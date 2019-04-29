媽媽與自己的頂尖對決

【文/莊妍】

場地與參與協力/榮富國小

身為媽媽，母職雖是終身使命，忙於照顧孩子與家庭的同時，仍有許多面向需要被看見、對話與滋養。其實，就算當了媽媽仍是「另一個媽媽」的小孩，為人母之後，「兩個媽媽」究竟有哪些化學變化？另一方面，如何平衡人母和人妻的角色，和丈夫保持甜蜜、釀造婚姻新火花？媽媽如何看待自己和其他的媽媽同胞，以及怎麼讓自己的生涯也多采多姿？

因著這樣的好奇，我們孵出了本期的專題企劃，除邀請心理師與名人實踐家撰稿之外，也想知道更多媽媽們的想法，於是興起這場與媽媽們面對面的暖身會，選定洋溢媽媽活力的小學校園為現場。在新北市新莊區榮富國小輔導主任黃韻亘鼎力協助下，讓月刊部三口組得以前進榮富國小與十五位志工媽媽進行一場有情有味的暖身交流會，在此獻上我們誠摯的感謝。

暖身會依專題企劃三大架構設計題目：

蒐集更多媽媽的想法，也代媽媽大眾訴訴衷曲、相互給力。

(1)媽媽vs.老媽

(2)媽媽vs.阿娜答

(3)媽媽vs.她

進行方式三部曲

１．請參與者填寫編輯設計的問卷。

２．在小組裡進行分享激盪。

３．回到大團體徵求分享與回饋。

以下就依架構順序將媽媽們的回應做彙整披露，相信她們的舊經驗與新看法，會為妳/你帶來共鳴與不同的亮光！（本篇中提及的人物均為化名）

攝影/編輯部 分享 facebook

I．媽媽vs.老媽

女兒與媽媽之間可能有的情結？

身為母親肯定愛孩子，卻放不下孩子，女兒依賴媽媽作為情緒出口和安慰及支持的來源，然而母女間相吸又相斥，在依賴和獨立之間，隱含著控制與受控的權力拉扯。

有些孩子已上大學的媽媽們表示，小時候那個年代，她們的母親通常要忙於家務，生養也比現在多，和孩子相處時間有限。家裡孩子多，瓜分了母親的愛會讓孩子感到情感匱乏，種種原因讓母女間有了距離，比方說：價值觀的不同、分擔家務而無喘息空間、比較孩子的成就……好多原因讓成長帶傷，以致現在教養孩子時，竟不自覺複製了媽媽當年不理想的做法。

TIP從自身經驗或妳曾耳聞母女間如何破冰和轉化？

「當了媽媽以後，越來越能同理和認同我母親，母女的感情也越來越好了。」小曦的經驗，是否也是妳的印證或期待呢？當母女之間有糾結時，破冰與轉化的方式多元，但需要給予彼此時間與持續學習。欣欣認為，與老媽卡關時，可先離開當下不愉快的環境，到有趣、美麗的地方做轉換，或醞釀改日再聊的契機。小珊提議須給彼此選擇的空間，嘗試了解彼此的地雷。阿咪則分享可邀請第三方的協助及支持，或許有助於獲得鼓勵、增添力量和溝通智慧。不過，解鈴還須繫鈴人，阿芳說，母女若有傾聽與擁抱的相伴時光，固定安排家庭活動，或許能化解並放下情緒與誤解。

II.媽媽vs.阿娜答

以妻子角色出發，對於夫妻關係的經營，媽媽內心最需要另一半做什麼？

大多數媽媽表示和丈夫之間已昇華成夥伴關係，期待丈夫能「多關心孩子，參與教養及分擔家務」，而溝通和互信互助是必要的。陪孩子聊天，也要記得關注美麗堅毅的枕邊人。雙向的體貼關懷和肯定支持，都能讓兩人感情回溫，調和出快樂的自己。

