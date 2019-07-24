在愛裡沒有懼怕 專訪極限暖男 宥勝

設計/雙魚 分享 facebook 【文/莊妍】

男人不能表現脆弱？社會推崇堅強和理性的特質，男人卻不知不覺與身邊的人越離越遠。身為冒險暖男，宥勝如何調和職場和家庭的期許？

二○一八年底，近乎失聯一個多月的「臺灣首支越野滑雪長征南極點隊伍」，凱旋而歸。出發前，宥勝寫了十五封信傾訴男孩、男人到暖男的心聲，當中攸關自我期許，以及給出去的愛，真誠無畏地雋刻出「極限暖男」的來時路......

剛完成法國越野賽的宥勝不見倦容，開朗體貼地招呼訪者。「去年接受極限邀約主要是去拍廣告畫面，沒意料到我竟跑完了比賽。所以打定今年提前練習，再次挑戰！」這一股拚勁，源於尊重心中的火苗，他不容許自己敷衍了事。

托住情緒：遠征過後，我會變成誰？

極旅就是「突破性旅行」，它會讓你在玩樂中面對恐懼，也會在困境後找到自信。──南極前的15封信之9〈致・極旅〉

時間拉回南極遠征前一個多月，老婆一句「你是不是有事瞞著我？」劃破了宥勝不想讓家人擔心而佯裝的輕鬆，所幸行前準備的遺書通通可以撕毀了。由橘子關懷基金會創辦人劉柏園發起的南極遠征計劃，籌備兩年、訓練一年，難度可見一斑。

宥勝始終保有背包客的無畏和胸襟，敘事總說得巧妙有趣。自嘲二十五歲去澳洲打工旅遊才「腦洞全開」。毛遂自薦《冒險王》外景主持，演藝事業、寫作出版成績亮眼，背後相應的龐大情緒，唯有當時的經紀人、現在的愛妻能全然支持。宥勝深情地說：「我們最認真聊的是彼此的煩惱，這有很長的歷程，她很有智慧而我信任她。有點像父母愛孩子的心，我知道不管怎樣她都愛我，才慢慢地不怕示弱。」

世代更迭，涵容了社會對性別角色的期待。「我爸給我的感覺是很愛、很尊重我媽。」承擔長輩期許而有些傳統包袱的父親，面對宥勝卻少不了頑皮模樣。常談心的父子倆，用各自的方式傳承了尊重和孝順。

然而宥勝也歷經硬槓階段，他靦腆地笑說：「那是初期作法啦！」如今學會和樂相待，宥勝演起老爸接獲老媽指示，眉頭深鎖地找賴皮兒子聊天的場景。「其實家人間不時會聊天和表達關心，擔心就收起來一些吧。」宥勝慧黠地結語：「事情過了就是故事了。」

閱讀和書寫是宥勝釋放的方式，「因為自己找答案有點難。」當他情緒滿到一個地步，常用文字大罵再刪掉。找對的人敘說，更是療癒。太太可以承接他的情緒，志同道合者的重要亦不在話下，「我阿嬤如果看到我從山上衝下來，應該會嚇到心臟停住，但教練、夥伴並不會覺得怪嘛！」

圖片提供／喜鵲娛樂 分享 facebook 正中靶心：以肢體記憶，體驗沉浸

我父母已擺脫了很多上一代的枷鎖，讓我現在能夠展翅高飛，而現在，輪到我了。──南極前的15封信之2〈幸福的榜樣〉

當情緒有宣洩的出口，才有空間積累專注的能量。「我不期望家人支持我的決定，因而特別感謝太太，即便不懂我的動機，卻會在知道我重視某件事以後，洞悉我真正的動念。」扛住、突破，反覆練習，十年前後，宥勝皆如此乘浪而起，「你會走過去的。如果留在別人的觀念裡，就只能走在別人的想像中。」他總是如此激勵自己。

他知道要把自己活好，也要同步觀照家庭的需求，因此特別重視和老婆聊天的時光，「滿足家人，家人就會幫你。」這樣的付出，也常吸引公司年輕夥伴的求教，「不清晰夢想，就幫他找到目標。偏了，就拉他一把，再往後推。當他們獲得支持，就敢放手去做。」

那麼，習慣為他人賦能的冒險王，該如何為自己充飽能量？宥勝聊到三年前全家到紐西蘭流浪，住進當地人家深入交流，一趟下來影響了夫妻倆對孩子和自我的期許。他提到，相較競爭感強烈的都市，人少少、地大大的紐西蘭更有著豐厚的和平感，比如駕駛會搖下車窗和路邊工人打招呼，或是女人聊天、喝酒，男人一旁烤肉遞餐服務……「沒親身經歷不會有覺知。」

