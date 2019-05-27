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做自己才能全力以赴 專訪「一件襯衫」創辦人黃山料

2019-05-27 15:35張老師月刊

【文/黃曼茹】

每到求職季，青年面對的不僅是「畢業即失業」的焦慮，更有從隔壁鄰居、電視新聞到Google搜尋跑出的「諄諄教誨」：年輕人要多有一點抗壓性、不要太自我、工作最好要穩定……然而二十一世紀的青年，不只能唱自己的歌，還能拍自己的故事。

新媒體平臺「一件襯衫」，透過一部部人物專訪的影片，傳達出一九九○世代新的工作價值：不同於以往著重在世俗定義的成功，比如薪資、名氣、地位。肯定逐夢，不要將就沒熱情的職場等觀點，激勵了二十幾萬的年輕人，也創造出百萬流量。「一件襯衫」本身，就仿若年輕世代的一個縮影，極力在既有的標籤中，樹立新世代所能懷抱的新理念。本次藉由訪問創辦人黃山料，來分享他是如何挖掘年輕人的特質與優點？讓年輕世代看到在職涯上做自己的可能，更讓不同世代的人，也發現屬於一九九○的獨特亮點。

不是不努力，而是還在找真正喜歡的事

黃山料創立「一件襯衫」的起因，就是一個不認命的故事。就讀服裝設計系時，他奪得倫敦國際畢業生時裝周的冠軍。然而畢業後，他所面臨的是投出去的一百多封履歷，全都無疾而終。不想受限於世界冠軍的名號，因而應徵各類設計、娛樂與行銷產業的他，反而先被主流的徵才考量擋在門外。從學經歷看一個新鮮人似乎合理，卻讓他因背景不符早早被刷了下來，更有主管因為倫敦國際畢業生時裝周的報導鮮少，而質疑黃山料造假冠軍頭銜。「我那時很驚訝，才發現一個人的能力要靠媒體來證明。原來在社會上，不是看你有沒有本事，而是看你有沒有說話的本事。」他犀利地點出職場殘酷的面向，卻接了個極其樂觀的結論：「所以我想要從自己跌倒的地方站起來，以我為出發點，讓那些跟我一樣需要被看見，卻還未被發現的人有嶄露頭角的機會。」

「一件襯衫」裡的故事，因此都在講述年輕人遇到的現實挫折，如何在理想跟現實找到平衡，「二十五歲的我們，在工作上很迷惘，好像沒定性。但不是我們不努力，是我們還在找尋一個真正喜歡的工作。唯有做真正在意的事，才有熱誠把它做到最好。」所以，「一件襯衫」裡的故事，也要先打動黃山料與他的夥伴們，接下來才考慮如何感動觀眾。就像他團隊中負責企劃的夥伴，喜歡復古、職人、粗曠的男性氛圍，「我就想適才適所，讓他去做喜歡的事。」因此，專賣「奇怪的東西」，諸如太空隕石、浸泡福馬林的山羌的「怪奇館」館主專訪於焉誕生。問黃山料一開始聽到企劃想做這個專訪時的感想，他真誠而興奮地回答：「超棒的！全世界的人看起來沒有意義的店，他堅持開了十五年欸！」

會有這樣的反應，也是因為｢一件襯衫｣想藉人物專訪傳達的價值其一就是｢堅持｣。｢雖然在社會上遇到挫折，但從沒改變自己的方向｣，怪奇館也好；每天風雨無阻，不懼質疑目光，打扮成華麗搖滾風格的上班族也罷，乍看獵奇的題材，但不只停留在抓住眼球的層面，更讓觀者回看自身，思考自己是否也有個即便不被認同，也要堅持的風格或理念。而堅持的背後，更需要｢勇敢｣的動能：｢不是什麼都不怕，而是明明怕得要死，還是義無反顧地做了。」不論是上班族還是自由工作者，想要將生活過得有原則，勢必會遇到與社會既定價值的磨合，就像｢一件襯衫｣裡大量的素人故事一般，他們沒有特別的背景或資源，心中也浮現過大多數人會有的困惑與掙扎，最終還是勇於跨出不同於父執輩的一步－－這不只是｢一件襯衫｣帶給年輕人的鼓舞，也是黃山料自身創業歷程淬煉出的心得。

