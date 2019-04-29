親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
康健
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

孩子的心我懂 但另一半的心搞不懂？

2019-04-29 10:04張老師月刊

【文/黃曼茹】

有了小孩後，老公對小孩瞭若指掌，視孩子為心肝寶貝，根本就是前世情人轉世投胎喜相逢，卻早已忘了親愛的老婆愛吃什麼、需要什麼？是否也已很久沒有牽牽手，說說「我愛你」，讓身為人母的妳感到好無力、身為人妻心寂寥？其實，這不只是普羅人妻的心境，就算是擅長理心、解心的心理師也會遇到。

當人妻升格為人母，躍為孩子的媽，如何覺察心裡的空缺向先生表達感受與需求？而人夫成為人父時，究竟要怎麼一起參與親職，陪伴妻子、給予慰藉，並且讓兩人再度親近？就讓我們聽聽心理師黃惠萱與廖俞榕各自與伴侶相處的經驗，透過對談，看看兩位心理師從人妻與人夫的角度，如何跨越面臨的障礙，釀造出婚姻新的甜蜜香韻。

太太不悶聲，丈夫不缺席

攝影/編輯部
攝影/編輯部
分享

黃：網路上常看到媽媽分享爸爸帶小孩，衣服就會穿得亂七八糟，孩子好像活著就好，這樣看是很好笑，但我常跟女性說：就算妳再不滿意另一半做的家事或照養的小孩，妳還是要給他一個機會，讓他可以一起參與。

如果決定要生小孩，兩個人其實都要做好心理準備，為了小孩一定需要付出、犧牲。一旦有這個共識，就要直接請另一半去實行，像家事我就直接請我先生幫忙。但這之間當然少不了磨合，像是我請他倒垃圾、洗碗、收衣服，他通常只會完成一到兩件事。後來我了解，我給他的「指令」必須明確、簡單，而且不能太多，也得做好預設：他就是沒辦法照我所想的完成所有事，但還是要覺得老公很棒。

廖：我的經驗不太一樣，難怪有人說我不像男生（笑）。小孩出生後，前半年是我請育嬰假。起初是好奇心使然，我是心理師，又學發展，就想看一個小生命怎麼成長。但開始帶小孩就發現跟想的完全不一樣，很多東西要從頭學。連那時我推嬰兒車出去，都會有路邊的阿姨、叔叔問：「自己帶喔？老婆咧？」剛開始聽到時一股火就上來，覺得我不能帶小孩嗎？難道自己帶是錯的決定嗎？很多時候是要自問：我想怎麼當奶爸？我要怎麼看孩子長大？心理師都會跟家長說「人在心要在」，我實際帶小孩後，才發現真的會「人在心不在」。比如帶著小孩時，會想到工作怎麼辦？職涯停在這裡；但回歸工作後又會想，小孩在家裡有沒有喝奶？有沒有在睡覺？常常處在這種掙扎裡。

黃：俞榕的老婆願意讓他請育嬰假，在他們之間是很自然的事，但換到另一對夫妻可能不一樣。比如有的媽媽會說：男人就該去工作。女性好像會被禁制男性不可以犧牲這麼多，所以在說先生不體貼時，其實是太太也很難容許自己被先生照顧。就像我看很多個案，很多時候她以為有表達出需求，卻只是用眼神或表情對老公示意，其實另一半真的不會懂。比如我每次在我公婆面前跟我老公使眼色，他完全沒察覺，甚至也沒聽到公婆和我在說什麼（笑）。

夫妻要磨合必須更直接，但直接不代表敵意。很多人聽到我的建議，往往會問對方會不會受傷？然而對方會難受，是因為妳已經壓抑好久，表達出的第一句話就是攻擊。所以男性才會抱怨，因為老婆一開始就很兇，或已預設我不會做、我一直在偷懶，讓他聽了就很不快。如果妳誠心地表達需求，而非自覺已經眼神示意千萬遍，事情就會往不一樣的方向發展。

當今世情人碰上前世情人

廖：因為我有心理師的角色，老婆會期待我是不是應該多聽她講一點話？平常多和她有點互動？其實，我自己也會有期待，身為心理師，當了人夫與人父，是不是更能把夫妻與父母的界線劃分得更清楚？但第一次當爸爸，很多時候還是亂成一團、手足無措。有的時候就想安安靜靜做自己的事，但當兩個人都坐在沙發上休息時，又會想難道我們這時只能滑手機？不該趁機做點家事嗎？

後來我理解，我老婆真的很累，有時候也想做回自己，或是多依賴我一點。所以我會在孩子睡著後，和她一起看部電影、一起玩場桌遊，即便沒有太多言語，但能找回夫妻以往相處的氛圍，讓我們再度感到親近。即便現在我和老婆交談時，不見得會像對孩子講話時那般親暱，但我接受這是彼此都很愛這孩子，更相信夫妻的關係不會因此而失去連結。

黃：沒有小孩時，妳看著另一半會覺得開心，他也有這種感覺，所以兩個人走在一起，愛著彼此。有了小孩後，就變成兩個圓圈要再包住另一個小圓圈。像我會去看我先生怎麼帶小孩，因為我先生是個很幽默的人，小孩有一部分就會和他很像，那些時刻其實很甜蜜，也很珍貴。

