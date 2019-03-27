只為挺挺 義無反顧

【文/趙凡誼】

「Richy麻」劉偉蘋，挺挺動物發起人，因為單純地愛動物而義無反顧。回顧最初：「大四那年我當過鯨豚協會志工，曾想把海洋保育當作終身工作。」喜歡動物，尊重生命都有其不同的價值的她，不喜歡看到相對弱勢者被資本剝削，雙魚座的她也不喜歡衝突，在生過一場大病之後更忠於內心所趨，在先生支持下辭掉行銷主管的高薪工作，調養身體也專心地陪伴她的狗兒Richy，同時在網路上寫文章繼續宣導動保、持續守護行動──讓動保旗幟飄揚──「毛小孩是家人，家人不買不賣、家人不離不棄」的口號，即是劉偉蘋當時在臉書粉絲團發起的，至今已有六千多面旗幟在海內外飄揚。

從一人之力到三人社企

「一個人的力量很有限，若能透過倡議集結眾力，可以為動物們盡心的效力會更大。」二○一四年底，和有志一同的「緹緹麻」梁淑清共同創辦了「挺挺網絡社會企業」，更專注地投入動物保護與保育推廣。劉偉蘋苦笑表示，她跟梁淑清都不懂財務、不趨營利，創立後才發現社會企業的人事與稅務負擔相當吃重，「儘管辛苦，做對的事並不令我們後悔，我們一個會寫文案做行銷宣傳，一個會平面設計，常常兩個人一週碰兩次面加上大量的線上討論，就能把活動籌劃出來，何況還有很多人一路相挺，不怕！」

挺挺做的是全動物的保護，比較著重跟大眾生活層面相關，四年多下來，這個核心組成僅兩人後來因太忙碌才又加了一位助理的社會企業，雖然人少、資金匱乏，仍做了許多「響噹噹」的倡議行動，例如：積極分享「毛小孩是家人，家人不買不賣、家人不離不棄」理念的「讓動保旗幟飄揚」、與知名攝影師Karren高愷蓮合作的「愛上米克斯‧大量發生中」攝影展等。挺挺也舉辦過許多活動推廣動保觀念，其中「挺挺動物生活節」更是集結眾力的大型活動代表作，連吳念真導演都義務現身代言，藝人李維維與眾多藝人也都曾受劉偉蘋之邀共同為動物們發聲獻力。偉蘋說：「我們不是為了創一個業，而是為了實踐一份社會價值，感謝這麼多願意的人，凝聚多元力量一起來挺挺動物。」

創辦「挺挺動物生活節」擴大同溫效力

從事動保推廣的機構與團體很多，各有不同的訴求與行動。「我們不是要大家來悲憐動物，也不走激情抗爭的路線，而是想拋出問題激發思考。」劉偉蘋進一步說，做倡議和推廣是挺挺的立場，如何擴大同溫層吸引大眾想來？透過好玩、開心的設計將動物保護融入生活，一直是她們辦活動的初心。

受人矚目的「挺挺動物生活節」，在挺挺成立的第二年於焉誕生；活動網頁中的文宣顯明了做為動保推動者的深度覺知──「動物保育，並非社會議題，而是生活實踐；更是人心改革、文化創造的行動。」然而，令人好奇的是，辦這樣的活動，規模不算小，經費與人力的資源需求龐大，對於沒有資金也無背景的挺挺，如何辦到？劉偉蘋笑說：「第一年幾乎都是親朋好友的資源贊助與志工的協力，包括吳念真導演的代言也是。第二年則幸運地找到企業協力。真的很感謝他們。」