照片提供／一件襯衫
照片提供／一件襯衫
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正因在乎自己，才能全力以赴

每個人在出社會時，似乎都得做好自身性格中的稜角被磨平，必須成為體制中一員的準備。但黃山料對此提出疑問：｢如果出社會後，只想著要對工作負責，那真正的你是什麼呢？｣他因此提到一九九○世代不同於其他世代的最大特色，便是拒絕朝九晚五、抵抗庸庸碌碌，想在工作中得到精神的滿足：｢我們不認命，覺得我就是我，不要變成公司裡的機器人。每個人好像都比較自我中心，但這也會使我們專注於最想做的事，所以全力以赴，就能交出比別人更好的成果。｣

就像｢一件襯衫｣在專訪故事裡強調的堅持，從事喜歡的工作，經營渴望的生活，不代表從此便會路途順遂。能使夢想的道路風雨無阻的，也唯有自己的堅定。黃山料便舉出親身經歷：｢別人都認為我好像擁有很多自主權，但這些選擇的背後都是龐大的代價。｣他幾乎二十四小時都在工作，連唯二游泳與玩遊戲的休閒時光，依然放不下對工作的思緒。創業兩年經歷兩次失戀，他形容自己的心宛如天崩地裂，但身為公司的負責人，依然只能理性面對創傷後的日子。然後，奮不顧身地投入在他最相信、最熱愛的工作中，因而有了｢失戀的人必去，勵志酒吧｣的專訪，｢我將經歷的所有事情，轉移到企劃上，這就是用生命來做的企劃。｣黃山料接著提到勵志酒吧的影片創下兩百萬以上的點閱率，眼神裡滿是自信：｢我的挫折變為我的作品，我的作品又成了公司的效益，這證明不喪失熱誠的情況下，理想與現實可以有所平衡。｣

但黃山料也大方地坦言，放棄的念頭在他腦中轉了至少幾千次，他常常評估自己的付出到底值不值得。然而，他語調轉趨柔和，回頭提到剛畢業時的窘境，假如世界冠軍都無法在職場上得到機會，那當時和他一起畢業的同系同學，甚至是當屆所有畢業生，對未來當然也很難不悲觀。能找到願意投入的職位、不被拘束的工作模式，是這世代對工作最大的期盼，但理想與現實的落差總讓人感到疲憊，甚至無望。｢我好希望有一座燈塔，告訴我雖然現實不如自己想像，前方的路依然有希望，｣他露出一個大大的笑容：｢所以我不想放棄，我希望『一件襯衫』就是那座燈塔。｣

比起成為什麼人，過了怎麼樣的日子才是人生

對於不追求功成名就，但一定要過上自己理想職涯的一九九○們，黃山料最後給了如同｢一件襯衫｣的故事文案般響亮的鼓舞：｢過往我們夢寐以求的目標，就像一個必須攻克的山頂，而一份工作，就是到山頂前得推動的一顆大石頭。過程中可能會滾回原地，還會一直跌倒，而多數的人一輩子也到不了山頂。但我希望你最後會發現：你真正想到達的地方不是那個遠大的目標，你愛上的是每天在推的那顆石頭，也就是原本以為只能日復一日、毫無變化的工作。你會看見每天創造的新經歷，你精彩地活出自己的生活。｣

黃山料

「我在職場裡庸庸碌碌，日復一日地工作，

消磨了生活的熱忱，只剩下朝九晚五的職責，

我常想著，受夠了社會的摧殘，生活好難。

其實，我沒什麼特別的夢想，即使看不見自己的未來，

日子過得再爛，我總相信，我一定能有機會『好好生活』。」

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年6月號】

設計/雙魚
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張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。
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