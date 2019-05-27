生命劇本動手寫 回探、洞察 激出熱情新生涯！

【文/趙凡誼】

驪歌奏起，吹響的是就業的號角，有人聽來沸騰昂揚，也有人聽來如烏鶖哀鳴焦慮茫然。

驟變的社會，畢業不代表就業，高等文憑也不盡然是出路的保障，大學和研究所畢業生，即使有四年到六年的學識裝備，仍有許多人茫茫無措一天度一天；對於謀職，從求有到求好之間，自主或不得不的選擇，一樣煉人心志。

有些青年學子在校已建構一定的學識與技能素養，甚至培養出獨特的專業，多張證照在手……，有形資產的加值，有時卻過不了自己內心的隘口，消沉喪志、舉足不前……就算是令人稱羨的明星學府畢業生也有同樣的劇本。其實，生涯的難處要超越的不光是外在大環境的衝擊和天生障礙，更要跨越個人原生家庭形塑而來的負向信念與陰影。錢玉芬，這位笑聲爽朗，曾在GOOD TV開設「幸福學堂」的知名教授認為，每個人長大後都應該回頭看看童年。

回返：檢視童年劇本，為自己鑿光

回探童年和青年人的生涯發展/職涯開展有何關係？答案是肯定的。錢玉芬提出「洞察心靈深處的言語與需要，是每個人畢生最重要的任務之一。」她從精神分析、溝通分析、完形治療等三大心理學派，和國際研究、自身的成長經驗與青年學子的生命故事，多年交互驗證下，匯萃建構了一套洞察取向的靈性關顧理論，從政大、「幸福學堂」到臺大的「心靈洞察與發現熱情」課程，再再發現，人們可能囿限於以往的成長經驗，而聽不見真實的心聲；早期記憶的負面經驗，往往發酵為成年後的遺毒。而回顧童年進行心靈洞察，可藉此重新審視原生家庭長輩的負面話語、解壓縮求學途中一味追求分數的拘限。她說，將生命當成一齣劇本，攤開自己，得以檢視性格與思考的盲點，亦足以找回對自我的肯定，激發對生涯的熱情。

「找尋童年掉淚的答案」一直是錢玉芬想掙脫內在羈絆的深層推力，也是「心靈洞察與發現熱情」以生命影響生命的動機之一。檢視童年遺害是認識自己的第一步，這部分的操作是她透過自編的問卷(編按)請學生填答，幾年下來發現大學生的內在腳本普遍都是––分數很重要、我不夠好、我不會成功……在愈高學府愈趨明顯。多數學生的生涯目標，仍不脫離學業，價值取向亦較偏於工具性。「我看到許多學生缺乏遠見，活在短淺的流行文化裡；面對未來，看不到憧憬亮光，不知道要投身何處，希望成為怎樣的我。」她莞爾笑說：這是國安問題。實質上，是出於對青年學子的心疼與關愛，也因此更戮力地藉由課程引導孩子們自己鑿光。

圖片提供/錢玉芬 分享 facebook 練習：洞察己身，掘出熱情

「我發現，人們對過去強烈的經驗，會深刻記憶在身體上，並反應出來。」不光是精神分析學派佛洛伊德的論述，其他專門研究記憶的學者如Terr《推開記憶的囚門》，也提到人們的情感記憶有四類，均會透過身體來反映，在理論與實務上均有相當驗證。錢教授認為，「要讓一個人埋藏的故事消失負面影響力，透過非語言、身體、藝術取向來進行是有益的觸媒。」

融入肢體動作的體驗在心靈洞察課程中是重要的導引，例如錢玉芬循著body movement身體運動的理論轉換而來的「握拳」，便是將在意的關鍵事件(人事時地物)寫在手心，閉上眼雙手互握，以輔導的角度來看，內在張力外化成雙手互握的力道與距離，藉以表達跟它的遠近、強弱，一切由自己控制；握的時候，可覺察心思跟著有什麼變化。「很多人邊握邊哭，將內心難以言說的張力傾瀉而出。」接著，再用自己喜歡的香皂清洗。「洗掉時又在想什麼？有些人不想去洗，也有人懷疑，真能洗得掉嗎？……」錢玉芬表示，諮商的精神就是要人接納真正的想法，推動人勇敢誠實地去面對內在的結，寫在手掌上已化成力量，如何面對它是主動選擇，而非從眾或被說服；不願洗掉若是出於自己的決定，經驗外化後便能與它和平共處。

除了動作療癒，採訪、敘事書寫、繪畫也是心靈洞察課程中常應用的表達性藝術。以下摘要三個錢老師設計的經典作業，或可提供讀者參酌練習，洞察己身、掘出熱情：

■困難任務計劃書

目的：引領學子提取個人重大人生目標的成分，產生連結與自我看見，並鍛鍊堅持力，以助職涯開展。

任務：每學期必做，提出一個自己有熱情並可跟未來生涯作部分連結的任務計劃， 不須過大，小小亦可，在一段時間內堅持執行，並做紀錄書寫。

■偉人傳記

目的：彷如搭直升機至高處俯瞰自己生命重要的大小事，有助自我理解、統整內在。

任務：偉人指的是當事者自己，書寫一份從小到大的編年史(悲歡苦樂的要事)。可按嬰兒期、幼兒、學前、學齡、青春期來寫。

■世紀大採訪

目的：更深地認識父母，重新詮釋從父母那裡獲得的經驗，甚至和解原諒。

任務：採訪父母生命中的重要經歷，以編年史方式設計父母大事記。

練習：(寬恕)如果……，就不會……，以致於……

例句：如果小時候我爸爸有穩定的經濟收入，他就不會去賭博，以致於讓我們全家常常活在恐懼中。(小芬)

眼淚的答案：童年的小芬只會害怕，長大後才能體會，父親的賭是一個家貧的中年男人，食指浩繁的壓力下尋索翻轉家境的一種技窮的無奈。小芬知道這個害怕若不解開，就無法更深入地了解背後的原因重新理解父親，恐怕終其一生只能深埋怨懟，持續趨避權威。

■童話故事

目的：自我統整。

任務：採敘事取向的隱喻體，以第一人稱或第三人稱來書寫自我故事，再將過程中的書寫片段做統整，從中釐清自己的想法。

練習：從前……從前……，等我/他長大以後……

前航：鼓舞邁步

十六世紀的神學家大德蘭的觀點，給了錢玉芬持續開展心靈洞察課程與培訓種子講師莫大的確信與呼應：人要經歷上帝給予的真正豐足，就要先認識自我、棄絕自我，也就是先從認識自己，發現自我設限之處，才能拋開羈絆的捆鎖，安頓自己，重新改寫生命腳本，迎向富有熱情的全新生涯。這也是她想送給即將踏入生涯新里程的青年學子與父母的真心鼓勵。

錢玉芬

現任台灣大學共同教育中心兼任助理教授、台灣神學研究學院靈性諮商組專技教授；曾任好消息電視台「幸福學堂」系列專題主講人、佳音電台（FM90.9）「心靈訪客」主持人；獲頒政大優良通識教師、「心靈洞察與健康」課程獲頒台大通識優良計劃

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年6月號】