你累了嗎？怎麼有效率又快樂？

設計/雙魚 分享 facebook 【文/黃偉俐】

很多上班族可能每天加班，甚至晚上還有急件要處理。我有個病人負責連鎖電影院的電機系統，只要電影放映出問題，即使三更半夜都得起床處理。我問他，這樣會很累嗎？他說：「還好，反正幾年來都這樣生活，也不是每天晚上有事，習慣了。」

就像我每次問病人他覺得怎樣，比如：工作有壓力嗎？跟家人相處好嗎？很多人的回答都是「還好」，在我多年的經驗裡，「還好」的意思是「不怎麼好」，因為臺灣人很能逆來順受，有時對壓力跟情緒已經到了「無感」的狀況。

倦了，可能是身體承擔太多的工作，有時家庭的事務也是工作。我有一個病人，是兩個兒子的父親，立志要給小孩最棒的童年，每個週末假日都盡量安排上山下海的活動，搞到放假比上班還累。小孩慢慢大了，越來越反對老爸的安排，想有自己的活動，爸爸覺得失望、挫折以致於晚上失眠。後來他聽從醫師的建議，不再勉強自己作吃力不討好的事，很快就好了。

另外一個病人則是有一個能力差、脾氣又壞，經常歇斯底里亂發飆的主管，因此抗憂鬱、抗焦慮、安眠藥都吃得很重。後來他請調到另一個單位，藥物的使用立刻銳減，人也快樂許多。所以有時環境的調整也很重要，山不轉路轉，不要硬是耗著，甚至想比誰的氣長，最好多聽聽別人的意見。有時一個人為什麼明明有問題，卻老是待在那個職務，其實跟公司文化有關，講道理是沒用的。

我常說最可怕的壓力往往來自於自己，擔心、要求完美，弄到不只自己倦，也弄到別人累，所以如何釋放壓力，檢討自己的效率很重要。有時我們會勸他們說，不要凡事那麼追求完美。那什麼事可以不追求完美呢？對他們來說，單單這樣講是有點空洞的。

我會舉我在藥廠的經歷作例子。一家一年營業額百億的藥廠，潛力在三億元以下的藥品，老闆只會給經理一定的行銷費用，除了年度計劃目標，細節是不會過問的；一家一年營業額四十億的藥廠，潛力在一億元以下的藥品，老闆也多半是不會過問的。換句話說，最能帶來關鍵性影響的事物，放百分之一百二十的心力都不為過，沒太多影響力的事物七十分就好，以不出事、不離譜為原則。

該如何紓壓呢？

可分為三個層面，行為、認知（即想法）與藥物。這裡就行為上如何紓壓提出簡單的四字訣，那就是動、靜、歸、空：

動–運動。但不是只要隨便動動就可以了喔！有一個病人說她每天晚飯後都會散步一個小時，問我可以紓壓嗎？答案是，消消食幫助健康還可以，紓壓沒什麼效果。運動要讓心跳超過每分鐘一百二十下，持續至少二十分鐘才有解壓之效，就像打一場三對三的籃球鬥牛，下場飆汗後絕對只想喝杯涼的，所有不愉快、煩惱都被拋在一邊。

靜–嗜好。像是收集郵票、做模型。有一部很有名的影集，男主角是警探，下了班就到地下室刻木船，當工作得很專心、很投入的時候，自然就可以紓解壓力。

歸– 歸屬。可以是感情的、朋友的、養寵物或宗教的。避免討論負面的生活瑣事，感受彼此的關心，營造正向的情緒與能量。

空–適時地放空。有人只要一放假就忙著做另一份工，開兩三個小時的車去探視父母、陪小孩出去玩。其實真的要留一些時間給自己，享受慵懶的時光，暫時把責任卸下來。一年放兩個長假是最好的，但要安排好，不要讓工作打擾你，也不要趕行程，輕鬆而愜意地讓自己身心安頓，活在當下。

上班族，效率很重要

一個懂得安排工作的人，效率自然比較高，做起來也比較不累，提供給大家一些我常用的小撇步（訣竅）：

1.下班前在記事本或小紙條上寫下未完成的待續事項，明天如果有重要事項，稍微想一下順序，也寫下來。重點在於不要帶工作回家，即使在腦子裡。

2.可以的話，不要帶手提電腦回家之外，同事間也要有默契，下班之後避免談公事，尤其是手機上的群組，那是最糟糕的行為。即使是一對一的簡訊也要想想，不能等到明天嗎？現在發有意義嗎？

3.不要加班加太晚，因為表現會隨著累積的疲倦跟壓力而急速下降，寧可明天早點上班。

4.利用上班前，尤其搭大眾交通工具時，計劃今天的工作項目。像我之前在醫院當住院醫師，坐公車約需二十分鐘，剛好可以計劃病人的處理。

黃偉俐

現為黃偉俐身心科診所負責醫師。臺灣大學醫學系畢業，美國俄亥俄大學心理學碩士。曾任臺大醫院精神部總住院醫師／兼任主治醫師、重度憂鬱症協會教育推廣委員、跨國大藥廠醫藥學術總監等。專長：睡眠障礙、憂鬱症、焦慮症、躁鬱症、恐慌症等心理治療。著有《失眠勿擾：用對方法，找對醫師，從此遠離安眠藥》。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年7月號】