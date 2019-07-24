當菸酒「困」苦時 求助更Man！

設計/雙魚 分享 facebook 【文/蘇庭進（戒菸專線服務中心主任）】

「喂！您好，請問你們怎麼幫忙戒菸？」電話那頭隱隱傳來遲疑與不安，聲音聽起來約莫是個四十來歲的中年男子。

「先生您好！我們在電話中會先了解您的吸菸和戒菸情況，幫忙您了解戒菸上的問題和困難，然後討論適合您的戒菸方法。不知怎麼稱呼您呢？」就這樣開始了阿偉的戒菸求助歷程。

很多人不太敢向人求助，不希望造成他人的麻煩和困擾，小心翼翼、客客氣氣的，生怕自己成為他人的負擔和累贅。當然也會有不確定的心情，誰知會不會遇到求助無門的窘境，在困頓無助之際更顯受傷。對男人來說，也是如此。求助、找人談談，似乎曝露了自己脆弱、無能與依賴。跟男人的形象、男性的尊嚴，有著極大的反差。

男人的「心」、「苦」，只有菸酒能懂？

「面對壓力就退縮逃避，不算是個男人」、「男人就是要接受磨練和考驗」這些都是男性在成長過程中，被耳提面命的聲音。常把壓力掛嘴邊的男性，也容易被認為是個沒有用的人。只有勇於經歷一次又一次的挑戰、面對壓力不退怯，才能從男孩蛻變成男人，甚至是有擔當的男人。每個人都有壓力，但壓力卻是許多男人說不出口的苦。

場景換到一部電影畫面，男主角掏出打火機，慢慢地點菸，然後深吸一口再緩緩吐出，又或夜深人靜之際，獨飲排解憂愁，相信許多人對這樣的畫面並不陌生。男人的壓力，似乎只有菸酒能解，且帶有悲壯的美感，令人不捨卻讓多數男性獲得了共鳴與同感。

阿偉正是習慣用吸菸來紓解壓力的人。他第一根菸，不是因為心情鬱悶，而是環境所致。大學打工時，幾乎所有的人都會吸菸，因為這樣的環境，讓阿偉嘗試了人生中的第一口菸。「大家都在吸菸，我也不排斥，一方面覺得這是和他們拓展關係的好機會，另一方面也覺得吸菸是社交應酬，或許未來會遇到，所以當他們請菸時，我就接了下來，跟著一塊兒吸菸。」

除了人際關係的建立，後期對阿偉來說，吸菸也有穩定情緒的作用，能幫助他緩解煩躁與鬱悶。「一口菸經由嘴巴吸進肺裡後，緩緩地吐出來就像心裡的煩悶也一吐而空，那種感覺就是一種舒爽，再怎麼不愉快都先拋到腦後。」不同於運動、聽音樂或聊天等等其他的情緒紓解方式，阿偉認為吸菸可以立即緩解當下的狀況，而且只需要花幾分鐘的時間，不太受到時間和地點的限制很方便。這也難怪對很多人來說，心裡頭的苦悶，先來一根菸再說！

吸菸紓壓？原來如此！

曾有網路問巻調查發現，成年男性在紓壓方式的選擇中，吸菸名列前五名。在已婚有小孩、四十一至五十歲的壯年階段，以及居住於南部地區的民眾，靠著吸菸來解壓，甚至攀爬至排名的第二位。這是能被理解的，因為多數男性選擇紓壓的方式，主要會考量方便、快速又有效等特性。

此外，菸裡面的尼古丁屬中樞神經興奮劑，本身具有愉悅、穩定神經的作用，還帶有提振精神的效果。只是抽完菸一段時間後，血液裡尼古丁濃度下降，便會出現尼古丁的戒斷症狀，包括情緒低落、焦慮、煩躁與不安等。若要改善情緒、提振精神，很容易再透過抽菸來補充。因此，乍看每次都在紓解壓力，但實際卻是在緩解戒斷症狀的不適感。況且菸品中的成分含有多種致癌物質，會增加罹癌風險，並對心血管與全身器官造成重大傷害。因此吸菸放鬆等於是飲鴆止渴，用錯誤方法來解決問題，終究不是一勞永逸的好歸途。

照片提供/蘇庭進 分享 facebook 破除男人求助的猶豫

阿偉帶著不確定的心情尋求協助。但對許多男性而言，尋求幫助是不情願的心情，非到不得已才會行動。倘若助人者是女性，會讓自己看起來很弱勢；如果助人者是男性，那更顯得自己的尷尬與難堪。很多吸菸男性都很鐵齒，總等到身體檢查出問題再來戒，或者想開了再說，這種不到黃河心不死、不見棺材不掉淚的精神，往往阻擋了男性求助的可能性。

從實務經驗發現，當男性認為他的問題是正常的，或者對其男性自尊不構成威脅時，比較願意尋求協助。因此，我們跟阿偉說明其問題是與菸品中成癮物質有關，是受到尼古丁的生理影響。這樣的內容，不致於讓阿偉覺得是他個人的問題，從生理層面的角度切入比較能突破僵局，卸下男性的心房。此外，我們也往往從生活層面來入手，例如：三餐飲食的狀況、體重增減幅度、睡眠的狀況、工作的屬性、家庭成員的互動情形等來旁敲側擊。

另外，讓男性了解他的困擾，不是只有發生在他一人身上，運用普同化的方式來化解個人的擔憂。很多男性會問一句話：「其他人會遇到這樣的問題嗎？」除了想知道是不是「只有我這樣」，背後往往嘀咕著：「我應該沒那麼糟吧！」讓他知道其他人也都有跟他類似的情況才能夠安穩他的心。當然，助人者成熟的回應和接納態度，也能減輕男性求助的焦慮，同時給予足夠的時間和安全感，平等地對待，並肯定他們跨出求助第一步所做的努力。

對於我們戒菸專線的助人工作者來說，多了解男性求助戒菸時可能出現的心理障礙，可以增加對他們的接納。理解男性是要經過多重的阻礙，突破無形的枷鎖，得以尋求協助的努力很值得肯定。同樣地，學習各種不同面對壓力的方法，提升自己的抗壓知能，甚至尋求協助，也是一個「有擔當、有肩膀」、勇於面對問題的男人展現。

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【完整內容請見《張老師月刊》2019年8月號】