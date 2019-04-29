如何幫助孩子走過性騷擾傷痛？

【文/洪嘉杞】

孩子於就學期間遭到性騷擾，雖然作為父母的我們很努力想陪伴她走過這個陰影，但她對學校不當的處置耿耿於懷，對我們當時的行動也有不同的解讀，以至於現在哪怕只是看到新聞上的男女事件，情緒上都有很大的波動。看著孩子有時躲在房裡偷偷哭泣，時常透露自己缺乏安全感，且似乎在男女互動上的想法越趨偏激，我們都很擔心。但她並不願意接受心理諮商，深怕再次碰觸過往的傷口，即便我們心疼孩子面臨的情緒糾結，也很擔心她未來的人際相處，似乎也找不到方法幫助她，讓我們好迷惘……（阿翩夫婦）

信任與陪伴，是孩子最需要的安慰和力量

Dear阿翩夫婦：

從你們的來信可以知道兩位很希望幫助孩子，卻不知道該從何處著手，看著孩子無助的表情和偏激想法，內心必定感到非常焦急。目前正值青春期身體的轉變，卻在就學間遭到性騷擾，一方面擔心孩子對自己身體有負面想法，另一方面擔心孩子未來男女關係發展受到影響，加上校方給予的不當處置，雖然感到生氣卻又不知如何妥善溝通，真的好為難。

我在臨床工作中，碰到青少年個案，在學校或家庭被熟人或同學，使用性的語言或肢體形式騷擾後，孩子最常出現不停從惡夢中驚醒，恐怖的畫面和想法不停重覆播放，有些孩子會出現厭惡自己的身體，或是不願意與異性說話，甚至出現心理疾病，如：憂鬱、焦慮、恐慌、創傷後壓力症候群（PTSD）等，嚴重者會出現拒學的行為表現。

針對阿翩夫婦的案例：

首先，家長需克制激動的情緒，保持冷靜。身為家長聽到孩子被性騷擾時，必定感到非常氣憤，恨不得幫孩子解決所有困難，但是您激動的情緒，會讓孩子害怕說出發生的事情，如果我們用自己的方法幫孩子解決問題，孩子未必想要這樣的結果。

第二，不責備孩子，鼓勵孩子的勇氣。在面對性騷擾或性侵害後，許多被害人會很自責，如：我是不是做錯事、我當下應該要趕快逃跑。事件發生後，他們是鼓起多大的勇氣，才願意將事情告訴父母，當您的孩子願意告訴您，應該給予鼓勵。

第三，信任孩子，由孩子決定說些什麼。有些孩子遭到性騷擾後，會出現厭惡自己身體的行為，家長需要告訴孩子「無論發生什麼事，父母親都願意陪伴你」，並尊重孩子說出他準備講的部分。許多被害人遇到創傷事件時，會將情感隔絕在外，好像在敘述發生在別人身上的事，可能這件事衝擊太大，難以接受竟會發生在自己身上，因此父母親千萬不要強迫孩子「快點振作起來」，需尊重孩子準備好再說，說多少沒有關係。

第四，陪伴孩子，共同尋找資源。孩子面對性騷擾事件的衝擊，情緒思考混亂，家長可利用繪本或開放式的語句（如：我很好奇你怎麼想的？爸媽很想知道，你可以再多說一些嗎？)，幫助孩子說出內在的情緒，首要目標盡可能避開加害者，若有需求可尋找相關單位。其次幫助個案了解身心科服務的項目，孩子可能因為不了解而拒絕，家長可以引導孩子認識身心科，目前全臺各地皆有「幸福9號」方案合作的青少年親善門診，家長可選擇合作的醫院，並提前預告孩子門診會經歷的事情（如：醫師想了解你的困難，可能會要你敘述事件的經過），透過預告及陪伴看診，可減緩孩子的焦慮，提升求診動機。

洪嘉杞臨床心理師

現於苗栗大千南勢醫院精神科擔任臨床心理師。

我特別喜歡與兒青工作，擁有一顆年輕的心。

我覺得心理治療像一趟旅程，旅程的終點會是意想不到的驚喜。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年5月號】