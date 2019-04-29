洄游至誕生之初的海洋 專訪小說家郝譽翔

【文/黃曼茹】

於子宮孕育，被羊水滋養，母親是每個人誕生時第一片泅游的海洋。但海不全然是平穩的，它也有自己的暗潮與風暴，因而也不是每一個孩子都能在母親的懷抱裡安穩成長。小說家郝譽翔便是如此，筆下《逆旅》、《溫泉洗去我們的憂傷》等探觸家族暗面的著作，讓讀者看到她如何用文字面對親情裡種種糾結，尤其與父親之間的張力格外讓人印象深刻。然而，相較於對父親的著墨甚深，母親的輪廓始終停在書裡開端那個得撫養四個孩子，因而執著於一分一毫的單親媽媽。時光荏苒，當誓言如《家變》般「我斷斷不生養子女」的郝譽翔，竟也成了人母，以《和妳直到天涯海角》這本洋溢母女溫暖情感的著作問世，不免讓人好奇，在她內心深處那些還未呈現給讀者的變化。

從羊水再誕生一次的可能 照片提供/郝譽翔 分享 facebook

「其實我和母親的關係仍是緊張的。」採訪一開始，郝譽翔直接否定了母女關係是否改變的問題，她接著描述了以前和母親在家裡互動的情景：總是關在房裡，將音樂聲量開到幾近震耳欲聾，不想感知到母親的一舉一動，好似一點點聲響都會使自己非常緊繃。

「但奇妙的是，現在只要我女兒在，我和母親就有個可以接觸的中介點，連空氣都會緩和下來。」郝譽翔細述在照顧女兒的過程，常常勾起自己兒時依戀著母親的記憶，母親教導自己作業時、母親獨留自己一人在家時……昔日時光與今日情境兩相對照，使她重新理解母親，同時有再次角色扮演的可能性：「人生重來一遍，但角色對換了，我從女兒身分跳脫出來，找到面對母親的方式，並且去實踐我心中理想的母親樣貌。」

郝譽翔隨之談到與丈夫在此的差別，丈夫與原生家庭一樣有心結，但在教養女兒上，丈夫卻認同並複製了幼時的教養模式，「我因而思考，一個生命到底是什麼？人要如何生活在這世上？應該成為什麼樣的人？」也在此時，她有機會探問到平時夫妻生活中不曾留意的面向：對人的認知。於是她理解了在她因懷孕而焦慮、憂鬱時，丈夫為何出乎意料地冷淡？「因為童年時他從母親那得到的回應，所以他也以為人的這些情緒都是在撒嬌，只是為了引起別人注意，不理會就沒事了。」她不置可否地笑了笑。

身為人子，往往質疑的是為何不被父母所愛，而難以察覺自身產生的矛盾。從不被愛的孩子到愛人的父母，「這段女兒長大的歷程，也是我不斷打破舊有認知的過程。」郝譽翔語帶深刻地說：「孩子就是『索求』的角色，所以成為母親，換到『給予』的位子，對我來說是一個人重新成長的機會。」

游出子宮，與人連結

採訪當天隨意將長髮紮在腦後，長裙及地，隱約看得出裙間一雙拖鞋的郝譽翔，即便坐在研究室裡，也沒有教授的距離感。讓人聯想起她諸多旅遊散文中，執著於追尋自我，帶有一抹少女任性氣息的形象。編輯不禁好奇像郝譽翔這樣灑脫恣意，「成為母親」這一課，儘管有所成長，不也犧牲了最在意的自由嗎？

「我也想過這個問題，」郝譽翔彷彿也在自問：「但如果說這是失去自由，那我要問什麼叫自由？作為人的自由會因有沒有小孩而不同嗎？」她回憶起年至四十尚未成家的自己，以及年紀輕輕便得養育四個小孩的母親，到了中年，選擇了不同道路的兩人，卻感到一樣的不自由。

郝譽翔再次提到那個環繞著音樂的房間，她說樂聲是種隔絕，不只讓她能迴避與母親的互動，也將她和外在社會劃分開來。但她沉浸在自己深愛的世界，卻無法抵擋中年焦慮一點一滴滲進自己的精神裡，對凡俗人間愈發感到俗不可耐，找不到和現實生活和平共處的方法。「我那時連戲院都進不去，沒辦法忍受跟別人坐在一起的氣味，連爆米花都能讓我抓狂。」而早年為錢奔波的母親，習慣了斤斤計較的生活，好似無機的數字才能使她安心，因此早已不跟人往來，和家人也無話可說。「我和母親都活在自己建構出的世界，可到後來卻變相禁閉住自己。」

