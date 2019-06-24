負面自驗預言 先想好最壞的結果？

設計/雙魚 分享 facebook 【文‧圖/林仁廷】

我高中時打算向一位女性朋友告白，行動前一晚焦慮萬分，花了很多時間在想「被拒絕後怎麼辦」，我甚至寫了一封感謝函，表示自己可以灑脫地接受好人卡。告白當天，對方想了一下，然後真的拒絕我。

真是晴天霹靂，根本直接崩潰，我並不想真的灑脫啊，我只是做好受傷的防禦準備，內心深處渴望她答應啊！

心理學的「自驗預言」現象，指的是個人事先預期什麼，預期心理影響行為，便很容易得到當初所想的結果。在我們的文化裡，負面自驗預言尤其多，常認為自己做不到、得不到、沒人在乎，事後更會說：「看吧，我果然如此……」總先打擊自己，所思所想都是事後如何保護自己的方式。

先想好最壞結果固然可以減輕受傷感，但最大的影響是「幾乎不會成功」。

自驗預言就像是種暗示，事前想著失敗多可怕、多可憐，態度自然消極被動，而忘了焦點該放在如何補強讓它更成功。回想告白那件事，預防受傷花了整個晚上，當天告白卻不到二分鐘，如果再來一次，我應該要掌握自己可以做到的部分，寫一封感人肺腑的情書，準備更多巧思，而不是先預告自己失敗，被動等待命運或奇蹟逆轉勝。

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信念會影響行為，因此我們先入為主的判斷、信念，會影響日後的行為，讓最初預言成為現實。以中文語彙來說，就是「相由心生」。「我不夠好」的念頭讓人退縮消極，什麼事都不敢做，結果真如最初所想，事情很糟，驗證了「我果然很沒用」。

林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸，興趣是閱讀、烹飪、做家事、旅行、繪圖、攝影、社會觀察與寫短篇小說。

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【完整內容請見《張老師月刊》2019年7月號】