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享受空檔創造人生

2019-06-24 15:28張老師月刊

設計/雙魚
設計/雙魚
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【文/黃鏡澄】

照片/編輯部

在業精於勤荒於嬉的文化思維下，找出空檔（Gap）「遊於藝」似乎被許多人視為是有罪惡感的事。《張老師月刊》卻刻意舉辦了「瘋狂一夏‧大人的Gap Year」活動，過程相當有趣、成功，並蘊含深意。「水面上與水面下劇場」的兩位老師專業細膩的帶領，全程僅兩個多鐘頭，但有體驗紓壓和反思討論。在安全包容及有趣探索的氛圍中，平常不會刻意去做的動作，都成為映照自己慣性的鏡子，而成了許多沉澱、反思、頓悟與再創造的空間。

嗨～你最近有Gap一下嗎？劇場是安全的人生實驗療癒空間

過程中，時而盡量伸展肢體，時而故意加大步伐前進等肢體探索；有時身陷戰場，有時誤入沼澤……等劇情扮演，或是想像自己在不同情境下行走（冰湖、火焰），暫時放下日常羈絆，縱情大笑、高聲怒罵……等角色扮演，讓每個人都有許多驚喜發現，最後夥伴們在醉月湖畔分享歷程中的體驗。

我除了覺得身心舒爽之外，還發現在樹林間短兵「接戰」時，兒時住眷村放學後與同學四處晃蕩玩耍的記憶躍然腦海，身心也突然變得輕盈靈活起來（至少我這樣覺得啦！）而且事後反思到我都是先找好掩蔽物，再出手攻擊（我觀察到很多人直接在空地上互相開火），這和我有時會做大冒險，但其實都是謀定後動的性格相符合耶。

再就我臨床心理、正念療癒和心理劇的專業背景來分析，這個活動相當具有療癒性，怎麼說呢？這可以有多層次的討論。首先，戲劇活動以「身體」入手，而身體是存在的基礎，但常被現代人所忽略；其次，不同角色扮演可拓展「角色目錄」，增加生活適應的應變力與創造力；第三，許多肢體拓展增進覺察，可稱之為「動態正念」，但這種戲劇性的動態正念，其效果和當代西方正念課程相近，但又有其獨特處值得進一步探索開發；第四，一般心理劇或戲劇治療都是在相對封閉空間中進行，這次活動是公共空間的戲劇體驗嘗試，有其創新價值與療癒意義。但限於篇幅，可惜無法更加深論，此文且把重點放在主辦初衷「Gap Time」這個理念的療癒意義上。

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享受空檔，掌握人生轉機

如果是你，面對學業中斷、工作無著，大環境每況愈下，你會怎麼辦呢？

神話學大師坎伯（Joseph Campbell）在美國經濟大蕭條期間，博士研究中斷，他乾脆在鄉間租賃的小木屋潛心獨立學習，規劃人生的下一階段。他把一天分成四個四小時的段落，有三個段落九小時用來閱讀，五年間（1929-1934）皆是如此，他後來許多重要著作的靈思皆根基於此。

《最有生產力的一年》作者貝利（Chris Bailey）大學一畢業就有兩份起薪與晉升機會俱優的工作，但他清楚自己最想做的是探索「生產力」，雖有五十七萬元的學貸，但手頭現金還足以省吃儉用活過一年，他竟因此拒絕那兩份全職工作，給自己一年時間投入「最有生產力的一年（A Year of Productivity）」計劃。其成果發表在自己的網站，後來出書，並受邀在TED演講。

有個熟識的年輕朋友，國立大學碩士，但這幾年都在駕駛復康巴士。他告訴我，每天有很多時間看想看的書，而且哲學背景的他和工作中相遇的乘客，都是和生死錯身而過的人，聊起來特別意氣相投。回想起來，我也是任性的人，常找機會給自己空檔。臺大地理系畢業後剛好有當兵的空檔，在東海岸邊守海防，看著潮起潮落思考人生，沉澱下來發現所愛便毅然轉換跑道，並在軍中準備投考心理研究所。退伍後也沒急著回家，趁著手拿退伍令還有軍人優惠的好處，搭半價車，住國軍英雄館，在花東晃悠了半個月，才心滿意足地投入學業。爾後每一段工作轉換大多不是無縫接軌，而是有縫（Gap）玩耍再回頭。

其實這個活動最重要的是提醒我們，人生要有Gap，大Gap小Gap沒關係，重要的是，停一停，做你想做的，才能創造自己想要的更好人生。

黃鏡澄（黃創華）

心理學博士、資深臨床心理師。專長正念與心理劇，退休大學教授。對大小不同文化傳承／型態對心理療癒的影響，深感興趣，目前聚焦於傳承兩千五百年以上的阿毘達摩心理學之理論學習，並嘗試探索如何應用於現代處境。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年7月號】

張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。

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