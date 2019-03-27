解憂聖方 當你孤單你會想起喵／汪

【文/葉明理、范班超】

在少子化、高齡化、人際疏離的社會趨勢下，孤獨寂寞成為現代人面臨的課題。因此越來越多「毛爸」、「毛媽」，也越來越多的寵物成為人們情感依附、心靈寄託的新對象。

歌手張棟樑有一首代表作：「當你孤單你會想起誰？你想不想找個人來陪，你的快樂傷悲，只有我能體會……」歌詞裡點出了現代人孤單寂寞總是需要有人陪伴，但有什麼人能隨時出現來乘載我們那股巨大的負向情緒？又有誰有能力及時間，在我們的生命低谷中陪伴我們成長呢？

在少子化、高齡化、人際疏離的社會趨勢下，孤獨寂寞成為現代人面臨的課題。因此越來越多「毛爸」、「毛媽」，也越來越多的寵物成為人們情感依附、心靈寄託的新對象。你一定聽過寵物飼主說：「和牠在一起，我就算一個人也不孤單。」或是：「當生活變糟或心情不好時，是牠給予的安慰和陪伴支撐我繼續走下去。」

許多生理學研究顯示，與寵物相處可以刺激人類的大腦產生催產素（Oxytocin），這是一種被稱為快樂賀爾蒙的激素，它可以給人帶來愉快、興奮、放鬆及情緒舒暢的感覺。

研究顯示，受試者與寵物相處半小時左右，腦內分泌的催產素大增，並且受試者在攻擊性、恐慌反應、焦慮、血壓、脈搏以及對痛覺敏感度都有減少的效果；反之，在社交互動、解讀他人社交訊息、對他人的信任等都有提升的效果。最可貴的是，他們都感到強烈的「愛」。

愛的感受雖然抽象，但往往可以反應在生活上的許多層面，來改善我們的身心社會層面。運用寵物的這項特質來輔助療癒有需要的人，就是近二十年來在國內醫療與教育界逐漸被接受的「動物輔助治療」。

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主動／被動的連結關係

動物輔助治療的療效，往往奠基在人與動物的連結關係（Bonding）；連結關係經常建構在飼養行為上，例如：餵食、洗澡、如廁、遊戲、散步。寵物不僅能夠用溫暖柔順的皮毛實質地陪伴主人，透過這些照料的活動，飼主感到被需要、被崇拜、被尊重。一個願意扛起照顧寵物生活的飼主，往往會有：「我也做得到耶！」的驚喜，例如：向寵物給出「坐下」的指令，寵物就會坐下；也有：「牠在乎我耶！」的感動，例如：喚牠名字就回到主人身邊；還有享受擔任「親職」的滿足感，例如：被親友稱呼為「小黑媽」、「小黃姐」，把屎把尿、享受被需要的尊榮。

寵物的陪伴使得人們「被動」透過照料行為，肯定自己的能力、價值與地位。這些同樣可能發生在人類親職照料行為關係中，差別在於人類的孩子會離開父母獨立生活，這種愛所帶來的好處，因此必須中止或昇華，毛孩子卻是終其一生都需要人類爸媽的照料。

面對孩童般可愛卻完全無法使用人類語言溝通的喵／汪星人，如果我們無法「主動」突破，不僅無法建立良好的連結關係，關係的惡化也可能加深自身的失敗感。過去飼主多半採用懲罰的方式來教養寵物，總認為透過打罵可以矯正寵物的「壞」習慣。

然而隨著寵物行為學的盛行，人們逐漸了解原來貓狗也有被理解的需要，人們需要懂得尊重不同物種的特質與文化，就像我們需要接納不同族群是一樣的道理。透過學習寵物的「安定訊號」（一種寵物的溝通方式），我們得以理解寵物的想法，也發現正向的鼓勵與稱讚寵物對的行為，比耗費心力去指責寵物不對的行為，更為有效而且可以大大提升人寵之間的生活品質。

突破界線，讓能量得以流動

為汪／喵星人鏟屎會讓你感到在做低三下四的苦差事，還是你樂於從鏟屎中關懷汪／喵家人是否健康？同樣是帶汪星人出外散步，你是一個會覺得浪費時間麻煩透頂的人，還是樂於跟汪星人一起去探索戶外的人？如果你是後者，你會發現突破自己的舒適圈可以容忍更多的不悅，也會發現原來汪星人執意要帶你到戶外，就是要教你欣賞春風與秋葉的趣味。如果因為理解家中的喵星人有磨爪子的需要，你就會寬容牠把沙發當作貓抓板，你的主動同理才能體會原來牠正在為我們上一堂名叫「突破界線」的課程。

當你試著枕在熟睡的汪／喵星人身上，聆聽牠的呼吸聲與心跳聲，感受牠的溫暖與作夢時的喃喃自語，你會有活著真好的感覺。又或者是在獸醫院中，看到下半身癱瘓卻能靠著前肢爬上、爬下，到處找人討摸摸的院貓時，你怎會不油然而生「我怎麼能喪志」的自我激勵呢？當你被孤單寂寞失敗等黑雲籠罩，覺得天地無容身之處時，你的汪／喵星人簡單的一聲呼喚：「我餓了，請為我準備食物好嗎？」你會發現天地間，還是有個生命等待你的照料與陪伴，你並不孤單啊！因為還有比躲在孤單裡更重要的事需要你處理，不是嗎？

汪／喵星人是披著動物皮毛的天使，有魔法般的療癒力量。牠們能夠無條件接納，是絕佳又值得信任的聆聽者；牠們強拉我們去親近大自然，告訴我們活在當下的美好，又教導我們探索內心感受，引發我們內在力量，也要我們用這份力量回饋在日常中，包括照料牠們和我們自身。這種能量的流動，往往是輔助療癒人類身心靈社交各方面缺憾的良方。

想要領受這個良方，我們必須先接納汪／喵星人來靠近、參與，甚至干預我們的日常。透過被動的照料行為，開啟我們主動聆聽與感受這份能量的流動，在不斷地衝撞、突破與改變中，慢慢強化內在心力。照料行為可以讓孤單失志者，重新找回生活日常的規律與重心，讓孤單者不再感覺肉體上的孤單，而且用心主動地體會寵物試圖改變我們的各種課題，因此得以強化我們面對孤單寂寞的心靈力量。

把一個生命永遠放在心裡，內心的力量強大了，就不會再感到孤單。也許這就是汪／喵星人要帶給人們的良方啊！

葉明理

國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系助理教授。

台灣動物輔助治療專業發展協會創會理事長暨資深高級動物輔助治療師，台灣推動動物輔助治療第一人，首創動物輔助治療金三角模式，建構動物輔助治療師培訓制度及治療犬認證系統。

范班超

曾任「中華民國職業工會全國聯合總會副秘書長」。

國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系兼任講師，私立文化大學推廣教育中心講師，華岡基金會寵物臨終服務師 講師，中國二級心理諮詢師，殯葬產業／寵物產業顧問。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年4月號】