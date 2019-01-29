點滴雨水 浸潤大地

照片提供/吳銀玉 分享 facebook 【文/吳銀玉】

雨水：二月十九日。降雨增多，草木萌發。

雨水，二十四節氣的第二個節氣。雨水的到來，天氣逐漸回暖，降雨量逐漸增多，正是春耕播種的農忙時刻。在春回大地，萬物復甦之時，踩踏在春耕的稻田中，一股清香的泥土味撲鼻而來，是大地的味道，也是萬物萌芽成長之味。它清新淡雅，瀰漫的香氣沁透身心，讓人通體舒暢飽滿祥和。

哲學家亨利‧戴維‧梭羅（Henry David Thoreau）說：「唯有安詳的心，才能感受美。」美在天地之間、在尋常百姓的生活之中，美是我觀察、我感覺、我思考的歷程。美，溫柔地提醒人們傾聽大地的脈動，敬虔和諧與天地共好。讓我們一同在日常中領受美，慢活樂活在天地的節律中。

雨水

「北天燈‧南蜂炮」是臺灣重要的元宵節慶民俗，同時也宣告春節活動正式結束。在鄉野平原中，農友們開始忙碌地播種耕種，春作雜糧如玉米、落花生等作物，正好利用春雨翻耕與種植。

自然的教室

書寫春雨時節的顏色。孩子最容易描述、觀察、表述的是他身旁熟悉的事物；簡易的遊戲讓孩子親近大自然，不僅能使孩子身心受益，在性情的陶冶上也有很大的助益。春雨時節到底會有哪些自然與色彩的變化呢？

1.春雨時節，觀看新綠與雲朵的呢喃……

2.試著加上形容詞描述欖仁葉的紅

3.南臺灣的行道樹盛開著的大紅花朵是……？

4.炮仗花、九重葛和紅磚牆在說什麼悄悄話？

吳銀玉

又名Tipus，阿美族語金黃稻穗之意，一個來自大山大海，在金黃色稻穗成熟出生的後山人。喜歡大自然，跟著節氣趴趴走，樂逐花草、漫遊山林、追風逐影的荒野人。

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【完整內容請見《張老師月刊》2019年2月號】