二○一七年挺挺從兩人變為三人，甫從大學畢業、在校時就是動保社活躍社員的許馨心被偉蘋招攬加入了挺挺，而「挺挺動物生活節」也更擴大規模，擴充了更多的議題與活動，內容涵蓋：與國內外攝影師合作的攝影展、場場破百人參與的系列講座、邀集超過二十位插畫創作者的共創展實驗計畫、以及毛孩邀散步活動、挺挺動物野餐音樂會等。「哈哈……結果那次企業募款不足，自掏腰包承擔了六十多萬，欣慰的是參與的人很多，而且獲得很多的好評。」礙於經費，二○一八年開始，挺挺社企雖無以支撐動物生活節的獨立運作，縮小規模之下，仍與各單位合作在各樣相關活動中延續推廣力道。

倡議立法為狗媽媽謀福利

生命中最重要的歲月，是狗兒Richy伴劉偉蘋度過的；Richy生命中最滿足的時光，也在她的暖心照顧下譜完終曲。挺挺今年呼應英國終止黑心繁殖的倡議，也想改變臺灣黑心繁殖的現況，力倡禁止第三方販售寵物的條款能通過立法，也在「挺挺動物應援團」和「毛小孩是家人‧家人不買不賣」臉書粉專發聲，辦講座邀請專家分析國內外法律的可行性，也邀請育種專業人士以及寵物業者參與討論，一起為動物謀福利，避免劣幣驅逐良幣的現象不斷發生。

這背後的動念，其實連結著她的一份深情與反思。「我想為狗媽媽而做。Richy是十六年前買來的，當時沒有多想，幾年之後社群媒體興起，才開始意識到有黑心繁殖場裡面的動物媽媽不斷被迫繁殖，有的甚至被割掉聲帶的悲慘處境後，我深深地反省也反思：我可以做什麼？」

推行「愛上米克斯‧大量發生中」要將收容所最多的浪浪米克斯(混種土狗)推上「萌寵」的寶座，增加被領養的機會，到推動禁止第三方販售寵物的條款立法，挺挺社企不斷地拋出問題，觸發民眾思考：看到櫥窗動物很可愛，但有否想過生牠們的媽媽處境如何？若沒賣出去，牠會怎麼樣？

劉偉蘋另外也以海洋公園的海豚表演為例激發另層反思：海豚演員是怎麼來的、何以聽從人類的指令演出？另外還有像是世大運的吉祥物「熊讚」這麼紅，大家只關心布偶「失業」，卻不知道活生生的臺灣黑熊在這片土地上已經剩餘不到六百隻的瀕臨滅絕最後關頭。

「當反思後覺知，人們就會開始改變自己的做法善待動物，對環境付出關懷。」劉偉蘋認為，這就是一種社會型的生命教育。

2015挺挺動物生活節-藝人群與小朋友一起飄旗宣導 圖/劉偉蘋提供 分享 facebook

擴散影響大量發生中

「挺挺比較像平臺、媒介，集合各動保與保育團體、提供大眾雙向連結效力的資源。透過辦『挺挺動物生活節』我們想讓更多參與者看到，人人都可以成為倡議者發聲擴散影響他人：小小的挺挺可以做的，我也可以！」偉蘋欣喜地說，當她看到臺北街頭有愈來愈多人遛米克斯時，反映領養米克斯這件事真的已經發生；而身邊也確實越來越多人都選擇不再去看動物表演，「相信挺挺這些年的努力多少是有為動保創造出一點效益的吧？總是要這樣相信，好自我鼓勵讓自己有堅持下去的動力。」

多年的倡議，揮汗付出換來的成效其實是一種觸動深遠的質性影響。「Richy麻」劉偉蘋以挺挺動物為終生志業，和梁淑清、許馨心兩位夥伴，在眾多相信挺挺的好朋友們的相挺下，走在動保這一條甜蜜的不歸路，且大量發生，義無反顧！

劉偉蘋

二○○二年自英國里茲大學取得國際行銷與企業管理雙碩士，回臺後進入全球知名品牌從事行銷工作。多年後因對自己的專業所創造的社會價值感到質疑，於是淡出職場走上挺挺動物之路。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年4月號】