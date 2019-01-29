親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
康健
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

婆媳說好話甭過招 看見｢努力｣來｢鼓勵｣

2019-01-29 09:23張老師月刊

【文/黃曼茹】

不論婆婆還是媳婦，用看見｢努力｣來｢鼓勵｣，阿德勒不僅讓婆媳融洽好過年，更能開心過好每一年！

匯談專家／林萃芬

年節時分，對婆媳來說，從大掃除到年夜飯，梳理整頓和舞鍋弄鏟間都是情意的交會，當中有愛，卻有張力。看完了前一篇調查分析，許多婆媳應該都心有戚戚焉，卻依然不曉得怎麼做才合適。《張老師月刊》於二〇一八年十二月發出徵召，邀請婆婆、媳婦和人夫參與匯談，非常感謝婆婆范順珠、蔡明珠；媳婦李玉婷、王惠瑄；人夫陳澄昌，敞心而來，代替讀者們提出多數人可能遇到的困擾。同時，特別邀請知名心理師林萃芬從阿德勒的精神出發，在本次匯談現場主引解惑，並交會與談者們貢獻的經驗與智慧，彙集成最精華且實用的解方，由編輯記錄整理如後。

婆婆媽媽以及夾在中間的人夫們，就讓我們一起重回現場，用阿德勒式的鼓勵與深度分析，來洞察愛在心裡口難開的癥結，化解過年家庭中可能的摩擦與挫折吧！

攝影/編輯部
攝影/編輯部
分享

困擾一：婆婆年節辛苦，媳婦不領情；孫子一出問題，就馬上被算帳。

婆婆用心款待媳婦，出發點是希望她能感受到在這個家的好，如果沒得到預期的反應，當然會失落。然而這時若是願意多設想、探問媳婦的想法，也許會發現只是認知上有些差異。比如除夕為何不留在婆家過夜，婆婆以為是媳婦對婆家有所不滿，其實媳婦只是怕晚起的自己作息不同，會因此怠慢了婆婆。若能理解到對方角色的為難與考量，許多事便不會往負面方向解讀，也能更尊重彼此的自主選擇。

相對地，婆婆也能適時地讓兒媳們理解自己的付出。畢竟每個人關注的焦點不同，難免容易忽略焦點以外的事物。比如：兒子、媳婦將焦點放在孩子身上，有時不小心就忘了媽媽的辛勞。身為公婆，同理兒媳是美德，卻不需一味地委屈自己，可以試著用中性的言語，表達自己真實的感受，對於公婆、媳婦間的良性互動，才是更健康正向的作為。

阿德勒，請幫幫忙

萃芬教你怎麼說：

｢媳婦，看到孩子受傷，我理解妳會心疼孩子。但聽到妳的指責，我很難受，希望妳也能看到我照顧孫子的過程。｣

困擾二：婆婆態度冰冷，時常質疑家事與孩子教養方式，丈夫也只為自己媽媽幫腔。

有些婆婆比較關注自己的子女而忽略媳婦，如果媳婦又缺乏丈夫的支持，在家庭中勢必很無力。此時多關照自己，讓自己比較有力量去應對家中目前的問題，找到對話的契機，是非常重要的。面對婆婆與丈夫這樣的反應，必定會產生情緒而難以回應，如果能先與丈夫溝通，取得他的支持，再慢慢紓解自己的緊張、恐懼與不滿，找出與婆婆的對話方式，即便是如此艱難的問題，也能慢慢揣摩出一點改變的方向。

比如當婆婆做菜給孫子吃，孫子因感冒吃不下，隨即語氣不善地質疑媳婦的教養方式時，媳婦可以先釐清自己最想傳達給婆婆的訊息是什麼，並且在兼顧婆婆的情緒與付出的狀況下，嘗試與她溝通。

萃芬教你怎麼說：

｢謝謝媽媽今天做菜給孩子吃，因為他鼻塞，不是那麼好餵，媽媽您辛苦了。需要我現在再做一點什麼嗎？｣

困擾三：孩子有特殊狀況，婆婆覺得是媳婦不會帶小孩，會拿親戚小孩比較。

當長輩有比較的言語出現，身為媳婦會陷入對照的情境中，容易感到情緒低落。同時，因孩子有特殊情況（如：過動、自閉、妥瑞氏症等），更容易使媽媽陷入他人的教養質疑，以及孩子被貼上異常標籤的憂慮中，而感到動輒得咎。

媽媽要相信自己教養孩子的好信念，並且要看見孩子的優勢。面對質疑，可以先和丈夫商量出一個共同的說法，如何中性客觀地描述孩子的情況，能讓婆婆理解，也比較能獲得她的信任，同時可卸除孩子被異樣看待的疑懼。

