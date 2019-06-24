兜心不留憾 專訪旅人部落客潔媽

設計/雙魚 分享 facebook 【文/莊妍】

中年辭職帶大三的女兒休學來一場橫越歐亞大陸之旅，這是潔媽在二○一六年為母女倆圓的一場美夢。冒險由涓滴成河的「好奇心」匯聚，再微小的事情都能發現當中寬闊的滿足。潔媽暱稱女兒為米蟲，親暱調侃透露了率性大方的性格，如同粉專「潔媽帶你去浪跡天涯」記錄下日常與非常的筆觸。

這一路行經十八個國家，越過了三個海洋，歷時一百三十六天。在孩子準備離家前，一起浪跡天涯走過半個地球，The times we had……成了最美好的記憶。──潔媽帶你去浪跡天涯

這一趟旅行，是媽媽多年的夢想

多年以來從事風險管理，專業素養和潔媽本身隨興的個性形成的反差，帶她走上一條「掌握實際情況、在可控風險裡頭冒險」的浪遊足跡。她熱愛旅行，談吐之間充滿知性美兼具親和力，曾去美國自我放逐了半年，又帶三歲的米蟲浪跡歐洲，牽著三歲孩子、翻看旅遊書的女人，漫步義大利羅馬街頭的畫面宛如小說場景。二十年後，母女倆攜手計劃了一趟潔媽的夢想旅程──橫跨歐亞大陸之旅。

許多家庭想必既羨慕又好奇，如何能一個人帶孩子去旅行？其實流浪之歌縈繞潔媽的心頭已久，「我是爺爺奶奶帶大的，他們在生活層面疼我顧我，但沒有很多心靈交流。」成長於資源有限的小漁村、網路不普及的年代，雖然時空限制以致獲取資訊不易，透過閱讀讓潔媽對外面的世界產生濃厚的興趣，「書裡的描述讓我很想出去看看，十八歲就第一次出國旅行。」

轉眼有了孩子，旅行不再只為自己負責，以致歐亞之旅所要考量的層面甚廣。先是身邊勸阻孩子別休學的聲音，以及嘲諷單親母親身分和經濟地位的冷言冷語，潔媽不禁莞爾：「說實話，買單、規劃旅程都是我，所有後果由我承擔，想清楚就會確定這是我的夢想而非他們的。」再加上當時巴黎、比利時布魯塞爾機場恐攻連環爆，潔媽回想起來仍不禁「哇」地說：「不盡然不怕，但還是去了。」

至於為何想用火車呢？二○○七年，聽聞騎單車「B2P」（Beijing to Paris）的事蹟，一百年前，人們慶賀汽車的誕生而開車從北京一路行駛到巴黎；一百年後，為了提倡人們重視暖化而有單車手發起活動。因此，潔媽醞釀了九年，規劃了屬於她的B to P，在講求效率而對許多美好視而未見的時代，寧可靜心保留一段完整的時間，虔敬禮讚鬼斧神工，細細體嘗箇中滋味。

醒醒吧，人生多有樂趣！

人不該年紀大了才開始思索如何活得更有趣。潔媽說，快樂是自己帶給自己的，別人帶給你的快樂都屬於別人。既然人生不可能隨時來場大轉換或戲劇性的變化，大多數的人仍需工作來累積財富，但當中肯定有值得開心之處。「我的經驗是做理財規劃比較不致於被生活的狗皮倒灶給打倒，預想這一筆存款可作日後退休的生活費。努力幾個月，日後就能休息幾個月了。」

不過人們多少潛藏逃離日常規範的心底話，怎麼從責任倦怠中，轉化醒腦呢？潔媽認為，應該回歸到如何看待人生，「我們都以為有永遠的明天，但明天你還能走能跳嗎？不想留憾就該勇敢一次，人生仍有很多可追求的樂趣和成就。」

「當然，要看自己處於哪個人生階段，比如：新手爸媽或是孩子大了？什麼階段就有什麼目標想達成。」堅定信心往目標靠近又有樂趣，當然好得無比。「不過我也曾是工作忙碌、以女兒為重的職業婦女，直到女兒大學不在家了，忽然有些空巢期症狀。她當時跟我說：『媽媽，這是你人生的第二個開始。』」

