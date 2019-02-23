陪伴年邁父母 如何不犧牲自我？

設計/雙魚 分享 facebook 【文/劉彥君】

媽媽年事已高，行動不良，近幾年越來越少與外界接觸，連去街坊鄰居家串門子都沒有。因為不識字，眼睛也不好，就算只是看電視都沒辦法看太久。沒有朋友又沒有興趣，導致她越來越把生活重心放在我身上，一不合她的意，就動輒說「我死死好」。身為獨子的我，有工作上的壓力，還得照顧太太跟小孩，早已分身乏術。想要自己的時間，還得對媽媽說謊要加班，否則就會被埋怨不夠孝順，把她一人放在家。我想當個負責任的兒子，但真的不知該怎麼辦，才能讓我跟媽媽都過得好？（臺北－Kevin）

換個角度陪伴父母

Kevin您好：

在現今的大環境下，需要兼顧工作、家庭、長輩的生活，確實在多方面來說，都不會是輕鬆、容易的事情！

由您分享有關媽媽的情況，讓筆者憶起多年前認識的一位獨居長者，這位長者有重聽、白內障、膝關節退化、高血壓及輕微失智的情況，子女均在外地，交託鄰居幫忙看顧長者的日常飲食與就醫。長者曾分享一段至今仍令筆者印象深刻的話語：「我老了，沒有用了，只會成為他人的負擔，但是老天爺卻還不收我走，留我在這裡。沒人知道每當天亮，我眼前卻灰濛一片，點燈不見光亮，世界全然寂靜的恐懼。」筆者想，這段話可能也說出了許多長者的心聲。

長者身心健康的破壞者：空虛、寂寞、覺得冷

由筆者多年實務經驗發現，獨居或同住者照顧不便、教育程度、行動不便、身體疾病或退化，或認知能力退化等因素，均可能對長者的情緒產生不利影響，進而提升照顧子女的身心壓力負擔程度。董氏基金會（2016）也指出，臺灣七十至八十歲老人中，有明顯憂鬱情緒且須尋求專業協助者的比例約12.4%；其中，人際接觸量越少者，憂鬱程度越高。

不難想像，「陪伴」是影響長者身心健康的重要因素；然而，「陪伴」對於越來越多的雙薪家庭來說，卻越來越艱難！

在這裡，筆者提出一個思維──將陪伴、責任與孝順作為相互支援的整合力量，簡述如下：

1.逐步擴充陪伴資源：從小地方著手，以長者目前的身心狀況為基礎，逐步增進長者的社交與興趣。例如：孫子的問候電話、每週共同用餐、不定期陪伴參加信仰或社區樂齡活動等。

2.建立安全輔助設備：在居住環境中，視長者的行動能力，例如肢體動作或視聽退化程度，建置相關輔助設備，提升長者在移動或使用家具家電時的安全感、方便性。

3.平時多提供情緒支持：長者常容易有「老了、不中用」的自我感受，在聊天時，可以引導長者關注自己擁有的部分，例如：能自己完成的事物、讓子女放心或感恩的地方、兒孫滿堂的幸福等，並鼓勵長者重視自己。

4.堅持保留屬於自己的時間：在設定對自己重要的事項時（如維持個人生活品質或提升專業發展），要能堅持有一定比例的時間保留給這些事項，不能輕易挪作其他用途。

最後，筆者也鼓勵身為子女者，嘗試適度且真誠地告訴父母：「在維繫家庭、工作和照顧父母間，自己有時候真的分身乏術，因為家人、工作都很重要，所以自己很努力去做，雖然不一定能做好，但希望家人能一起加油。」有時候，真誠的表達，便能增進家人間的情感連結，強化彼此支持和陪伴的心理資源。

劉彥君臨床心理師

我是彥君，是臨床心理師、心理劇導演。在生命故事中，我擅長透過陪伴、探索，提供心靈的療癒和成長。

專長：情緒照顧、關係修復、自我探索和成長、心理劇治療。

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【完整內容請見《張老師月刊》2019年3月號】