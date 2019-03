最珍貴的禮物 與他人靠近的親密和連繫

【文/張嘉容】

踏上地板教室,職能治療師(簡稱OT)和實習治療師抬起頭對我微笑,準備開團體前的溝通會議。這兩天工作的對象是思覺失調症,四十歲以上的日間留院患者,有十五位左右。

思覺失調症是一種複雜多樣化的嚴重精神疾病。以思考障礙為主,合併情感、知覺等多方面的障礙,病患與現實有明顯的脫節,因為常出現妄想、幻覺以及不合邏輯的思考,造成現實感的巨大落差,甚至嚴重影響日常生活。

雖然成員的抽象功能相對較弱,較不容易針對議題討論,不過大家顯然喜歡戲劇中各種兩人一組、四人一組的交流。孤單疏離、感覺很難與人親近,相當令思覺失調者感到困擾,然而他們像一般人一樣渴望人際關係。藉由戲劇肢體的/非想像性的演出設計,我讓大家分組合作呈現。課程最後,每個人都提到了和他人更親密的滿足感。

水面劇療癒技術和五階段

團體進行過程,我使用「水面劇療癒技術」,「水面劇(aqua round assembly theatre)」是我的戲劇理想,所使用的技術可以運用在療癒或創作上,期待每個人可活出活水源頭、特色與主張。包括團體治療大師亞隆在《團體心理治療理論與實務》一書中提過的十一個團體療效因子:灌輸希望、普同感、傳達資訊、利他思想、原生家庭的矯正性重現、發展社交技巧、行為模仿、人際學習、團體凝聚力、情緒宣洩和存在性因子。

團體進行的五階段

1動態正念:讓成員醒覺、讓自己跟團體接觸。

2演出:各種關於自己的即興表演,這次是以工作為主題。

3觀念解說:榮格學派的十二種原型、艾瑞克森的八個心理社會發展階段。

4討論和扮演:自己是哪一型人格。

5儀式:感恩與總結。

艾瑞克森(Erik H. Erikson)八個心理社會發展階段論

針對思覺失調症的缺乏動機、社會退縮,我試著運用心理學家艾瑞克森(Erik H. Erikson)的八個心理社會發展階段理論,來說明人類的普同性。

矛盾衝突乃是人生常態,不論天賦優劣、貧富貴賤,每個人都會經歷這八個心理社會發展階段:信任對不信任(trust vs. mistrust)、自主能力與羞怯疑惑(autonomy vs. shame and doubt)、主動(自動自發)和罪惡感(initiative vs. guilt)、勤勉或自卑(industry vs. inferiority)、自我認同和角色混淆(identity vs. confusion)、親密與孤立(疏離)(intimacy vs. isolation)、生產繁衍(傳承創新)與頹廢遲滯(generativity vs. stagnation)、統整(自我整合)與絕望 (integrity vs. despair)。

艾瑞克森認為,任何人──從嬰兒、成人到老年──都會經歷這八個發展危機。每個階段都會出現兩種互相糾纏、看似對立的性格傾向;偏向任一傾向都會減少個人在生命裡活躍參與(vital involvemet)、找到創造性平衡的機會。矛盾衝突是人生的常態,每個人都得努力在各階段活躍參與、主動投入,在兩種互相糾纏、看似對立的張力之間努力找到平衡。

榮格學派十二種對人影響最鉅的原型

此外,美國原型心理學家皮爾森博士歸納的,十二種對人影響最為深刻的原型:「天真者、孤兒、戰士、照顧者、追尋者、愛人者、破壞者、創造者、統治者、魔術師、智者、愚者。」也可幫助成員理解每個人的內在都有很豐富的角色,都擁有這一切原型的縮影,也都有潛力成為一個完整的人。

從角色理論(role theory)的觀點來看,情緒困擾還可視為角色間的不平衡或角色系統整合不良,由於單一、負面的角色特質控制了個人,妨礙正面角色特質的發展,比如:固著在受害者角色,因此影響拯救者或勝利者角色的發展。我們仍有許多可能性,可以挖掘和發展自己現有角色的相對面,擴充和整合自己的角色系統。

團體氛圍的催化技巧

我原本擔心這些理論對成員太過嚴肅無聊,然而,大部分人都很專注認真地聆聽,了解到自己並不特殊,跟一般人一樣有矛盾對立的張力和新角色的可能。團體採取圓圈、流動,在有結構的即興當中,放鬆身體、互助合作,達成療效因子裡面的情緒宣洩、團體凝聚、發展社交技巧、灌注希望等。根據職能治療師的現場紀錄,氣氛是快樂、和諧、溫暖、主動、合作、輕鬆的;使用的 leader 催化技巧是:親和力、發抒情緒、同理心、角色扮演、觀念講解、灌輸希望等。

成員們寫下今天感謝的五件事情 圖/張嘉容提供 分享 facebook

知覺美好事物,表達感謝

最後的儀式,每個人寫下五件今天讓自己很感謝的事情。感謝(Grititude) 在正向心理學的定義裡是:能夠知覺所發生的美好事物,並花費時間表達感謝。當參與者們寫下令人動容的語句,念出來時,總是綻放出微笑或淚光。

「終於想起過去的美好時光。感謝我的父母,感謝我的弟妹讓我成長,感謝病友,感謝身邊的所有人。我謝謝父親對我的教導,告訴我有氣度的人才有福,謝謝他養育我這麼多年,即使生病了也不離不棄。」

「感謝今天上課的老師」、「感謝老師教導有哪些扮演者角色」、「感謝今天大家放開胸懷參與活動,氣氛好。」、「感謝我的身體這麼地健康。」、「謝謝自己每天都很願意來醫院很快樂。」、「感謝自己的努力。」

在任何困難的情境中,都努力擁有希望和感謝,感受到與他人之間的連繫,是自己能給自己最珍貴的禮物了。為所有人的努力喝采!

張嘉容

現任:水面上與水面下劇場藝術總監、編導。成大戲劇治療課程授課講師。中國國家二級心理諮詢師。

經歷:國立傳統藝術中心藝術策畫總監、動見体劇團團長、國立臺灣戲曲學院表演藝術科兼任教師、自閉症基金會戲劇治療顧問等。

*本篇文章由《張老師月刊》授權報導,未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年4月號】