體悟到身為老闆照顧的不是事業體而該是人，宥勝不斷自問怎麼在極短的時間內，對家人與員工給出高質量的愛？「想溝通出更理想的結果，必須不斷練習貼近他人的需要。」

形容小孩是用肢體記憶和爸媽之間的互動，守住和家人相處的關鍵時刻，便是宥勝對孩子的愛的保證。「我會先讓小孩讀很多故事，再親身體驗，比如：聖誕老人的家就要帶去芬蘭看啊！」美麗的畫面投影腦海時，透過討論使之具體，想像孩子到時怎麼玩......這些都是美妙的關鍵時刻。「我因此有餘力照顧更多人，實現更多的夢想。」

理想與責任，離不開溝通

從男孩、男人到暖男，角色心境由柔到剛，再由剛轉柔。宥勝說，從小看爸媽相處和諧，他暗自決心將來要找到這樣的另一半。如今老婆讓他夢想成真，雙方互補不同的面向，「這時要由衷誇獎老婆呀！」享受互相照顧，也不吝表達感謝，「每個人奉獻的方式不同，很感謝太太為這個家默默付出的心力。」

二○一八年十一月吻別家人，等待宥勝的是攝氏零下五十度的重重考驗。延遲抵達南極起點且糧食出狀況，在確保安全性的前提，團隊面臨縮減或按照原訂公里數挺進的終極抉擇。「我愛冒險，會咬牙到痛苦不堪的地步。」

「我的冒險理論是不能因為沒有成果就不冒險。但領隊大哥想傳達給年輕人的是，成果的價值在於激勵人平和前進。如果參與者看起來很痛苦，勉強到最後卻沒抵達南極點，大家的努力等於是……沒有。」

當情懷式行動的宥勝，遇上百經歷練的理性領隊，當中價值觀的振盪只有宥勝自知。「時間一拉長，大哥所取捨的價值感完全不同。」這也刺激、改變了宥勝原先的思維與步伐，他肯定熱血的價值，也活出這樣的生命。宥勝說，事後非常感激也認同領隊大哥的決策，讓他有自我破碎翻新的看見，「照顧團隊絕非易事，建構宏觀的思慮，惕勵著我向前進。」

南極越野是很真實的挑戰，團隊歷經攝氏零下五十度、世界盡頭的洗禮，許多超乎常理卻又合乎情理的認知，皆被宥勝封藏為挑戰生命的傳奇。

未曾停歇

我說過，你們的前進，都有理由。不管外面的人怎麼看，相信我，你的選擇，一定是最棒的。爸爸一定會支持你的每個冒險。──南極前的15封信之12〈給孩子的話〉

「有一回，蕾蕾站在幼稚園門口，小朋友呼喚她，她不捨地跟我說Bye-Bye，哭著要爸爸抱，我要她去跟好朋友說哈囉！小女孩眼睛一亮，咚咚咚就跑去玩了。」末了，宥勝回敘了這段溫馨的片花。「孩子心裡的火，你看到要點燃它。好比找到愛好，尊重、執行並享受它，當世界為愛運轉時就會感到很舒服。」

如果你願意當系列迷，投入心中的火苗，不僅會看見「追夢者」，甚且將讚嘆那浩瀚的、熊熊燃燒而不停歇的宇宙，迸發出驚人的生命力。宥勝是這樣的人，總是做足準備，堅持到底地回應著內在熱情。我在宥勝身上看見，敬重愛人就能使藍圖成真，坦然面對脆弱，成全了愛，就能為愛所托而不懼怕，淬鍊成陽光閃耀的好男人和暖男。而你我都可以是夢想的行動者。

宥勝

身兼主持人、作家、演員、歌手。完成騎單車橫越澳洲沙漠後返臺，任旅遊節目《冒險王》主持人。2015年以作家身分帶老婆和女兒環遊世界。2018年網路實境旅遊節目《最酷的背包菜鳥》挑戰南美洲極旅二十天，並與爽樂團合作單曲《菜鳥飛吧》。演出作品：電視劇《犀利人妻》、《真愛找麻煩》等，電影《菜鳥》、《大稻埕》等。著有《單人床旅行：總有新床伴的隻身冒險》等書籍。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年8月號】