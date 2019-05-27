戒菸英雄

【文/蔡幸紋 (戒菸專線服務中心諮商組組長)】

對不抽菸者而言，戒菸，不就是不要抽就好了嗎？

但，戒菸要是這樣簡單就好了！

在戒斷期間，戒菸者常意外發現需要面臨一些鳥事。

以前，常常是「抽根菸」就能稍微沒事；以前，常常在抽菸中，複雜的情緒可以藉由吞雲吐霧，而暫時得以煙消雲散；以前，常常抽完菸後，就能再穿戴「堅強」，繼續過日子。但，承諾戒菸後，卻意識到不能再這樣持續偽裝了……

在電話中，戒菸者吐露了他們的故事：

A那天說著太太突然出了車禍，令他一時間不能自已……

B有天來電時，說著說著就感傷起來，因為一直奮力向上的他，身邊的家人卻常年宅在家，還惹來一身官司……

C在戒斷期間，因心情起伏大，期待週邊的人能夠諒解，但太太、親友竟要他放棄戒菸！

D為步入婚姻，半年前就開始戒菸，但隨著大喜之日愈近，抽菸的念頭也愈形浮現。他跟未婚妻提出他的疑惑與不解，卻招來對方的不諒解，因而來電尋求確認，獲知這現象其實是正常的！

E以為這輩子再無任何事會打擊到他了，沒想到竟在一個月間，要同時面對丈母娘與自己父親的死訊！

其實，這群戒菸英雄們，

常無法大聲地向眾人透露這些不堪；常沒能在面對面時得以暢所欲言地表達；

常不能說出自己內在的掙扎；常說不出心中的五味雜陳。

坐在電話另一端的我，常是他們唯一透露生命脆弱面的那位；坐在電話另一端的我，常慶幸這群人給予的信賴；坐在電話另一端的我，常只能傾聽與同理；坐在電話另一端的我，常在陪伴過程中，也見證到他們成功克服生命的挑戰；坐在電話另一端的我，常一起分享成功維持不抽菸的喜悅。

在戒菸專線接線的工作很特別，原來是要「協助」戒菸者的我，常常是被他們的生命故事所滋養。

感謝戒菸英雄們，領我了解生命的無常；助我學習接受與放下，豐富了生命的視界！ 照片提供／戒菸專線服務中心 分享 facebook

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年6月號】