回憶的口吻愈來愈溫和，郝譽翔此時流露出溫柔的神情：「可一有了小孩，我和母親都有了與人連結的契機。」她舉了現在社區大廈中常見的情景：兩個成人一起進電梯，往往默默無語，然後分別離去。然而若其中一人牽著小孩，只要孩子無意間朝另一人一笑，或是一個招呼，話題很自然地便從孩子身上開展。「因為孫女，我母親很自然地融入人群，晚年生活變得和過往很不一樣。」那郝譽翔呢？她開起玩笑：「搭郵輪這麼庸俗的事，我現在都能帶著孩子，和凡夫俗子一起同樂了。」

所以什麼是自由呢？郝譽翔聊到了臺灣社會中「沉默的父親」，嚴肅、不與孩子親近的大男人形象，是眾多人關於父親共有的模糊回憶。「他們封閉在自己的世界，也是一種生存的方式，他們不見得認為自己需要改變。」比起批判，她語氣中更多的是小說家的關懷與自省：「但能從自己的世界裡走出來，發覺不是獨自一人，或隨心所欲才是自由，這是生命的一種解放。」

假如女人的體內早已存在一片海

回過頭談及理想的母親樣貌，郝譽翔卻顯得有些躊躇：「我必須先說是『我認為的好媽媽』，我女兒可能不這樣想。」即便作為人母，她常持的還是懷疑，深怕獨斷、權威的心態：「就像教養，往往指的是把另一個生命打造成妳想要的樣子，以為做了母親就可以收服另一個生命，但小孩其實比妳更神奇。」

「但愛是最重要的一件事，」郝譽翔講著講著顯得有點難為情：「唉呦，這樣好像在說教。」她似乎擔心擺出了長者或教師的架子，可她笑容燦爛，笑聲裡聽不出敷衍或虛假。她原本也不太相信愛，認為自己是沒能力愛的人，《那年夏天，最寧靜的海》裡對愛失能的角色，就像年輕時她對自己的寫照。郝譽翔前半輩子覺得要從寫作裡找到救贖，「本來以為一定要在文字裡得到某種信念，但這幾年我發現，愛一直在自己身上，並且需要實踐。」

接著，講述一段魔幻故事般，郝譽翔徐徐地說：「很多女孩從小便在想像一位白馬王子，會被他一生呵護，長大後才發現王子並不存在。那我們就得不到愛了嗎？其實最愛的人在自己體內，就是我們的一顆卵子。」然後，她微微傾身，像種傾訴：「我以前很討厭自己，不敢看照片、不敢讀報導，我拒絕與自己相關的一切事物。可我最愛的女兒，原來是我的一部分，她其實一直在我的生命裡－－這是最美、最浪漫的一件事。透過她，我終於能肯定自己。」

喜愛潛水的郝譽翔，年輕時在《那年夏天，最寧靜的海》裡，也藉書中角色一吋一吋潛入大海，仿若一步一步靠近生命最深層的黑暗。有了孩子，不能像以往說走就走的她，卻能牽著女兒搭上遊輪，一起探尋各地的海洋。即便不再年輕，郝譽翔卻像回到初生那刻，如同從深愛的女兒眼裡望出去，再次映出世界的光芒。如今，她懷育著身為母親的一大片海，不只使女兒在裡頭悠游成長，也讓自己重新定義生命。無邊無盡的海上，嶄新的自由與溫柔正蕩漾。

郝譽翔

臺灣大學中文博士，現任國立臺北教育大學語文創作系教授。著有小說《幽冥物語》、《那年夏天最寧靜的海》、《初戀安妮》、《逆旅》、《洗》；散文《回來以後》、《溫泉洗去我們的憂傷》、《一瞬之夢：我的中國紀行》、《衣櫃裡的秘密旅行》；電影劇本《松鼠自殺事件》；學術論著《大虛構時代——當代台灣文學論》、《情慾世紀末──當代台灣女性小說論》。曾獲金鼎獎、中山文藝獎、中國時報開卷年度好書獎、時報文學獎、中央日報文學獎、台北文學獎、新聞局優良電影劇本獎等。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年5月號】