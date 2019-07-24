榮格分析的男人四原型

設計/雙魚 分享 facebook 【文/廣梅芳】

榮格認為，人類的集體內在藍圖像動物本能，驅使我們成長茁壯、適應群體、發展事業、尋找伴侶、孕育下一代等等。這些藍圖以我們熟知的「形象」或「角色」展現，不期然地出現在個人的直覺、夢境或沒來由但根深蒂固的想法之中。榮格稱這些藍圖為原型（Archetype），你很可能被原型所驅動，做出符合角色期待的行為，一旦被某些角色過度綑綁，失去內心的平衡和安定便會感到焦慮不安。

以男人來說，以下是幾個最常見的原型：

英雄

最常見的男性內在藍圖之一，擁有想當英雄、解救大家的內在渴望和期待。英雄自然要強過別人，有想贏過他人的欲望，也想保護他人和受人景仰。《水滸傳》的武松，擁有過人的武藝和膽識，當老虎出山吃人時，他憑赤手空拳，打死老虎，解救村民，成為家喻戶曉的打虎英雄。

姑且不論老虎何辜，食肉天性被描寫成惡獸，也不提武松單槍匹馬打虎有多衝動和危險，很多男人都曾在讀到故事時熱血沸騰，頓感自己就是備受人民愛戴的大英雄。

這種被喚起的英雄意識，即男人的其中一種內在原型。「英雄」原型是一個具有生產力的內在驅力，讓男人願意打拚事業，照顧家人和其他比自己弱小的人，享受被人崇拜和尊敬，可說是一種很正向的原型。

只是所有的事情都有正反兩面。一旦現實不如人願，無法保持現實生活中的英雄形象，便可能因此感到挫折和焦慮，覺得自己讓「大家」失望了。然而，所謂的「大家」並不存在，你只是讓自己的內在英雄驅力失望而已。更多時候，男人甚至因為「英雄」心態的驅使而煞不住車，做出過激的行為。就像武松想替哥哥武大郎報仇，而不顧自己的公職身分與倫理，殺害嫂嫂潘金蓮，最後失去事業淪為逃犯。

父親

身為男性，不論是否生育子女都可能擁有的原型，是一種想保護和傳遞知識給下一代的天性。身為父親，對象就是自己的兒子、女兒，但也可能會對親戚的小孩、工作上的晚輩和生活中的年輕人，以類似父親的角色去關愛和諄諄教誨。就算沒有生理上的子女，男人依然可能產生想要照顧年輕人的心態，忍不住希望對方能有所成長。

就像唐僧雖然生理年齡比孫悟空、豬八戒和沙悟淨年輕許多，但他有強大的父親原型，一心想照顧和培養門下這幾位徒弟，希望他們得道成佛。「父親」原型讓很多男人心甘情願地當起父親，培育下一代。但是當他們因為種種因素，缺乏可模仿的父親角色時，便會在扮演父親角色之際，感到徬徨無助。或是下一代並未如預期受教，以致親子關係出問題時，原本的「父親」驅力會成為一種揮之不去的焦慮，害怕自己不知道怎麼當一個父親，或當不了好父親。就像唐僧面對孫悟空不聽話時的憤怒和失望，其實是深層裡對自己的失望和責備。

永恆少年

聽過很多男人說「其實我心裡面還是個大男孩」吧？或者聽女人談論男人時，認為他們是長不大的孩子。「永恆少年」就是永遠不會長大的少年，長期停留在青少年心態：擁有少年的青澀魅力，心中充滿對未來的夢想，但是在很多事情上都不靠譜。不論永恆少年幾歲，仍覺得自己和醜惡的大人世界格格不入，總在追尋一個幾乎不可能成真的夢想。這種脫離世俗的少年氣質，會讓他們在愛情上具有脫俗的吸引力，卻無法像成年人一樣負起責任，終究會使對方受傷而悵然離去。

然而，永恆少年並不因為停留在青少年狀態而無憂無慮。一般來說，他們因為無法真的接受和融入社會、進入一個穩定而成熟的關係，致使長期處於不得志和找不到真愛的焦慮中。比如：孫悟空和紅孩兒，他們都看不慣大人世界的虛偽和遊戲方法，試圖用自己的力量打破既定的規範，結果遭受重大的挫折和磨練。也因為他們沒有明顯的成熟性別特徵，故事中的他們都沒有戀愛和結婚，始終維持在小童或少年的形象，他們的掙扎也多半發生於和父親、體制的衝突上。

