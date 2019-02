向錢看?還是向前看?高中職生涯發展抉擇

設計/雙魚 分享 facebook 【文/洪英正】

也許對高中職生而言,「工作」還有些遙遠。但相信每一位都可感受到單從工作表現來看,年輕人似乎背了不少負面評語,如「草莓族」、「單身寄生蟲」、「月光族」、「青貧族」、「囧世代」、「便利貼族」及「液態族」等流行名詞,甚至還有更直白的酸語,如「靠爸族」、「媽寶」等。這些語彙背後反映出的是現階段年輕朋友在生涯發展與人生意義上的焦慮與無奈,而真正需要關注與思考的是──究竟如何告訴年輕人正確的價值觀與生命觀──這是現今許多年輕人共有的迷惘與吶喊。

怕窮!成功和三苦三悶的反差

二○一六年時《商業周刊》與「EOLembrain 東方快線」共同完成「二十至三十五歲臺灣年輕人成功價值觀大調查」。調查指出,三成的年輕人自認有遠大志向,七成自認追求小確幸;當中又可進一步分成三種取向,分別是:

1.理想創業者:追求理想與積極創造財富,也願意承擔風險。

2.夢想者:不安於現狀,但對於改變或冒險有較多考量與猶豫。

3.安定者:認為生活穩定最重要。」

二○一八年1111人力銀行則提出年輕人的職場三苦:「低薪、工時長、沒機會」與生活三悶:「房貴、物價漲、沒爸靠」,核心命題直指「怕窮」、「想要經濟穩定」。

你是否也思考過未來要選擇何種職涯?究竟要「向錢看」還是「向前看」?這是一個無須諱言,必須誠實面對的問題。俗話說:「錢非萬能,沒錢萬萬不能」,因此侈言說:「哎呀!別短視近利,千萬別炒短線,為五斗米折腰。」這些話固然有理,但對一個剛要自立,離開父母蔭蔽而靠自己獨立生活的年輕人而言,有點「畫餅充飢、不知民間疾苦」的迂腐了!沒有錢就像沒槍彈的士兵,又如何能上戰場打仗?所以,面對此議題必要務實,並給予能操作化的具體作法,我想這才是正道。

一、針對「金錢」帶來的衝擊,首先是不要迴避討論金錢帶來的誘惑

《紅樓夢‧好了歌》有一句:「世人都曉神仙好,只有金銀忘不了!」人性有天然上想生存、衣食無缺的渴求,這正是心理學家Maslow提出人的「需要層次理論」(Need Hierarchy Theory),包括基本需要、安全需要、社會需要、自尊需要及自我實現需要,其實樣樣都需以金錢當作基本條件。錢作為人類文明交易的籌碼或媒介(token),是重要也是基本的條件,我們無須迴避與否認,反倒要認真思考「錢和我」、「錢和人生」的關係,該擺在什麼尺度與落點,這點至為關鍵。

二、「消費」須仔細分辨,在需要上的「消費」才「智慧」

現代消費主義高漲,很多人覺得消費是促進經濟發展的必要手段,所以消費是「王道」,消費者也是「王」,這就是何以出現越來越多消費者與服務者間的衝突與訴訟。其實,消費應建立在「需要」 (need)而非耽溺於「想要」(want),需要是必需的,而想要卻可以缺乏的。只是現代的促銷手段包括廣告、體驗行銷、故事行銷、降價折扣等等,廠商的手段都非常高明,甚至透過偶像劇的置入性行銷,讓人們會不知不覺陷入一種追求某種生活型態與人際符號的「價值體系」裡,因此以為要有名牌手機才是對的、出門一定要有什麼包、車子一定要某種等級,甚至年輕人也被吸引到一個地步,就要穿戴什麼、用什麼品牌和款式等,才會讓人看得起,有朋友和尊嚴。

