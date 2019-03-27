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反恐演習：別讓「無劇本」成「隨機」測試

因為不懂 才要花時間了解 專訪蔡燦得

2019-03-27 12:41張老師月刊

【文/莊妍】

出書和演戲，養貓和向內探求皆是。

保持距離和毫無保留並不衝突，一旦愛上，怎樣都是責任。

每個人心中都有某個面向的蔡燦得，無論擔綱電視廣告、電影、舞臺劇的演出，還是能寫能說的電影評論專欄、部落格或電臺主持人，她不斷調整自我以致甜美燦爛的笑容顯得真誠而深刻。

專訪這天，蔡燦得熱情迎面一如身著的紅針織洋裝，Oversize的深色牛仔外套顯得她更嬌小，捲短髮在慵懶燈光下襯得整個人神采飛揚。愛貓者，鉅細靡遺地說起領養愛貓的過程，你因此知道貓咪們在她心中的重要程度。侃侃而談那些追尋自我和告別的歲月，幸好，一直有貓在。

療癒／詭異：沒法搞懂的趣味性

養貓二十年，蔡燦得有感動物行為學專家戴更基醫師的說法，形容貓是：「Me, me, me! Now, now, now!」她用驚嘆號的語氣結束每個句子，傳神演示了貓就要攫取你百分之百注意力的任性。那個貓自己來家門的年代，蔡媽媽撿貓、餵貓乃至於貓口眾多。第一隻正式踏進家門的三花母貓艾咪，則是不愛貓的爸爸連籠帶貓提來說要送女兒作生日禮物。貓，因此成了家的具象化。

住外面以後，一直嚮往有隻黑貓的阿得恰好遇見Shadow，「真正感覺到要被託付一條生命，我開始思考自己真的有時間照顧嗎？牠在工作室安全嗎？生病怎麼辦？」這樣的責任感對於往後有緣交會的生命皆然。如今和六隻貓同居，牠們生得各自的脾性：有不睡同一張床，但早上會用貓掌摸摸阿得臉頰的「蔡北鼻」；人還沒進門就聽得見「蹦蹦蹦」飛奔下樓聲（阿得爆料：因為牠很胖）、關門就哀嚎、十分黏人的「蔡嘿嘿」；而「Shadow」是看似無害實則偷偷摸摸的調皮鬼，「從沒懷疑過牠，但開燈就看到牠在開抽屜，還定隔三秒裝沒事。」貓就會一臉「那也沒辦法」，並且毫不意外地獲得「好可愛」的寵溺讚嘆。

聊到貓的鬼祟好玩，阿得認為，「貓是有野性的牠自己，無法、也不想被控制。」不過貓心難測，就像初遇嘿嘿的公路之旅。從臺南開車接回兇遍收容所志工的嘿嘿時，一路上為了提神大聊三個半小時，「所以與其說是療癒，對我來說是很奇怪的經驗。」其實人和動物說話一點也不奇怪，「嘿嘿會豎起耳朵聽，在旁邊曬著太陽看你。」就像有隻貓跑到你腳邊喵喵叫，即便不明白牠的意思你同樣能有所反應，願意花時間相處就能夠相知相惜。

至今嘿嘿只對阿得好，她因此接觸寵物溝通、寵物芳療、動物行為學等，「想知道牠的故事，也考量醫療需求，會希望牠趕快喜歡這個世界。」誠如新手父母為了給孩子最好的而裝備自己，阿得同樣如此，學習後也深深明白，依據動物不同的性格和遭遇，找對觀察和相處的正確方式至為關鍵。

照片提供/樂是達娛樂
照片提供/樂是達娛樂
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拒絕討好：你有多了解自己？

「就是不懂才要花時間了解呀！」阿得堅信養寵物如此，向內探求更是。

迥異於貓的自在，五歲踏入演藝圈的阿得尋覓許久才找到順應的平衡。「人被誇獎就會往那裡走，小時候怎麼知道什麼是『自我』？」二○一六年出版的書名《殺死小甜甜》取自持續筆耕的部落格，讀者的反響讓她看見大家對自我認同有相似的害怕。

說起曾有過一段隨口而出的時期，猶如放任虛擬的自我過活。因此而生的不舒坦，出於討厭自己，出門像在加班演戲，比如：隨意附和朋友某部電影很好看，說完才心想：「糟了，也不是這麼好看。」或是迴避和鄰居共乘電梯，「以前我會藉故推說我去拿個東西，但也可以冷靜下來，不用講後面那些理由。」怎麼應對耗盡氣力的尷尬對話呢？「那就練習句號。那個瞬間其實只要冷靜，然後電梯就到一樓了。」

