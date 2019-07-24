男人們 給自己一杯咖啡的時間 方將任教你手沖心理學咖啡

設計/雙魚 分享 facebook 【採訪整理/黃曼茹】

很多男性連紓壓時，都放不下｢設定目標、追求成長｣的行動與思考模式，比如下班後去慢跑，今天跑完五千公尺，明天就要求自己跑五千零一公尺，結束後還急著跟人分享｢正確的慢跑姿勢｣。結果壓力沒釋放多少，倒讓自己好像又上了一次班，連興趣都要有考核跟績效。其實善待自己不需要那麼多標準，看看以下方將任心理師的咖啡｢心流｣，一起挪出一杯咖啡的時間，學習如何讓心神專注、讓心態開放，你會得到新的能量。

Step1. 注入正念：用五感品嘗咖啡的本質

在便利商店、速食店都賣起了咖啡的風潮下，很多人認識的咖啡，不外乎是帶著一點油亮光澤，黝黑且苦澀的印象。很難聯想到咖啡豆本來是種果實，帶有它自然的香氣與酸味。因此，可以試著運用正念的概念，放下原本對咖啡的認知，想像一顆咖啡豆如何從種子開始發芽、結果，最後長成一株樹。一邊想像，一邊運用五感－－不只是嗅覺和味覺，還可以觀察咖啡的色澤、細細揣摩入口時的感觸，乃至流動時的聲音－－跳脫舊有的認知與標準，專注於面前這杯咖啡，就能釋放壓力，每個「當下」都感到富足。

照片提供/方將任 分享 facebook Step2. 嘗試敘事：找出屬於你的咖啡故事

手沖咖啡有其步驟，但不見得需要照本宣科，才能沖出一杯好咖啡。首先你可以問自己：是否真正理解每個步驟的意義？再來這套流程是不是已成為不變的標準答案，而沒去反思哪些環節其實並不適合自己？然後在理解原先步驟的意義下，嘗試創造專屬於你的手沖方法。躺著沖、趴著沖都可以，只要能享受這段過程，就是最好的方式。不只可以解構認知中的框架，還能試著找到你最有共鳴的時刻，比如挑選咖啡豆時，除了風味外，也能探究不同咖啡豆誕生的故事，興許會在其中發現勾起你情感與記憶的情節，讓你的咖啡時光也能寄託著獨一無二的情意。

心理師陪你放下是非聊咖啡

一個人喝咖啡，怎麼喝就是喝不出滋味？或想知道更多心理學如何結合咖啡？不妨去「心不懶喘息咖啡」走走。在這家吧檯手多是心理相關專業背景的咖啡廳裡，和他們聊聊對咖啡和生活的感受，讓你放下對咖啡的刻板印象，以及一味追求卓越的男人思考，「靠感覺」來喝出紓壓的咖啡滋味吧！

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年8月號】