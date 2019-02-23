控制不住情緒 怎麼尋求幫助？

設計/雙魚 分享 facebook 【文/劉又綺】

我目前是名高三生，時常無法克制自己的情緒，常為了一些瑣事陷入低迷，也容易因為與他人的不愉快而感到暴躁，開始情緒勒索周邊的人。明明非常有自覺，但當下就是控制不住想要爆發的衝動。我因而對諮商很有興趣，也會主動去閱讀相關的書籍，還想要進入諮商領域。但不管我看得再多，還是無法跨越情緒的困擾。我該怎麼尋求幫助呢？這樣的我適合念諮商嗎？（臺中－小君）

擺脫情緒勒索－做自己情緒的主人

Dear小君：

在臨床工作上，遇到不少個案像小君一樣，時常無法控制自己的情緒，且情緒容易受到他人影響，當出現這樣的狀況時，首先需要「了解情緒的來源」，就是要先想一想：到底是什麼原因會引發你這樣的情緒出現？請你仔細回想自己每次感到悲傷、煩躁時，你最在意的癥結點是什麼？把這些經驗的內容、當時的情境、想法和感覺整理出來，你會發現這些負向經驗裡面都有某個相似的核心議題，那個議題就是榮格心理學家所謂的「情結」。

每個人在過去成長的經驗中，都會逐漸累積並塑造出個人獨特的情結，當我們遇到某個跟自己情結有關的議題時，很容易誘發出強烈的情緒反應，那些情緒來得很快，很容易讓人感到痛苦，但又無法控制，而且這些情緒也很容易誘使我們去控制或勒索別人；這些情緒勒索的出現，為的就是補足我們內在曾經受傷的心靈，希望透過情緒勒索的方式，獲得更多的關心和愛，以補償自我內在那個永遠覺得自己不夠好、不被愛的內在小孩（inner child）。

當你知道困住自己的情緒所為何來，下一步就是要「接納所有的情緒」，不管是開心或難過都是自己的一部分，千萬不要覺得負向情緒都不好，就算是心理師也會有負向情緒，所以重點不在於負向情緒該不該出現，而是當這些負向情緒出現之後，你怎麼看待它、處理它，以及與它共存；因此也不用覺得自己的狀況不適合當心理師，或許你有了處理情緒困擾的經驗之後，你也更能了解病人的痛苦，以及知道如何從悲傷中走出來。

就讀諮商領域的科系、閱讀相關書籍或自我覺察，都可以幫助自己更了解情緒的來源，以及學習如何接納負向情緒。但到醫療機構或心理治療所接受個別的心理治療，可以加速自我了解，以及讓當前的情緒困擾獲得更大的幫忙和改善。我蠻喜歡用化學的催化劑來比喻心理治療的效果，催化劑可以加速反應的發生和改變反應路徑，同樣的，心理治療可以加速情緒困擾的緩解以及協助自我療癒，因此如果你發現自己的負向情緒越來越多，或是透過自己的力量一直都無法改善情緒的影響，還是會建議你可以考慮接受心理治療的幫忙，以了解自己情結的運作和影響。

劉又綺臨床心理師

天主教輔仁大學臨床心理所碩士。

現職天主教輔仁大學附設醫院精神科臨床心理師。

專長職場員工心理健康、正念減壓療法、沙遊治療。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年3月號】