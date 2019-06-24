夏令 森林兜心去！余家斌的森林療癒入門手冊

設計/雙魚 分享 facebook 【文/黃曼茹】

科學資料、審閱／余家斌

不論上班族還是家庭主婦／夫，每天生活都是用盡全力，為了自己的生涯和家庭，往往不敢懈怠。即便得了空，心卻累得連到公園散個步都嫌煩。想求放鬆，只剩癱在沙發上看電視；想要遊戲，只剩躺在床上滑手機，不知不覺日子過得越來越貧乏，人也越來越懶散。玩，不只是遊樂園雲霄飛車驚聲尖叫、海水浴場比基尼沙灘排球，其實可以玩進森林，玩出健康，更能玩到心靈上的富足－－本次我們訪問了知名森林療癒專家、臺大森林系教授余家斌，教大家玩一場「森林夏令營」。你所需要的只有踏出一步的好奇心與小小的勇氣，接下來就和家斌老師一起跨進森林療癒的「門道」：

森林療癒大哉問

為什麼是森林療癒？

森林療癒最簡單的定義，就是進到森林裡，在林中遊憩，並透過五感接觸自然，進而促進人類的身心健康。但自然環境百百種，何況你家旁邊可能就有大安森林公園，為什麼一定要深入森林呢？因為走進森林中的三項好處能促進健康：

良好的環境

山上能隔離掉大部分的都市污染

有豐富的芬多精、負離子以及綠色環境

抽離壓力源

脫離平常職場與居家的環境

放下盤據腦中的工作與日常瑣事

沉浸的氛圍

藉由五感體驗，與森林融為一體

體驗與都市全然不同的生活節奏

中高年族群大推薦‧森林療癒的健康效益

在德國與蘇格蘭，醫生會開立「自然處方箋」，能夠降低藥物的副作用，提升自癒力。日本、韓國、美國也投入了大量資源推廣相關活動，形成每個國家獨特的森林療癒文化。接著就針對中、高年族群常見的幾項困擾，搭配科學實驗的結果，看看森林療癒到底能提供什麼幫助？

改善憂鬱、焦慮發生率

精神病理學家Lederbogen的研究發現，長期居住於都市者，大腦中調節情緒與壓力的杏仁體會反應過度，而居住鄉村者則反之。回歸自然有助於放鬆並改善負面情緒，降低憂鬱症、焦慮症的發生率。

提升創意、注意力與記憶力

Atchley、Ferraro III等專家，針對處在室內環境與自然環境者創造力差異的研究，皆得出處在自然環境有助於提升認知功能的結論。多接觸自然，可以提升包含注意力、記憶力、決策判斷與創意力等認知功能。

調節血壓之效

在余家斌教授針對森林療癒活動出發前後的血壓差異研究中，發現血壓高於標準值者，回來後血壓降低；血壓低於標準值者，回來後血壓則升高，證實了森林療癒體驗對於血壓有調節作用。

強化免疫力

李卿教授針對都市健走與森林健走的免疫力差異研究，發現處在森林中不只有助於提升當下的免疫力，效果更長達三十天，返家一個月後的免疫力依舊比尚未進到森林前還高，足見森林環境對人的免疫力有長期正面影響。

分享 facebook 森林夏令營規劃 in阿里山

知道了森林療癒的種種好處，但要去哪玩？怎麼玩？勢必是許多讀者接下來的問題。於是家斌老師以他實際的帶領經驗，以知名的阿里山國家風景區為例，來分享幾個景點，以及一些讀者也能自己來的五感體驗實作。

水山步道

全長約一點六公里的水山步道，是過往的森林鐵路，跟隨廢棄鐵軌的動線，路途平緩好走，沿路紅檜與柳林環繞，終點處更有樹齡一千兩百年的巨木，宛若進到宮崎駿的動畫世界中，令人忘懷世俗一切喧囂。

小笠原山

在海拔近兩千五百公尺的山頭上，有著三百六十度無死角的觀景平臺，看日出、眺望山峰，讓人想躺在其上懷抱天地，澈底沉浸在山巒仙境中。

茶田35號

結合藝文展覽與高山茶產業的茶餐廳，高質感的設計與老闆的一手好茶，領人從人文面向領會阿里山的另一層魅力，適合在山間步行疲累之時，來此處休憩、吹山風、聽故事。

聽覺

坐在森林中一處，拿出一張紙，閉眼細聽環境中的聲音，再動筆畫下。風聲、溪水聲、鳥叫聲……靜下心來你會聽到越來越多聲響，如一場森林交響樂，內心和自然一起共鳴。

視覺

找出森林中的紅橙黃綠藍靛紫，你會發現森林中不只有綠色樹葉和咖啡色樹木，會看到自然中七彩多變的色澤。最後還可以挑一個最喜歡的顏色，拍下紀錄，讓你即便回到都市，也能憶起那個顏色帶給你的喜悅與平和。

嗅覺

山櫻、扁柏、紅檜、柳林……阿里山中豐富的樹種，會帶來不同的樹木氣味，是最天然的精油，只要漫步於森林，就能享受到自然的SPA滋養。

臺北也能玩：余家斌的私房景點

好想立刻上阿里山，可一時實在走不開嗎？家斌老師也和我們分享了週休二日時的好去處：烏來內洞森林遊樂區和陽明山的大屯自然公園。攜家帶眷也能去，吃吃早餐、在廣闊的山地上跑跑跳跳，就能忘懷一週以來的疲勞，又能全家同樂、共享山林之美。家斌老師特別提醒大家早點上山，不只人少清淨，更不用擔心下山時塞車喔。

進到森林的貼心小提醒

1.選擇有特定單位管理、規劃，有救護人員進駐的森林遊樂區，可以降低意外風險。

2.注意天氣預報、山林的季節氣候，以及一些對人有危害的動植物，可以避免自然帶來的傷害。出發前記得通知親朋好友，臨時危急有人知道。

3.登山配備：穿著吸濕力強、透氣性佳、快乾且輕便的衣物最為適當。為了穿脫方便，洋蔥式穿法為佳。記得攜帶雨衣、禦寒衣物、登山鞋、帽子或圍巾（防曬）與行動方便、伸縮性強、寬鬆舒適的褲子。

規劃行程好麻煩？不具備自然知識怎麼辦？想要腦袋放空地踏上兜心之旅，最快最穩妥的辦法就是讓專人帶你玩。《張老師月刊》在暑假推出了兩場大人的森林夏令營，邀請你和我們一起啟程！

余家斌

臺大森林環資系副教授，印第安納大學公衛學院休閒遊憩研究博士，專長為森林療癒與健康旅遊，研究自然與遊憩活動如何促進健康。目前為臺大實驗林副處長、台灣森林保健學會秘書長、傅爾布萊特哈佛公衛訪問學者。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年7月號】