懂得兜轉日常，心境先轉，行動隨之跟上，「論及旅行，我不太按表操課，隨興的個性讓我享受當下；遇人遇事，回頭看都有另一層感想。」

有些煩惱，何須提早想像？

佇足蘇格蘭高地任一處，會同時經歷瞬息萬變的景色，廣袤大地使得人心隨之騰空開闊。「有魔法的蒼涼大地」映入眼簾，小說描述過的陽光、大雨、颳風、陰天場景如實鋪排開來。潔媽沉浸於夢寐以求之旅沒多久，小黑蚊的攻勢讓唯美情境急轉直下，「我整張臉又腫又癢像天花。」米蟲笑樂地說：「這樣妳照鏡子都不會忘記有來過這裡啦！」甚至回臺灣以後，光顧五家診所、八個月的醫生才好，潔媽逗趣地說：「不會有心理陰影啦，只是變得很喜歡買防蚊產品。」

然而，事過境遷才知事小，人如螻蟻的關鍵時刻可是分秒必爭。二○一六年歐亞大陸之旅，母女倆在約克要轉車竟遇上攸關性命的火燒車事件。原本最擔心換車時間太趕，沒想到這下子危及生命安全。陣陣濃煙竄起，火車徐徐停駛，所有人急忙逃生，米蟲問：『媽媽，要不要拿行李啊？』我說，逃命比較重要！」有人發現車廂內有一個白髮老爺爺，主動攙扶他並提醒眾人不要推擠，當下所有人配合著老爺爺的步伐，不慌不忙地魚貫疏散。那一幕讓她很震撼，老吾老以及人之老在英國火車逃生的這一刻見證了屬於人性的光輝。火燒車驚魂記讓潔媽領悟，「人生有些煩惱真的不需要提早來想像，遇到再說吧。」

「老人言」放心裡，「小孩言」行出來

實踐出走的衝動，建立在謹慎行事的基礎上。「我膽小卻不願錯失體驗生命的機會，但心裡有一把很大的尺！可能女孩子吧，安全第一；深夜在一個陌生的城市遊蕩絕不叫勇敢，叫作賭運氣。」陌生地方和狀況會使人知道自己的渺小，以為的大膽可能是對事情不那麼清楚。

旅行提供了潔媽和米蟲溝通的良機。女兒有了在場經驗就了然媽媽的叮嚀是真的，像是在倫敦的中國城，米蟲判斷某條路安全，但走過去龍蛇雜處。潔媽笑說：「諸如此類的經驗會讓彼此知道，不見得要一味否認老人家講的。」

橫越歐亞大陸就像母女倆跨越彼此的經驗，都需要慢慢累積，給予彼此時間來促成。「我告訴米蟲，要跨過事件，心態也要能跨過去。別定睛於今天，因為人生有所追求就會知道眼前不過一陣雷雨。」不論挑戰成功或失敗都應該去「體驗」，不是得到就是學到。

勇氣何來？潔媽給了有意思的回應，「當你的夢想必須鼓足勇氣才能達到，那只能鼓起勇氣了。很簡單，但端看你多想要。」她也曾孵夢，直到在臺中火車站看到中年大媽蹣跚推著行李，似乎快被人群沖到樓梯下，「會不會過幾年後這就是我？」思緒至此，勇氣霎那而至，即便要放棄不錯的工作，潔媽說：「人生啊，魚與熊掌不可兼得，錯過的歲月回不了頭。」面臨抉擇反而要靜心思索：什麼才是這一輩子不願錯過、不願留有遺憾的呢？

一言難盡的流浪感悟

回顧流浪歲月，潔媽分享了一次旅行、一句比喻和一句宣言，作為流浪至今的標記。

三十五歲時有一次非常流浪的自我放逐，讓潔媽有感物質不見得能帶來真快樂。一個半月僅靠一個小背包生活，背著「收兩下就可以出發」的小背包穿梭異地，帶的都是必需品。「這讓我認清什麼是需要和想要。世界有好多驚喜，即便我擁有這麼一點點，那樣的開心卻大大的。」世界好比是萬花筒，生活有很多型態，而你可以用許多方式活著；不預設立場地欣賞世界，才能打開心去感悟。挑戰自己的勇氣，你會發現「原來我可以，沒有這麼可怕。」

是否流浪是為了回家，因為好奇而浪跡天涯？她以一種大人的成熟姿態，瘋得理性，愛得勇敢。無法說走就走的日子，細究充滿「我可以，沒這麼可怕」的時刻。活著就是奇蹟，讓好奇心在奇蹟裡運行，持續正向回饋的正能循環，你也能像潔媽一樣，兜心不留憾。

潔媽

有點另類的中年大媽，現專職經營「潔媽帶你去浪跡天涯」粉專。二○一六年帶著女兒米蟲一起圓夢，坐火車完成橫越歐亞大陸的旅程。喜歡在每一趟的自我放逐之旅，慢慢體嘗不同的人文風景。曾任電信業風險控管主管、外商醫療器材執行長特助暨集團財務主管。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年7月號】