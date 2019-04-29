眼睛不好到底是誰的問題？基本歸因謬誤

【文‧圖/林仁廷】

不瞞各位說，我配了第二副眼鏡，因為被診斷出老花眼。

起因是兩年多前，看東西開始霧霧的、模糊不清楚，即使把鏡片擦乾淨、充分睡眠也沒用。霧霧的影響讀書看字，整天感覺不舒服。終於我去大醫院眼科檢查，醫生說沒有乾眼症，眼球外部也沒受傷的痕跡，他知道我平常工作整日坐辦公室，於是下診斷：「電腦用太久，加上中年，你有可能是眼球老化提早報到。我建議另配一副老花眼鏡近距離用。」雖然不想承認自己老了，但也沒別的理由好解釋。

戴上新眼鏡果然清楚多了，眼鏡行老闆順便幫忙清洗原來那副眼鏡，他拿起鏡片對我說：「欸！這鏡片磨損得很嚴重喔，換一副新的吧，不然你看東西都會霧霧的。」

能懂我鬧的笑話嗎？一旦出狀況，很容易從「本身」角度檢討起，眼睛出問題，就是眼睛生病、受傷或老化，但沒有想到，其實只是眼鏡的故障，是工具影響了「功能」。同理，我們對一個結果的解釋，只看見「這個人」，但沒看見「這個人身處的那個情境」，於是說：「都是他咎由自取。」如果他注意健康一點、如果他勇敢一下、如果他反抗一些、如果他堅持意志力一會兒不就好了？我們忽略了外在情境對人的感受和行為的影響，行為是多重因素共同催生，不是只論「人定勝天」。

所以我有沒有老花眼？所以兒童能不能反抗施暴他的人？所以這個失敗算不算是承辦人的錯？不必那麼快對自己及他人下判斷，認為「一定是我／他不努力、不積極」，這不是事實，這是人的基本歸因誤謬，只從「一個人的內在因素」去解釋「他的行為」，而不管所處情境、環境與條件。避免偏誤可從問句型態開始，不要問「我／他為什麼這樣？」而是問「是什麼使我／他變成這樣？」或許就會出現新的可能。

分享 facebook TIP：基本歸因誤謬（Fundamental Attribution Error）

指人們在評估他人行為時，總是傾向個人因素的影響（一定是他有這樣的人格、動機，才做出這樣的行為），而非外在情境因素導致（也許是情勢所迫，或這個場所有特殊的潛規則）。

林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸，興趣是閱讀、烹飪、做家事、旅行、繪圖、攝影、社會觀察與寫短篇小說。

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【完整內容請見《張老師月刊》2019年5月號】