萃芬教你怎麼說：

｢孩子有時候會有情緒，謝謝媽媽的提醒，他有很好的一面（具體表達），我也正在努力引導他調整情緒。｣

困擾四：婆婆和太太飲食習慣不同，年菜準備吵起來，人夫夾在中間好為難。

人夫的身分雖是夾心餅乾，但也有成為兩方橋樑的可能。可以帶著太太理解媽媽，並讓媽媽也了解太太。如何讓她們看見彼此的不同，欣賞彼此的差異是人夫可以去嘗試的關鍵。

當然，這不是一蹴可幾的事，在過程中，也可以用不同的方式來暫時調解衝突。比如：因理解媽媽是顧及兒子的營養均衡，希望媳婦年夜飯要葷不要素。身為兒子，不妨同樣用愛的角度，以考量自己健康的說詞，來說服媽媽／太太接受不同的意見。即理解她們在意什麼，用能打動她們的方式，較易鬆動她們的堅持，造就家庭的和諧。

萃芬教你怎麼說：

｢我理解媽媽愛我、照顧我的心情，但準備年夜飯真的太辛苦您了，我又有脂肪肝，我想今年就一起去外面吃素年菜，您覺得如何？｣

看完四個困擾，你抓住公婆兒媳溝通的重點了嗎？在最後，帶你抓出關鍵字：看見你／我的努力。

阿德勒式鼓勵：看到一個人的努力，他在過程中付出了什麼，而不單單是對結果的讚賞。

因而，我們可以在溝通中，先把對方努力的部分提取出來，回饋給他，讓他知道自己的付出與辛苦有被看見。假設我們有期望對方改變的部分，也可以在講完對方的努力後，再來分享自己覺得如果對方多做一點什麼事，對我很有幫助，也對我們的關係會有改善。或者可以運用此種說話方式，讓對方知道自己在過程中的作為，使對方在表象的好與壞之外，能看見努力的部分，增進彼此的理解，減少爭端與誤會。

過年時婆媳間產生的摩擦，許多時候在日常生活的相處上就可見端倪，或是圍繞著某個癥結點，只是披上不同情境的外衣。因此，讓我們從這個春節開始練習，應用於每天的生活，不論婆婆還是媳婦，用看見｢努力｣來｢鼓勵｣，讓婆媳不只融洽好過年，更能開心過好每一年！

嘿！阿德勒，還有我～

匯談當天因時間有限，與會代表無法替這次調查蒐集到的困擾逐一討論，為感謝來函者的回應，有請林萃芬心理師為大家提供阿德勒式鼓勵語做為新年禮物，祝福公、婆、兒、媳，過年互動喜洋洋，有愛無礙！

1.「某家的媳婦多賢慧，燒出一手好菜，學學人家多照顧老公、兒子。」

萃芬教你說：媽媽是不是希望我可以燒出一手好菜，學習照顧家人的方法？如果您有什麼想法，用這樣的方法告訴我，我就知道了。

2. 「小孩考試為什麼沒滿分？某某的小孩都拿第一名。」

萃芬教你說：媽媽很關心孩子的課業成績，我們可以一起了解孩子的學習過程。

3.「這邊很髒！油膩膩的很久沒打掃了，妳在家閒閒的為什麼不掃？」

萃芬教你說：如果媽媽想提醒我什麼地方需要打掃，可以告訴我：我發現這裡有點油膩需要打掃。這樣我就知道了。

4.「孫子怎麼那麼瘦？」

萃芬教你說：媽媽很注意孩子的胖瘦，如果您會擔心，可以跟您說明孩子的營養狀況。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年2月號】

