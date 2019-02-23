在長大之前的「錢」能……？ 三峽國中現場報導

設計/雙魚 分享 facebook 【文/黃曼茹】

「錢不是萬能，沒錢卻是萬萬不能。」耳熟能詳的老話，卻點出了每個人都必然面對的現實。多數未成年的孩子身處父母的保護傘下，不見得需要為衣食擔憂，然而青少年們在日常生活中也一點一滴積累出屬於自己的「錢」在考量。此次編輯特別前進新北市三峽國中，採訪了五位九年級的同學，來聽聽這些青春萌芽卻仍顯青澀的孩子，帶著自我反思，以及體貼父母的心思，對零用錢的金額、用度與消費支出……表達他們的看法。同時請到擁有資深教學與輔導經驗的劉遵恕老師，帶讀者了解師長如何引領國中孩子們正確地看待錢的價值，並且妥善運用錢。

感謝三峽國中學生王同學、陳同學、江宜潔、吳柔瑱、李韋亨，以及劉遵恕老師的協力。

在想要與需要之間的少女心

十五、六歲的青春少女，大多喜歡收集可愛的文具，以及一些能妝點自己的配件與化妝品，本次採訪到的宜潔與柔瑱也不例外。談起自己收藏繽紛多彩的筆記本與紙膠帶，神情之間閃動出孩子氣的喜悅；細數化妝品品牌時，也充滿著能蛻變得更加成熟美麗的憧憬。少女心就像蝴蝶飛舞於夢幻的商品中，但兩人都提到在想要與需要之間，還是會做出理性的取捨。宜潔提到，不論化妝品還是衣服，因為網紅或藝人的加持，越知名的品牌越吸引同輩的女孩，所以想像自己能擁有時當然會覺得很光榮。但也理解這是種虛榮心，因此還是會以符合自己的需求與審美為主，並不會盲目追求品牌。而柔瑱則舉了自己之前和父母爭取購買娃娃鞋、靴子的案例，父母親認為她目前在學校不太有機會穿布鞋以外的鞋子，加上還在發育期腳會長大，最後並未如她所願。雖然當下柔瑱不太能接受，事後也能認同父母的考量。

青春期的開源節流之道

人人都希望能運用的錢越多越好，即便國中生也不例外，但「你不理財，財不理你」，青春期的孩子又有什麼理財方法，讓他們創造財富呢？最傳統的方式，就比如陳同學提到的儲蓄，因為怕自己會浪費錢，選擇一拿到錢就存起來。然而除此之外，國中生其實也有自己的生財之道。像王同學提到自己不好意思拿父母辛苦賺來的錢，所以她轉而透過參加比賽，用比賽獎金來支付自己額外的花費。而柔瑱的母親已經會和她提及房地產與股票的概念，逐步教導她如何進入金融市場。李韋亨則投入篆刻藝術，不僅是發展自己的興趣，也將作品販賣給收藏家，並且開始蒐集與收藏較稀有的石材，等待未來的增值空間。在許多人眼中，國中可能還處於懵懂無知的階段，可從此次採訪能看出，其實國中生已經對理財有所認知，並懂得進而利用各種方式，投資自己，也投資未來。

「錢」能／「潛」能引領將來志向？

國三的學生已經需要考量自己的升學志向：是否進入技職體系？將來要選擇哪個科系？乃至出社會後投身哪種行業？左右這些選擇的，不僅是自己的興趣、專長，也有想躋身何種社經地位，以及最直接的收入多寡等因素。因此，編輯也訪問了五位國中生對此的看法。陳同學提到自己身上習慣帶點錢以防緊急狀況，若沒帶錢出門會沒安全感。談及將來的志向，他也是以穩定生活為目標，「工作與自己興趣結合當然好，但興趣不應該是工作的首要目標，收入才是。」對跳舞有熱忱，目前也在參加相關社團活動的宜潔也有類似看法，因為對舞者的職業生涯不太樂觀，還是希望先走比較平穩的升學道路，再來思考如何朝舞蹈發展。

但熱愛篆刻、繪畫等創作的李韋亨，也提出了「錢不能代表一切」的看法，他指出創作背後有自己投注的心血，不能全用金錢價值來定奪，因而他還是會努力朝此邁進。而有創業夢想的王同學，雖然認為自己是個比較愛冒險的人，卻也在生活中逐步務實地管理錢財，希望將每一分每一毫的錢花在最值得之處——在柴米油鹽醬醋茶，以及閃閃發亮的未來夢想間，這些孩子已經在思考取得平衡的方式，向「錢」邁進，但也不偏離理想的道路。

師長觀點：陪伴孩子思考「錢」途

劉遵恕老師指出，在國中的課程裡，早已納入了與金錢相關的議題。諸如公民課會有簡單的經濟學探討、各項金融產品的介紹，並帶入基礎理財觀念。而輔導領域則著重在對金錢價值觀的探討，透過在課堂討論日常生活中的花費，以及如何運用手頭上的金錢，來讓學生學會節省、比價、儲蓄，以及最重要的：讓人運用錢，而不是被錢綁住的心態。劉老師說，其實多數的學生並不會有超出這年紀的慾望，名牌或高單價的商品在他們眼中依然是「大人才擁有的世界」。所以師長如何讓孩子從小建立起合理的金錢使用方法與價值觀？最重要的依然是釐清自我的需求是什麼。每個孩子的觀念與教養可能不一，也許會浪費，也許會炫耀，這需要師長提醒與引導，每個階段可以擁有或不能擁有的物品，以及怎麼樣取得才是正確的。如此，漫漫「錢」途，才不會不小心走了歹路。

再單純天真的孩子，也會逐漸長大。從這幾位國中生的話語中，已經能感受到即將成熟的自主價值。或許不是每個青春少男少女對金錢都有一樣清晰的思考脈絡，但大人只要願意陪伴並提點孩子，讓他們充分發揮自己學習的潛能，進而思考日常大小事乃至人生裡的「錢」能與「錢」不能——相信在長大之前，這條「錢」途並不險峻，反而會是最好的成長養分。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年3月號】