親密關係裡有一些核心的部分是調整不來的，如果他是一棵樹，不可能種到一個很小的盆栽。很多個案跟我說，他就是沒辦法像另一半那樣跟小孩玩，或允許小孩做什麼事。像我女兒洗澡時會怕水淋到眼睛，我就盡量避開，但我先生完全不在意，一開始我都很想去救女兒，但後來發現，女兒跟先生洗澡就沒事。她是跟我有一個模式，跟他又會有另一個模式。所以如果妳允許伴侶用他的方式陪伴小孩，那你的孩子會得到兩種養分，會逐漸體認到小孩真的是你們共同孕育出的生命，這種幸福感不會在只是情侶或夫妻情境中出現。

廖：對，我的經驗就是這樣，比如曬衣服，我老婆就是要整整齊齊地按順序夾好，而我是有曬就好。這時候到底要聽誰的？當我們想去介入對方的教養作為時，就會演變成爭論對錯，而看不見對另一半生活習慣，甚至是原生家庭文化的尊重。我們後來能理解那是伴侶的生活方式，如果一開始碰到困惑、衝突，就選擇不去接觸，逃到工作或其他事情裡，其實會少了很多更加理解彼此的契機。

一手牽伴侶，一手牽孩子

黃：提到這個，我就想分享對自己的提醒，因為女性特別容易如此。很多媽媽在生小孩後，會把親子關係當成一種寄託，認為孩子會滿足自己的需要，孩子會無條件地愛自己。當你對孩子的關注，滿足了你在伴侶關係中的失落時，往往就不想再做回妻子，不願面對跟伴侶的問題。女性本身得要求自己，把夫妻關係和親子關係做好界線，要有這份努力，關係才有養分可以發展。有的夫妻是出去玩都不帶小孩；有的是因為爸爸都不在，出去玩都跟其他媽媽安排；或是老公覺得太太跟小孩，不管做什麼事都一定要綁在一起－－但如果你沒有為彼此、為這些關係都留空間，這樣大家都不會感到滿足，也根本不會有平衡的可能。

廖：我舉一個自己的經驗：因為我跟我老婆是同間研究所畢業，有次我們一起回到母校，買了研究生時期喜歡的水煎包，全家三人坐在一棵很大的麵包樹下吃。我一口一口嘗著水煎包，看著女兒在附近玩樹果，內心有種好想永遠停在此刻的感覺。說來很奇妙，不就是幅日常景象嗎？現在回想才知道，是因為在那個當下，我們三人的需求都被滿足了。對我和我老婆來說，我們既可以照顧好自己，又能扮演好夫妻與父母的角色。對我小孩而言，她能感受到爸媽之間的和諧，所以她也可以玩得很開心。有了小孩後，夫妻之間要能經營出新的甜蜜感，對我來說便是要創造我、老婆、小孩三人的需求都可以有一點滿足的時候，那樣共同的美好經驗會使彼此走得更長久。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年5月號】

設計/雙魚
設計/雙魚
分享

張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

洄游至誕生之初的海洋 專訪小說家郝譽翔

2019-04-29 10:04

眼睛不好到底是誰的問題？基本歸因謬誤

2019-04-29 10:04

媽媽與自己的頂尖對決

2019-04-29 10:04

如何幫助孩子走過性騷擾傷痛？

2019-04-29 10:04

最珍貴的禮物 與他人靠近的親密和連繫

2019-03-27 15:10

只為挺挺 義無反顧

2019-03-27 15:08

最新四型人格 你是哪一型？

2019-03-27 12:57

解憂聖方 當你孤單你會想起喵／汪

2019-03-27 12:54

因為不懂 才要花時間了解 專訪蔡燦得

2019-03-27 12:41

尋根 從承擔開始 以色列留學生 陳俞安

2019-02-23 15:33

在長大之前的「錢」能……？ 三峽國中現場報導

2019-02-23 15:33

陪伴年邁父母 如何不犧牲自我？

2019-02-23 15:33

向錢看？還是向前看？高中職生涯發展抉擇

2019-02-23 15:33

控制不住情緒 怎麼尋求幫助？

2019-02-23 15:33

我要你每天告訴自己 創作女歌手江松霖

2019-01-29 09:23

舞動立春

2019-01-29 09:23

點滴雨水 浸潤大地

2019-01-29 09:23

婆媳說好話甭過招 看見｢努力｣來｢鼓勵｣

2019-01-29 09:23

我的工作不好懂 誰能為我加油？

2019-01-29 09:21

最溜的英雄 溜溜球金氏保持人楊元慶

2018-12-28 08:50

重整舊我 活出自在完整的我

2018-12-28 08:50

心靈環保，騰出內心空間迎接新的一年

2018-12-28 08:50

給天使的變身書寫 送禮人：廖瞇

2018-12-28 08:50

Dear媽媽們～不是不愛 只是需要紓壓

2018-12-28 08:50

靈感與人生的游擊戰 漫畫家AKRU

2018-11-29 17:00

研究推論出「萬惡之源」

2018-11-29 17:00

選擇越多 你越自由？

2018-11-29 17:00

聽見無聲 讓我想為世界傳聲 金鐘人文紀實主播 舒夢蘭

2018-11-29 12:31

美食 是溝通情感的一種媒介 型男主廚陳德烈

2018-11-29 12:31

看見夢的形狀 聽到詩的聲音：專訪詩人葉覓覓

2018-10-30 09:19

自立 走出自信的老年風采：專訪資深演員梅芳

2018-10-30 09:19

「直覺」為何難以動搖？

2018-10-30 09:19

注意！「婚癌」有可能致命

2018-10-30 09:19

沉思美學：專訪文字工作者徐硯美

2018-10-30 09:19
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top