夫妻經營甜蜜關係，容易出現怎樣的阻礙？

教養觀歧見易使感情產生摩擦。有些媽媽坦承「小孩睡飽、吃好就好……」重心轉移難免有些忽略先生，致單獨相處的時間少，但在孩子面前有親密的舉動還是會有點害羞。還有這樣的聲音：「好羨慕別人有體貼的老公呀！」、「婚齡二十年以上的老夫老妻長年無性生活，仍過得舒坦愉快。」

TIP實踐甜蜜，有愛要說&做！

珍說她會用言語或肢體語言，告訴另一半在自己心中的重要性。琪琪則採投其所好大法，如：一起在家看電影。小美則是將甜蜜回憶常掛嘴邊，露兒則建議可安排單獨相處的時光，不論是旅行、節日慶祝，還是平常一起吃早餐、散步，有時間多談談心，賞識與尊重彼此的優點，都能讓雙方感受到彼此的關注。

III媽媽vs.她

從媽媽／女性角度，妳如何看待自身？跟其他媽媽共學，心裡曾出現哪些聲音或感受？

時間的壓縮致使媽媽感到身不由己，多希望自己是集溫柔和積極於一身的母親。有時像無頭蒼蠅忙、盲、茫，猶疑是否能向著目標勇往直前？但學著感謝和疼惜自我，不能飛遠仍能快樂又滿足。「有的媽媽好會打扮，反應又快……」、「共學媽媽都好厲害，顧家又會透過學習幫助自己……」、「我覺得自己在教養孩子和學習上都不如人……」這些都是心裡暗動的內在聲音。

TIP親愛的，妳不用當全能媽媽

看見甜蜜的負荷，正是關照自己和留下喘息空間的契機。Sandy認為，不妨告訴自己：「其實孩子夠好了（媽媽總希望自己的孩子好還要更好），我能不能把握原則就好？」阿思說，其實衝衝衝的媽媽們，正思考著人生下半場要何去何從呢！莉莉說，若覺停滯無力，也可以從一點點開始，嘗試改變。然而，平凡的生活，像個樹懶有何不可？那並不抹滅天下母親的偉大，這是阿莎的媽媽哲學。

女人當了媽媽如何將生活經營得精彩？

首先要有家人的支持，會讓媽媽在持續精進自己的路程上更為安妥。媽媽不僅為孩子的學習方向預作準備，也時常扮演家庭運動的倡議與行動者。比如：想讓家人更健康，開始多買新鮮蔬食，少買零食來改善家人飲食。

再來是團體的互助，能提供媽媽有宣洩壓力的出口。帶孩子的疲憊往往使心裡失衡，但參加志工團體以後，為提升自己而努力，心情也跟著開闊起來。

有媽媽說，對於目前的生活十分滿足，但仍有一點想工作的打算；有媽媽說，照著社會期許的階段任務順勢而為，走過上有老母下有幼孩的忙碌歲月，現在懂得靜心思考自己要做什麼；心中有個聲音告訴自己：「我知道想做的，是可以做到的。」

不斷觀照自我關係，是充實的歷程。媽媽們說：「我期許更多地關注生活當中喜悅的部分。學習放下牽掛，當快樂的學習者，當個富有內涵的母親。真誠愛孩子，而不以自己的期待來愛他們。」

TIP設計生涯新定位

燕說：「我會參加坊間課程。」做母親不見得要割捨過去的興趣，透過書法、手工藝陶冶性情，晨起的瑜珈亦可放鬆身心。沒有長時間的空檔，就從現階段任務培養愛好也不失為好方法，如：廚藝料理。

「我希望得到先生財務支持。」、「我打算存一筆錢作為學習費用，朝著重回職場努力。」、「我想到鄉下恬居」小盈、阿甜、言言都把各自的目標具體化，她們認為藉此有助走出舒適圈，發展新生涯。

有愛大聲公！

Dear老媽：「我看見自己越來越靠近您，甚至更理解您。」

Dear阿娜答：「我知道人生旅途最終長伴是你，謝謝你的選擇。」

Dear夥伴們：「我想謝謝同為母親的妳們，感動和激勵都因妳們而生。」

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年5月號】