我的工作不好懂 誰能為我加油？

攝影/編輯部 分享 facebook 【文/黃曼茹】

除夕夜前，坐在回家的車上，看著窗前自己的倒影和飛逝而過的窗景，你會想到什麼呢？對許多逐夢的年輕人來說，大抵是一年結束，最後不得不回頭面對家庭的時候。大家都期待家庭是能好好接住我們悲傷與辛勞的地方，但踏入家門的那刻，很多人都不太確定家人是否能如預期地迎接自己。父母的關心與擔憂，往往成為最直接的壓力；已經夾在自我期許與現實環境之間的你，也不見得能好好地向他們訴說，過往這一年所有歡笑與淚水，以及在夢想實現過程中的光與影。

此次我們請到小朋友文化執行總監蕭上晏，以及獨立樂團的吉他手張育中，透過他們的對談，來照見創業者、非主流工作者與家庭間最幽微的互動與心情，並且探看其中互相理解與支持的可能。

蕭上晏

一九九〇年生，國立臺北教育大學語文與創作學系碩士。現為「小朋友文化有限公司」執行總監，中國科技大學兼任講師。

致力於文學出版、推廣與教學、以及亞斯伯格症患者的特教倡議與顧問諮詢。於創作者／倡議者／教育者的三條斜槓中尋求非典型工作者的平衡之道。

連絡信箱：xiaopengyoculture@gmail.com

張育中

一九九五年生，八歲學習薩克斯風，十四歲玩吉他，曲風涉略極廣，基本上什麼音樂都聽，尤其喜歡速度很快的連奏、速彈。用「不喜歡某種風格的音樂代表自己不夠了解」的精神在鑽研音樂，音樂世界廣大而自己很渺小，所以要更努力。

逐夢是不得不的開端

張育中（以下簡稱育）：

我出生在苗栗，我家又很符合典型的鄉下印象，方圓百里望過去全都是田，沒有路，沒有街，在地址上找不到我家。因為沒有人會經過那裡，號誌燈九點就沒有再亮了。要說這地方會有藝文環境嗎？當然是缺乏的。所以只好上臺北來發展。

但臺灣跟國外比起來，還是比較糟糕，在現實面，沒有讓音樂工作者發展的環境。音樂界是一個贏者全拿的世界，實力只是基礎，需要更多的是人脈。

我們不講發專輯、做自己的歌，樂手最高境界，是比如說去江蕙的演唱會、中國好聲音的錄影現場演奏，但能接到這種Case的人，三十年前是某些前輩，三十年後還是那些前輩，那你怎麼可能進得去？年輕人怎麼辦？

蕭上晏（以下簡稱晏）：

和育中相似，在我初入文學界時，所面臨的是一種與現實的隔閡感，以我的年紀而言，要打破它，往往必須要做出更大膽的選擇，你必須要走進文學人會覺得太過世俗、太過商業的地方。要花很長的時間，為那個可以在同溫層裡廣為傳播的觀念，把它降維、分段、切碎，全都調理成一般人會覺得賞心悅目的商品。

那為什麼不找一個普通一點的工作？身為一個亞斯伯格患者，我面臨的是「 I have no choice」的處境，別人能朝九晚五上班，而我就學時哪怕在學校只有很輕的課，可能都會因為生理、精神的狀況，沒辦法進入固定的學習／工作模式。面對這些固有的限制，我會往另一個方向去思考：既然無法用生物或醫藥手段根治這些障礙，那就要在力所能及的範圍內，去找出新的可能性。

內在而言，這支持著我去選擇創業的道路，我想創造自己的容身之處；外在而言，我希望能讓和我相似的人，可以提起勇氣，並找到自己的定位。

父母原本所在的世界

育：

我理解上晏所說，因為熱愛一項事物，想要創造一個環境的心情。但不在這個圈內的人，很難理解在圈內的感受。那又要怎麼跟家人說，他才能諒解？其實家人大多沒辦法感同身受：原來你做這些事很有意義，他應該全力支持你。

我們家是農業世家，教養方式著重在實際面。耕田是耕著耕著，就有食物可以吃。我要做樂手，他們就想到那卡西，想到彈再多的音樂，還是沒有實際的東西出來，他們想像不到樂手可以去哪賺錢，也不覺得是有頭有臉的工作。

