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紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

舞動立春

2019-01-29 09:23張老師月刊

照片提供/吳銀玉
照片提供/吳銀玉
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【文/吳銀玉】

立春：二月四日。春天到來，東風解凍。

落雨透清明：意指立春當日若下起雨，到清明前都會是多雨的天氣。

春寒雨若泉，冬寒雨四散：春天若寒冷，則容易多雨；冬天若寒冷，反而降雨較少。

立春，二十四節氣中的第一個節氣。時間約在農曆春節的前後，此刻的華人社會，家家戶戶沐浴在春節的歡樂中，處處是踏春、尋春、走春和祈福的遊人。討喜的山櫻花，粉嫩的微笑濃掛在枝頭上，纖柔的花朵迎風搖曳，將春節的景緻妝點得嫣紅綺麗繽紛熱鬧。選一方小小的悠靜空間與家人好友，細細品茗茶的清、閒、雅、定、靜，有一種飽足的幸福感在心中升起，隨著春風灑播飛舞。

此刻，也是第一期稻作插秧的時候。沿著五號高速公路南行穿越雪隧，蘭陽平原淺水映著雲天的秧田光影交錯，舒爽的微風和白鷺鷥群迎面而來，如詩如畫般依循著二十四節氣緩緩而美麗的展開。帶著天地大美滋養的悸動，當我們吃一口飯菜、喝一口湯時，請記得在心裡向天地萬物及農民說聲：「謝謝」。

立春，不只是一年的開始，更是感恩學習的美好開始。

立春

「立春日，四時之始也」出自《史記．天官書》，意指一年開始於立春。華人社會自古以農立國，春天的天氣回暖，是播種春耕的時節，為了感恩農民投入糧食生產，因此將立春的這一天，定為「農民節」。

觸動立春 ~初心奉茶‧感恩茶會

農曆春節，是全球華人社會隆重的節慶。家人圍爐慶團圓後，再由兒孫向長輩奉茶迎接新年的到來，體現出華人社會敬老尊賢長幼有序的文化內涵。

1.一杯、一壺、一席茶，戶內、庭園、天地間，就是一場節慶生活美學的演繹。

2.在泡茶、聞香、喝茶的過程中，打開感官的知覺，全然地浸泡在茶香與茶韻的流轉間，細細品茗茶的清、閒、雅、定、靜。

吳銀玉

又名Tipus，阿美族語金黃稻穗之意，一個來自大山大海，在金黃色稻穗成熟出生的後山人。喜歡大自然，跟著節氣趴趴走，樂逐花草、漫遊山林、追風逐影的荒野人。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年2月號】

圖片/雙魚文化
圖片/雙魚文化
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張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。
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