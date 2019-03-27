最新四型人格 你是哪一型？

【文/連芯】

不論是經過嚴謹設計或只求娛樂之用，人格測驗普遍受到個人或企業歡迎，不少人希望能透過測驗，初步掌握自己或他人的概略樣貌。不過，各種測驗結果是否準確仍飽受爭議，即便是最常被運用的測驗（如Myers-Briggs的MBTI測驗），也不敵這樣的命運。

然而，拜近年許多公開的大數據資料所賜，近期在《自然：人類行為》期刊中，美國西北大學的研究團隊分析至少一千五百萬筆人格測驗資料後，發現整體而言人們的人格樣態確實集中在四大類型：標準型（average）、內斂型（reserved）、模範型（role model）和自我中心型（self-centered）。

以五大人格特質為分析基礎

研究團隊是以目前最廣為接受的「五大人格特質」（Big Five）為分析基礎，即「情緒穩定性／神經質」（neuroticism）、「外向性」（extraversion）、「開放性」（openness）、「親和性」（agreeableness）、「審慎盡責性」（conscientiousness），他們設計出新的演算法來顯示測驗分布，結果發現人們的人格特質多集中在四種組合：

（1）「標準型」

高外向性、高神經質、低經驗開放性；研究團隊將之命名為「標準型」，一般人多是這種類型。

（2）「內斂型」

經驗開放性、外向性、神經質都不高，親和性和審慎盡責性都偏高。

（3）「模範型」

除了低神經質之外，其他所有特質都高；「模範型」特別有領導能力，且此類的女性比男性多。研究團隊形容這類人特別適合主導事務，你若能多與這類人接觸，生活會變得輕鬆許多！

（4）「自我中心型」

僅外向性高，其他特質都低於平均值；通常人們不那麼喜歡和這類人接觸，不過，隨著年齡，人們會漸漸脫離這種類型。

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性格會隨年齡轉變

研究團隊認為，人類的性格不會全然不變，像男性青少年在年少輕狂時多屬於「自我中心型」，一旦成年便可能移動到其他類型，像是較年長的族群便以高親和、高審慎盡責、低神經質者居多，這很可能指出了整體人類性格轉變的路徑，尚待進一步研究。

四大類中，你屬於哪一類呢？目前線上有英文版的測驗 （http://sapa-project.org），測驗共兩百五十題，在完成最基本的五十題之後，你可以隨意退出，但若求測驗結果的完整性，建議至少進行一百五十題。

連芯

文字工作者，長期投注心理、諮商等理論研究。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年4月號】