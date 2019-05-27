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戒菸其實很簡單

2019-05-27 15:35張老師月刊

【文/蘇庭進（戒菸專線服務中心主任）】

談及戒菸，你會聯想到什麼呢？心神不寧、坐立難安、缺乏信心意志力、難以擺脫菸癮的困擾等。這些都是戒菸過程中常見的身心反應現象，很多人也因為這樣，在戒菸途中打退堂鼓。

菸癮是戒菸過程中最大的挑戰，也是許多戒菸者意志力與決心卡關之處，雖然有藥物能輔助戒菸，但能否持續不抽仍要靠自己，這就是所謂的身癮易戒、心癮難除。

大部分的戒菸者多以健康、省錢等考量為主要原因，又或者因家人朋友的反對為由而戒菸，但回到個人都知道抽菸百害無一利。曾經有一位成功戒菸的陳先生分享個人的戒菸經驗，他分享的第一句話便說：「其實在每個抽菸者的心裡，都有著想要戒菸的念頭。」

就像腦海裡會不斷浮現各種想法一般，有些念頭瞬間即逝，有些念頭卻隱微地發酵醞釀，這些念頭有如「星星之火」，在某些因緣條件和合的情況下最後「足以燎原」。助人者便是從這當中幫忙吸菸者找到其戒菸的「火苗」，從旁搧風誘導，引燃火勢，順勢而為幫助吸菸者把菸戒除。

其實戒菸只要做到兩件事就可以了，第一件是「停菸」。如果我們發現自己的健康存摺一點一滴在流失，那麼就要趕緊設下「停損點」。有一位戒菸朋友前不久才從機場免稅店帶了兩條菸進來，原本打算可以省一些錢好好享受的，但後來還是不得不承認買菸本身就是一筆額外的開銷，更何況花了錢看似享受，卻是為自己的身體帶來沉重的負擔，豈不「人財」兩失？

當虧損持續、一虧再虧，這時候就該好好停止虧損，認賠殺出。許多吸菸者之所以裹足不前未能採取戒菸行動，其中一個原因就在於此時戒菸等於承認過去那個抽菸自己的不是。人們要勇於承認錯誤本身就不是件容易的事，但改變就是這麼一回事，不論哪一種戒菸的理由，回過頭來最大的受益者都是能活出更好的自我。

第二件事便是「維持」停菸就可以了。菸本為身外之物，揮揮衣袖、瀟灑跟它說再見，即使腦海會不時浮現出抽菸的畫面，但想想就好，過往的情景就留待成追憶。在維持不抽的過程中，大腦會自然地啟動一個認知轉扭──「我不抽菸」、「我是個不抽菸的人」，趁此做個不同以往的自己，以展開無菸的生活。

戒菸不難，難在心裡還沒打算說再見。無須留戀，戒菸其實很簡單！

照片提供／戒菸專線服務中心
照片提供／戒菸專線服務中心
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＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年6月號】

設計/雙魚
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張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。
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