從小地方著手，忍住、練習不說違心之論。然而維持這樣久的安全模式豈能一夕之間放手？慢慢才學會不那麼極力討好，不做那個掛著完美笑容的假人。真正贖回表情空間而獲得釋放時，原本麻木的心開始重新解讀喜怒哀樂。但是常有人納悶：「不討好，難不成要敵對、擺張臭臉？」阿得認為，「知道自己是誰，才能決定要用百分之幾的你面對世界。」放掉討好，會減少許多恨和憤怒，也會相信他人和你一樣是獨立的，「前提是你先相信你是獨立的，才會知道他也是獨立的，他想幹嘛就幹嘛。」語畢阿得不禁笑了起來，「獨立宣言」肯定需要一番不容易的調適吧。

改變的契機，是生活各個片段互相牽連形塑的。阿得很感謝在飛碟電臺主持節目，練習安靜、具象地說給聽眾聽的訓練。「我們講話經常不等對方說完就搭話。」但她試著安靜以後發現，對方的結論並非原以為的那樣；有些人則是話未完就會停頓，「你不用害怕，給他幾秒空白，對方會把你很想問的任何事自動說出來。」以前怕冷場、怕問不出問題所以說話很急，但安靜聆聽、不預設對方的回答實際上立體了對話，這才真正嘗到聆聽的樂趣。

捨棄虛情假意，留下停頓並不需要用客套話填空；心被好奇倾滿，自然能冒出好問題。「就算對方完全不講話，你也會好奇：『為什麼你今天都不講話？』」想要人生順暢不是願望，最原始的層面還是：「你有多了解自己？」

面對生死，要相信自己毫無保留

釐清個人本質是「未知生，焉知死」的積極面，渺小生命在這趟難解的旅程，無論族類之別，都猶若雪泥鴻爪。因為從小和動物們長大，阿得對生死並不陌生，但親見死亡對誰而言都是極為震驚的，「小時候看見家裡的鳥在籠子裡不明原因斷氣，並非傷心或難過，而是一直存在腦子裡的畫面。」在死亡面前，對生的愛和死的真實，感受尤為濃烈。

二○一七年底，阿得不得不同意安樂愛貓。起初還抱持希望，卻在報告出來後急轉直下，醫生要她做好心理準備，愛貓完全免疫失調僅能靠著輸血維持生命。「跟想像的病況差太多，才知道電影裡接獲噩耗時會想吐是真的。」毫無多餘的時間去思考、去感受情緒，那一瞬間被打擊而感到反胃。親眼見證生命離開軀體，她在這樣的裡面理解什麼是人生如戲，「牠就躺在那裡，一條生命從溫熱到心臟停止。」

如果你正在照護衰病的寵物或經歷失去摯愛而哀慟，阿得想說的是：「要相信自己每一天都毫無遺憾地對待牠們。這段時間緣分到了，你已盡力給牠一個很好的家，相信牠在你身旁很幸福。所以沒什麼好傷心的，我相信我們會在天家再見。」

安樂事件一年後，阿得和「浪浪別哭」的老闆娘說了許多不再領養貓的理由，以咖啡廳所得長期協助浪浪們找家的老闆娘卻說了這一席話：「有能力養就養，等家的孩子很多。」這段話後來透過阿得，傳遞給更多同樣愛動物，卻因為害怕告別而不敢再養的人。「那麼多生命在等家怎麼辦？」站在生命教育的層面，小孩習慣和動物生活會比較有同理心，「孩子對於生死是多麼好奇，不要讓他們感到害怕。」說到這兒，她笑說自己怎麼在開釋生死。

沒有機會和貓長時間相處的人，會誤以為貓獨來獨往而不需理睬，其實牠們只是懂得也需要留下舒適的距離，像阿得一樣。貓咪們對阿得而言就是陪伴，他們彼此需要，因此成了家人。

無論相遇的貓咪們來自街頭、協會、收容所還是其他地方，說自己怕麻煩、是獨處大王的阿得，都毫不吝於給予愛和付出，就是懷抱著一份放不下的責任感。即便我們不見得明白每一件事情發生的原因，也難以做到好事、壞事都不改其色，在諸多迫於無奈裡面，我們仍能選擇良善，譬若蔡燦得對個體生命的敬重。

蔡燦得

身兼演員、主持人、作家、編劇、藝術家等多重身分，為跨足於電視、電影、廣播、舞臺劇的全方位藝人。第二屆台北電影節榮獲最佳演員獎。以果陀劇場《淡水小鎮》榮獲上海現代戲劇谷「壹戲劇大賞二○一五年度最佳女演員獎」。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年4月號】

設計/雙魚
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張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。

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