生活可以樸實簡單而感到滿足,俗話說:「萬貫家財三頓飯,千棟房屋一張床」,年輕朋友不妨想想,超越世俗的標準與誘惑,你一定可以勻出許多時間與金錢去做更有意義與貢獻的事。正如德雷莎修女所說:「生活簡單,也可以讓別人簡單生活。」(Live simply, so others may simply live.)股神巴菲特富可敵國,卻拒絕昂貴的奢侈品。節儉,是他身體力行的事,也是他致富的不二法門。

三、求學時維持基本收入,花時間與資源投資自我成長

許多人求學階段就全力追求金錢,自詡在三十歲前賺得第一桶金,往往忽略了現在高專業導向、知識生命週期縮短及多專長的大趨勢,加上錯誤地以為能言善道、人際手腕高就一本萬利,結果常因「學藝不精」、搆不上「人才」的水準而在生涯發展上亮起黃燈,甚至陷入紅燈的危險中。

其實很多人都同意投資報酬率最高的事是「教育」。古人靠科舉、功名改變封建時代的家族命運,至今亦復如此,三級貧戶靠讀書翻身成富有階級。鼓勵年輕朋友要認清,不要誤以為讀書有基本水準就可以,在全球競爭的環境,世界是平的。你不再是跟臺灣朋友競爭,而是跟全世界的人,這是一件無可迴避的大事。如何脫穎而出?就靠真才實學,包括專業知識與讓人激賞的職能,包括態度、動機、EQ、個性、品格,甚至深刻到個人價值觀等,這一切都影響著你是否能在全球人才戰中脫穎而出且常保優勢。

求學期間,可採「適可而止」的打工或賺錢準則。維持簡單生活下,所賺的錢夠了就停止,把更多精力和時間全力用在學習上,發展出如同教育學家蒙特梭利所言的一種像海綿一般的「吸收性的心智」,不停止地學習,直到知識的水位滿溢而能源源不絕地宣洩而出,讓人感受到你的專業深度與豐沛。

四、讓「興趣」引導你輕鬆自在地邁向成功

雖然多元能力、多元入學等口號高唱入雲多年,直至今天卻仍有許多迷信於考試主義、高分神話的聲音,認為考上第一志願,人生將一片平坦、光明無量。但事實上真是如此嗎?股神巴菲特說:「哲學家告訴我們,做我們所喜歡的事,成功將隨之而至。」這句充滿啟示性的話,請年輕的你務要記住。若你做的是有能力卻興趣不高的事,那即便成績不錯也無法傑出,因為你不會全力以赴;當你做的事是你感興趣的,即便能力還不是最佳狀態,但因全心投入、使勁地付出及享受到樂趣,一段時間後,那傑出的成就會日益顯露、令人讚賞。

所以,別老往大家當下都想走的生涯路前進。例如:醫科、電機、法律、資工等。關鍵應是:「我對什麼感興趣?」哪些科系與專業會讓我廢寢忘食、全心投入的?哪些專業有說不出來的吸引力,讓我深深著迷而徜徉其中,即便對他人毫無意義,甚至會露出輕蔑、不屑的表情口吻,而我仍自得其樂?這就是「興趣」,常是生涯致勝的關鍵力量所在。當然,這興趣必須和人類的幸福相關。若能如此,正如邱吉爾說過,能把興趣當工作的人是世界上最幸福的人,你同意嗎?

年輕的朋友,以上四點提供給你參考,雖論述不長,如果多多玩味思想,並實際嘗試、落實,相信一定能有美好的經驗與生命發展。新年伊始,祝福你!

洪英正

現任教於淡江大學企管系,政大心理學碩士、企管所商學博士。

教了近三十年,常有遇到「變老的」學生的驚訝(嚇)!對「人」的興趣非澎湃洶湧式,而是細水長流型。是個平凡而認真過生活的人,有一顆樂意服事上帝和人的心,堅信「愛」是世界上最大的力量。

*本篇文章由《張老師月刊》授權報導,未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年3月號】