圖片/雙魚文化
圖片/雙魚文化
分享

張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

我的工作不好懂 誰能為我加油？

2019-01-29 09:21

我要你每天告訴自己 創作女歌手江松霖

2019-01-29 09:23

舞動立春

2019-01-29 09:23

點滴雨水 浸潤大地

2019-01-29 09:23

最溜的英雄 溜溜球金氏保持人楊元慶

2018-12-28 08:50

重整舊我 活出自在完整的我

2018-12-28 08:50

心靈環保，騰出內心空間迎接新的一年

2018-12-28 08:50

給天使的變身書寫 送禮人：廖瞇

2018-12-28 08:50

Dear媽媽們～不是不愛 只是需要紓壓

2018-12-28 08:50

靈感與人生的游擊戰 漫畫家AKRU

2018-11-29 17:00

研究推論出「萬惡之源」

2018-11-29 17:00

選擇越多 你越自由？

2018-11-29 17:00

聽見無聲 讓我想為世界傳聲 金鐘人文紀實主播 舒夢蘭

2018-11-29 12:31

美食 是溝通情感的一種媒介 型男主廚陳德烈

2018-11-29 12:31

看見夢的形狀 聽到詩的聲音：專訪詩人葉覓覓

2018-10-30 09:19

自立 走出自信的老年風采：專訪資深演員梅芳

2018-10-30 09:19

「直覺」為何難以動搖？

2018-10-30 09:19

注意！「婚癌」有可能致命

2018-10-30 09:19

沉思美學：專訪文字工作者徐硯美

2018-10-30 09:19

一字一句唱進心田的款待：專訪潛意識工作者黃士鈞(哈克)

2018-09-27 15:35

在人人都能發聲的時代 做一篇「有立場」的報導：專訪廖雲章

2018-09-27 15:35

誰最值得你信任？研究指向「易內疚」特質

2018-09-27 15:35

穿上自信 脫下畏懼：專訪棉花糖女孩盈盈

2018-09-27 15:35

「假新聞」氾濫 你如何免疫？

2018-09-27 15:34

日常習慣轉轉彎 生活樂趣重新燃

2018-08-30 11:28

我想創造出屬於臺灣的「恐怖」文化：專訪恐怖遊戲《返校》製作人姚舜庭

2018-08-30 11:23

我用紙雕 雕出感受到的土地溫度——專訪紙雕家成若涵

2018-08-30 11:21

妖怪 打破我對文化的單一想像：專訪作家羅傳樵

2018-08-30 11:21

話要怎麼聊 日子才幸福？

2018-08-30 11:21
看更多

熱門文章

從跌倒處站起 被解職半導體老總八年再造股價200元公司

2019-01-25 09:29

台積電營收恐迎十年首度衰退 該逢低入手嗎？

2019-01-25 09:38

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:32

夏普怎麼了？獲利好轉股價卻狂瀉

2019-01-24 13:33

情定花蓮 蔡碧仲：我一定會再回來

2019-01-24 13:28

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:13

連Discovery都來蹲點採訪！他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

2019-01-24 13:15

謝金河：台股進入「食無味」行情

2019-01-24 13:12

算得快又準就是數學好？專家稱那是上世代的標準

2019-01-24 15:06

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:14

獨家解讀／10大法人 3大預言 1500頁關鍵報告透露賺錢密碼

2019-01-24 13:35

民視爛帳13年 全民電通10億元股票當廢紙

2019-01-29 09:33

適當時拒絕上司的五個策略

2019-01-25 10:35

KKday募資僅對手1成 為何堅不改道？

2019-01-25 09:33

廣達靠雲端市場逆轉勝

2019-01-24 13:12

尋找低ＰＥ高成長的生技股

2019-01-24 13:12

田中央創農地空拍平台 銷售翻1倍

2019-01-24 13:27

法人重倉股 把握封關前最後布局時刻

2019-01-25 10:34

陸股底部成形？ ETF套牢用時間換空間

2019-01-25 10:34

台積電神助攻

2019-01-24 13:12

冬天吃補「藥」小心：視體質選藥材保您安康

2019-01-28 11:52

穩懋：5G大未來撐腰

2019-01-24 11:00

聚寶盆催財旺運全攻略 風水師教你2019發大財！

2019-01-29 09:28

節省預算、寬敞不打折 套房價格的派對空間

2019-01-25 09:36

IC設計掀起比價行情

2019-01-24 11:00

興櫃英雄聯盟

2019-01-24 13:12

婆媳說好話甭過招 看見｢努力｣來｢鼓勵｣

2019-01-29 09:23

高殖利率+低本益比的紅包股

2019-01-24 11:00

抱新主流電子股過年

2019-01-24 11:00

IC設計掀比價效應 老牌股借東風 趁勢崛起

2019-01-25 10:34

營收大幅成長優質好股

2019-01-24 11:00

光映自然

2019-01-28 10:19

越南蟬聯最受歡迎的海外投資市場 台商應如何切入？

2019-01-25 10:35

美台超級財報 搶先報 雲端網通看好 電動車因禍得福

2019-01-25 10:34

2019年3D NAND Flash：專利數跟堆層一樣越來越多？

2019-01-25 10:35

美侖美奐 歐陸宮廷風格

2019-01-25 15:46

2019新北市文化走春

2019-01-28 11:53

QE毒癮發作 加劇震盪 升不升息？資金先奔新興市場

2019-01-25 10:34

高俅升遷的階梯

2019-01-28 10:22

學徒精神

2019-01-28 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top