婆媳說好話甭過招 看見｢努力｣來｢鼓勵｣

【文/黃曼茹】

不論婆婆還是媳婦，用看見｢努力｣來｢鼓勵｣，阿德勒不僅讓婆媳融洽好過年，更能開心過好每一年！

匯談專家／林萃芬

年節時分，對婆媳來說，從大掃除到年夜飯，梳理整頓和舞鍋弄鏟間都是情意的交會，當中有愛，卻有張力。看完了前一篇調查分析，許多婆媳應該都心有戚戚焉，卻依然不曉得怎麼做才合適。《張老師月刊》於二〇一八年十二月發出徵召，邀請婆婆、媳婦和人夫參與匯談，非常感謝婆婆范順珠、蔡明珠；媳婦李玉婷、王惠瑄；人夫陳澄昌，敞心而來，代替讀者們提出多數人可能遇到的困擾。同時，特別邀請知名心理師林萃芬從阿德勒的精神出發，在本次匯談現場主引解惑，並交會與談者們貢獻的經驗與智慧，彙集成最精華且實用的解方，由編輯記錄整理如後。

婆婆媽媽以及夾在中間的人夫們，就讓我們一起重回現場，用阿德勒式的鼓勵與深度分析，來洞察愛在心裡口難開的癥結，化解過年家庭中可能的摩擦與挫折吧！

攝影/編輯部 分享 facebook

困擾一：婆婆年節辛苦，媳婦不領情；孫子一出問題，就馬上被算帳。

婆婆用心款待媳婦，出發點是希望她能感受到在這個家的好，如果沒得到預期的反應，當然會失落。然而這時若是願意多設想、探問媳婦的想法，也許會發現只是認知上有些差異。比如除夕為何不留在婆家過夜，婆婆以為是媳婦對婆家有所不滿，其實媳婦只是怕晚起的自己作息不同，會因此怠慢了婆婆。若能理解到對方角色的為難與考量，許多事便不會往負面方向解讀，也能更尊重彼此的自主選擇。

相對地，婆婆也能適時地讓兒媳們理解自己的付出。畢竟每個人關注的焦點不同，難免容易忽略焦點以外的事物。比如：兒子、媳婦將焦點放在孩子身上，有時不小心就忘了媽媽的辛勞。身為公婆，同理兒媳是美德，卻不需一味地委屈自己，可以試著用中性的言語，表達自己真實的感受，對於公婆、媳婦間的良性互動，才是更健康正向的作為。

阿德勒，請幫幫忙

萃芬教你怎麼說：

｢媳婦，看到孩子受傷，我理解妳會心疼孩子。但聽到妳的指責，我很難受，希望妳也能看到我照顧孫子的過程。｣

困擾二：婆婆態度冰冷，時常質疑家事與孩子教養方式，丈夫也只為自己媽媽幫腔。

有些婆婆比較關注自己的子女而忽略媳婦，如果媳婦又缺乏丈夫的支持，在家庭中勢必很無力。此時多關照自己，讓自己比較有力量去應對家中目前的問題，找到對話的契機，是非常重要的。面對婆婆與丈夫這樣的反應，必定會產生情緒而難以回應，如果能先與丈夫溝通，取得他的支持，再慢慢紓解自己的緊張、恐懼與不滿，找出與婆婆的對話方式，即便是如此艱難的問題，也能慢慢揣摩出一點改變的方向。

比如當婆婆做菜給孫子吃，孫子因感冒吃不下，隨即語氣不善地質疑媳婦的教養方式時，媳婦可以先釐清自己最想傳達給婆婆的訊息是什麼，並且在兼顧婆婆的情緒與付出的狀況下，嘗試與她溝通。

萃芬教你怎麼說：

｢謝謝媽媽今天做菜給孩子吃，因為他鼻塞，不是那麼好餵，媽媽您辛苦了。需要我現在再做一點什麼嗎？｣

困擾三：孩子有特殊狀況，婆婆覺得是媳婦不會帶小孩，會拿親戚小孩比較。

當長輩有比較的言語出現，身為媳婦會陷入對照的情境中，容易感到情緒低落。同時，因孩子有特殊情況（如：過動、自閉、妥瑞氏症等），更容易使媽媽陷入他人的教養質疑，以及孩子被貼上異常標籤的憂慮中，而感到動輒得咎。