不論是半開玩笑地問：｢什麼時候，自助餐你要從夾五十塊變夾五百塊？」還是直接了當地質疑：「你這樣一個月是賺多少？」他們終究希望，我能去從事一些他們覺得好，但其實自己也不太了解的產業，比如：公務人員、老師、律師。可能因為有退休金、前途穩定，或是：「我們親戚都沒有一個懂法律的，這麼體面的工作，你要不要考慮？」

晏：

我爸應該也能說是一個保守的人，他的世界觀很單純：「只要我努力，我就會成功。」他是從全班倒數第一名，變成科大副教授的人，屬於階級流動的成功案例。他的生命經驗給他這種觀念，但他現在的家庭經驗卻使他必須修正這件事。在我的成長過程裡，我爸必須不斷地接受「不行」這個事實，比如說我有數學的學習障礙，這導致我在升學體系中沒辦法選擇理工科，連經濟、法律，甚至好一點的社會學系也不行。他已經習慣很多要求跟期許，都是我生理上沒辦法克服的事。然而我和他的關係，反而因此有了緩衝的空間：當他有不得不接受我去發展文學、文化——這些在他的經驗裡屬於「危險」、「不實際」工作——的理由後，這件事情也就不是那麼全然不可接受了。

從無解到產生交集

育：

我想我們這種人，家人會支持自己，往往都是因為親情。我不是一個很會念書的人，中學時校排總是倒數的。我還記得有一次樂團要做一首歌，我媽偏偏又看到成績單，因此就吵了起來。我對她說：｢我總得當個負責任的人。｣沒想到她回我一句：｢那你對我們負責了嗎？對自己負責了嗎？｣我頓時說不出話來。

我後來就在想，到底要怎麼回應父母的期許？我確實被他們養育，也受他們栽培，因此要嘗試說服他們，而這同時也在說服自己，比如多接一點Case，把收入拿出來，想辦法居中協調。

晏：

就像育中所說的，我認為對家庭是有需要去償還的部分，但有些事我償還不了。我媽希望我這輩子絕對不要做兩件事：一件是接觸政治，另一件是從商。我兩件事都沒有遵守，就可以想像這過程裡有多少衝突。

其實我媽在家裡是比較開明的那方。她知道亞斯是一種障礙，不像疾病，還可能有痊癒的一天，所以她在我的成長過程裡付出非常大的努力。但她很害怕我一旦到了政治或商業的領域，她會沒辦法收拾我惹出來的麻煩。尤其從小在茶行長大的她，更理解在這些領域裡會遇到的險惡。當初我告訴她為什麼要創業時，她甚至非常憤怒，但我理解她不是為了自身，而是怕我會在這過程裡對人性失望。

所以，我聽到最安慰的一句話，就是最近在一次吃飯時，我媽突然很淡定地說了一句：｢現在想想，如果那時候沒有讓你去創業，好像事情也不會比現在更好。｣我知道她在未來必定會再次感到恐懼，但至少經過這些時日，她已經能認同我當初的選擇。

還在進行式的鼓勵

育：

我想我們需要的是一種表態吧，爸媽會對我做的這件事感到驕傲。

晏：

剛好在幾個禮拜前，我的公司處在一個很混亂的狀態，我和我爸吃飯時提到這件事，當時他說了一段話：｢我沒有期待你做這些事在一段時間內就要成功，我只希望你會慢慢地往理想的目標靠近。｣雖然我知道很多實際的問題不會因此解決，但我聽了很感動。

育：

平常我跟我爸的互動不會講這種話，我想，如果有一天他可以跟我說「Nice Job」、「Great Job」，我覺得這樣就好了。雖然聽起來很普通，但能夠給他們一個交代，對我來說就是最大的鼓勵。

晏：

我覺得最困難的是，我們都在家庭的朝夕相處中累積太多不滿，與自己想要做出一些成就的焦慮當中。我們都必須對自己的人生做出選擇，但這些選擇的成本，往往先被父母支付了。身為非典型工作者，挑戰自我的動機裡，心裡多少也有一部分的期待，想讓家人在未來，能為我們的選擇感到驕傲。所以怎麼償還這些，也許是我們作為創業者也好、非主流工作者也好，必須問心的事。問心無愧後，不管自己的理想最終有沒有成果，才能回到自身，擁有繼續堅持下去的動力。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年2月號】