阿尼瑪──男人心中的女人

男人有很多非常男性化的原型，例如：英雄、父親、少年、老叟等等，但還有一個影響男人內在的重要藍圖，就是男人內心的女人部分。如同很多女人內心有男性化的面向，男人心中也有一個完美女性的形象，驅使男人追尋這樣的女性，並完成這位女性想要他達成的人生目標。榮格用拉丁文「阿尼瑪（陰性）」形容男人心中的女性部分，代表男人內在靈魂的原型。

當男人表現出「阿尼瑪」時，旁人有時會大吃一驚，原來看似剛強的男人也渴望愛情，需要和別人產生連結和得到讚賞。「想得到認可」的需求，使得男人願意奮不顧身地做很多事，深怕表現不好會讓別人失望，因而長期處在追求卓越成就，否則無法得到認可的內在恐懼中。

所以，很多男性遇到和自己內在完美女性角色相符的女性時，容易陷入愛河。就像許仙覺得白娘子太美好了，能娶到她是三生有幸。婚後，許仙和白娘子攜手經營事業，此時的努力是想滿足妻子，更是回應內心害怕配不上妻子的恐懼。因此，當白娘子的能力大過許仙、完全主導生活時，彷彿一條大蛇緊緊纏住許仙的生命，終使他逃叛婚姻。

男人四原型：你是否有過類似的想法？

英雄原型

•你是否覺得自己與眾不同，並不是一般人？

•你是否認為自己注定會成功，只是時機未到？

•你是否覺得自己擁有天命，是要來解救大家？

•你是否覺得對方需要自己的救贖？

•你是否覺得自己為別人做這麼多、這麼累，但是大家卻不感激？

TIP：別把自己給累壞了，真正的生命英雄，除了要照顧大家，最重要的是把自己和身邊的人顧好喔！

父親原型

•你是否覺得看到某些晚輩，就有好多話想要告訴他們，怕他們走冤枉路？

•你是否覺得人生中最重要和最有意義的事情，就是當一個父親？

•你是否覺得作為父親，就必須事必躬親地投入？

•你是否看到年輕人，就有一種憐愛的感覺？

•你是否想要當對方的厚實肩膀和保護翅膀？

TIP：你是一位父親，但也是一位擁有自己獨立生命的男人。當你的生命發光發亮，自然能照亮你所鍾愛的子女喔！

永恆少年原型

•你是否覺得內心還住著當年那個大男孩？

•你是否很喜歡蒐集那些可愛的玩具和遊戲，就算已經不玩，還是要這些玩具圍繞著自己？

•你是否不能接受成人世界的醜惡面？

•你是否覺得自己根本沒有長大？

•你是否覺得對方太世故，根本不懂你對於未來夢想的憧憬？

TIP：作為一個永遠長不大的男孩，其實是有很辛苦和孤單的一面，可以試著跟身邊人或者諮商師討論這個部分，讓這個內在大男孩也有機會可以出來透透氣喔！

阿尼瑪（男人心中的女人）原型

•你是否在心中有一個很完美的女人形象？

•你是否心中有一個聲音，希望自己能夠表現出色，驚艷大家？

•你是否覺得一定要出人頭地，不能讓大家失望？

•你是否很希望和對方有如膠似漆的緊密連結，所以用盡方法讓對方愛上自己？

•你是否覺得對方實在太完美了，第一眼就莫名地愛上對方？

TIP：希望自己成功和出色是好事，想要追求心中的完美對象也很美好，但是別把自己逼得太緊，以致喘不過氣來喔！

當你自覺具有某一個原型的特徵，是否表示你就是這個原型的代言人？還是這個原型只是你的一部分？抑或發現自己居然有好幾個原型的特徵時，該怎麼解釋自己呢？

其實我們都可能在不同的時間點，被不同的生命藍圖──原型所驅動，而複雜的人類，更可能同時會有好幾個原型影響著我們。比如說，你可能在工作上有英雄原型的那一面，讓你經常忍不住衝出去扮演拯救地球的正義超人，但是心裡面卻隱藏著那個完美女人的原型，時時告誡你，要完美而仔細，千萬不能出任何差錯。抑或是你年齡漸增和成長，慢慢螁去年少的身影，然而那個永遠長不大的內在少年，其實一直在你心裡占有一席之地，在某些時刻驅使你做出某些重要抉擇。所以，即使某個原型較為突顯，亦不足以用來詮釋人的心靈全貌。

當內心的原型出現，並影響我們的時候，重要的是靜下心來自我覺察，接納這些特質而不是「不知其所以然」地受影響。「知其然」而不「強求改變」才能幫助我們了解自己，並且與自己和平共處。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年8月號】