媽媽要相信自己教養孩子的好信念，並且要看見孩子的優勢。面對質疑，可以先和丈夫商量出一個共同的說法，如何中性客觀地描述孩子的情況，能讓婆婆理解，也比較能獲得她的信任，同時可卸除孩子被異樣看待的疑懼。

萃芬教你怎麼說：

｢孩子有時候會有情緒，謝謝媽媽的提醒，他有很好的一面（具體表達），我也正在努力引導他調整情緒。｣

困擾四：婆婆和太太飲食習慣不同，年菜準備吵起來，人夫夾在中間好為難。

人夫的身分雖是夾心餅乾，但也有成為兩方橋樑的可能。可以帶著太太理解媽媽，並讓媽媽也了解太太。如何讓她們看見彼此的不同，欣賞彼此的差異是人夫可以去嘗試的關鍵。

當然，這不是一蹴可幾的事，在過程中，也可以用不同的方式來暫時調解衝突。比如：因理解媽媽是顧及兒子的營養均衡，希望媳婦年夜飯要葷不要素。身為兒子，不妨同樣用愛的角度，以考量自己健康的說詞，來說服媽媽／太太接受不同的意見。即理解她們在意什麼，用能打動她們的方式，較易鬆動她們的堅持，造就家庭的和諧。

萃芬教你怎麼說：

｢我理解媽媽愛我、照顧我的心情，但準備年夜飯真的太辛苦您了，我又有脂肪肝，我想今年就一起去外面吃素年菜，您覺得如何？｣

看完四個困擾，你抓住公婆兒媳溝通的重點了嗎？在最後，帶你抓出關鍵字：看見你／我的努力。

阿德勒式鼓勵：看到一個人的努力，他在過程中付出了什麼，而不單單是對結果的讚賞。

因而，我們可以在溝通中，先把對方努力的部分提取出來，回饋給他，讓他知道自己的付出與辛苦有被看見。假設我們有期望對方改變的部分，也可以在講完對方的努力後，再來分享自己覺得如果對方多做一點什麼事，對我很有幫助，也對我們的關係會有改善。或者可以運用此種說話方式，讓對方知道自己在過程中的作為，使對方在表象的好與壞之外，能看見努力的部分，增進彼此的理解，減少爭端與誤會。

過年時婆媳間產生的摩擦，許多時候在日常生活的相處上就可見端倪，或是圍繞著某個癥結點，只是披上不同情境的外衣。因此，讓我們從這個春節開始練習，應用於每天的生活，不論婆婆還是媳婦，用看見｢努力｣來｢鼓勵｣，讓婆媳不只融洽好過年，更能開心過好每一年！

嘿！阿德勒，還有我～

匯談當天因時間有限，與會代表無法替這次調查蒐集到的困擾逐一討論，為感謝來函者的回應，有請林萃芬心理師為大家提供阿德勒式鼓勵語做為新年禮物，祝福公、婆、兒、媳，過年互動喜洋洋，有愛無礙！

1.「某家的媳婦多賢慧，燒出一手好菜，學學人家多照顧老公、兒子。」

萃芬教你說：媽媽是不是希望我可以燒出一手好菜，學習照顧家人的方法？如果您有什麼想法，用這樣的方法告訴我，我就知道了。

2. 「小孩考試為什麼沒滿分？某某的小孩都拿第一名。」

萃芬教你說：媽媽很關心孩子的課業成績，我們可以一起了解孩子的學習過程。

3.「這邊很髒！油膩膩的很久沒打掃了，妳在家閒閒的為什麼不掃？」

萃芬教你說：如果媽媽想提醒我什麼地方需要打掃，可以告訴我：我發現這裡有點油膩需要打掃。這樣我就知道了。

4.「孫子怎麼那麼瘦？」

萃芬教你說：媽媽很注意孩子的胖瘦，如果您會擔心，可以跟您說明孩子的營養狀況。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年2月號】