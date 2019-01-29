我要你每天告訴自己 創作女歌手江松霖

照片提供/江松霖 分享 facebook 【文/莊妍】

江松霖，抱著一把木吉他彈唱的七字頭女孩。離開Pia樂團後，和入圍金曲獎最佳演唱組合的棉花糖樂團合作。二○一七年回歸個人身分發行EP，近年持續忙碌舉辦專場，和夥伴們牽著彼此，走好創作這條棘路。

大家習慣稱她為小松，她說起話笑得燦爛，情緒都收進旋律和歌詞裡安妥。面對過年時常被長輩關注的工作和感情話題，小松會堅持自我嗎？遇到想法的碰撞又會如何反應呢？

你其實擁有一顆溫暖善良的心

「玩音樂」似乎帶有任性逐夢的圖像。問起和家人是否想法相左，她說每個人都有不同的見解，卻有一番領悟：「在情緒裡的理解常是錯的。」過了情緒緊繃期再說會簡單得多。小松和家人的互動如是，雙方總能在情緒過後的隔天，吃吃飯、看看電視，坐下來好好對話。

至於過年親戚問起工作，會有認知上的落差嗎？小松點頭笑說：「他們可能停留在早期對民歌手的印象，會問在哪一間西餐廳駐唱？有『摳』CD嗎？」當小松試圖解釋曲風、表演環境，大家通常沒耐心聽，熟識的親戚則是平時便掛心經濟層面。小松體貼地認為，「長輩是把我們當成自己孩子而容易操心，是表達關心的一種方式。」

而許多單身年輕人最害怕被問的感情狀況，小松會告訴長輩們「快了快了」或「還早」來讓他們安心，幸好家人還有「遇到對的人才結婚」的共識。世代間平時願意討論難處，長輩並不吝於伸出援手，這樣的討論空間讓過年彼此呼吸順暢，不致淪為價值觀的角力戰。

笑談間，我想像小松在充滿愛的氛圍成長。不過，面對創作的撞牆期，又該如何梳理掙扎？

看似不會好的都是過程而已

唱歌是把想說的事，唱給大家聽。小松的作品關注「情緒」，像〈不會好的〉和〈過程而已〉都是快不能承受的當下，「可是你會很快寫完，然後邊寫邊哭。」她快速比劃書寫，繼而發出哭笑不得的聲音，「而你因此得到釋放。」寫歌、唱歌對小松而言是讓過滿的情緒轉換為祝福，「想告訴別人事情是會好的。」然後放手讓那一首歌觸摸聽者，產生想法和感覺上的牽引。

回想高中畢業初次寫歌，在漫畫店打工的少女暗戀少年，對話總以結帳的「嗶嗶」開始，甜美的「謝謝」結束。少女情懷催生出〈寶貝多多〉，那份嚮往和甜蜜讓回家途中的哼唱譜寫詞曲，只有家裡的狗狗「多多」知悉說不盡的愛情絮語。於是，木吉他舒服的音色和打板封藏了雀躍和想望，唯有和弦說溜了一絲落寞。

創作真像呵護微弱易逝的燭光，那神奇的感覺讓小松又愛又恨，「我記得眼睛很用力地告訴自己：『絕不能忘記！』像老天爺直接分配幾首歌，我『噗啦、噗啦、噗啦』影印機一樣列印出來。」善於畫面記憶的小松舉例，比如：寫一首關於「陽光」的歌，腦海會出現電影場景似的漂亮畫面和人物，「我會在好想記得此時此刻的時候發出念力！〈我不害怕〉、〈不會好的〉都是這樣寫出來的。」敘述成歌的場景通常真實發生過，「寫〈眨眼睛〉時，那時的男友正要離開，我就寫了：『你前腳才走／後腳寂寞／就幫你關上了門』。」情侶間黏人的甜蜜，在輕快的旋律中得以保鮮。

然而，創作能量豐沛的小松，最近感到未曾有過地徬徨。那份亟欲做好的熱切，鋪排成綿延的擔心，「想突破撞牆期，思考更多可能性。」說了很多掙扎，沒說出口的是想帶給人溫暖的那份窩心。她還在想，也有些自我懷疑，陷入漩渦的小松低下頭來，「如果變數來自外在，我會堅強起來，可是內心的糾結不一樣。」

更之前的掙扎則是打算離開臺灣的那段期間，「我想體驗人們說的澳洲生活是什麼？但不持續曝光大家很快會忘記你。」要放棄音樂，暫停一切的計劃？小松使力描繪終點的輪廓，在想透澈以後便咧嘴大笑：「好！那我出去玩囉！」許是糾結到底才得以綻放的笑顏感染聽者，直到二○一五年秋天回臺，她不曾被粉絲們遺忘。

因為好朋友讓我多哭不只五秒鐘

「我幸運有他們明白歌裡的情緒。」無論聽者是透過訊息訴說邊聽邊哭的心情，或眼神發亮握著小松的手，「你知道應該有陪伴到。」小松停頓良久，眼神遠得無比。提及陪伴自己的經典K歌，小松並不會劃分「獨立／主流」音樂，「本質上陪伴聽者的心情相同。」

面對網路輕易定義、歸類和貼標籤，還有那些「你不夠好」的訊息，扁平的批評因為內心的寬廣而稍被稀釋，「我會懊悔地跟夥伴說：『他們說得沒錯。』雖然受傷，但還是會盡力練習。」小松接著語氣俏皮地補充，常用的精神喊話，像是「沒什麼難的」、「一定可以」、「我很堅強」、「這個難不倒我」、「只有我可以超越自己」……。

說到這兒，小松坦言還是很常止不住眼淚。「我會說我好了，再哭五秒！」但靜默數秒又哇地大哭，像在開別人的玩笑，她大方地苦中作樂。我問小松，怎麼度過這個狀態？「朋友會讓我哭，然後說：『慢慢來，不用一下子追求一百分。』」身邊的人之好，讓她希望能用其他方式，回饋給愛她的人們。

悲傷時自我鼓舞：你只是暫時遺忘

對於正值低潮的人，小松推薦兩首歌。〈九月〉給忙碌的上班族，面臨生活和工作的複雜，無論人或工作所帶來的「難」都讓情緒過重。「起初寫給朋友，要他知道：『你溫暖善良，而且我們都很漂亮！』〈大雨〉給憂鬱脆弱的人，當悲傷至極，才會真正感覺到自己能陪伴自己，心裡有好多不用外求的力氣，只是此刻忘了。」我好奇地問小松，曾感到遺忘自己的時候嗎？「像是歌寫不出來、計劃因外力改變或別人的評價……對！」我喜歡小松說「對」的神態，彷彿吁出的那一口氣，囊括了那些好不容易。

雖說尋獲勇敢的立足點以前，必經私密的成長痛，旁人適時的鼓勵仍有魔力。比如：媽媽和姊姊曾說：「不要練就不要練，做別的事吧。」因愛而生的包容讓小松能坦言此刻的無能。「包子、雅芳等夥伴則是一種很罩的感覺。」笑自己健忘或表演和聽眾聊到忘我時，一回頭發現舞臺上的東西全收拾妥當，「他們顧及許多不是他們該做的細節。好像一張網子，我就這樣：『哇～被接住了。』」她放鬆地闔眼，最後說：「想和他們說謝謝，等我可以，換我照顧你們。」

聊到親愛的歌迷更笑得合不攏嘴，因為音樂而結識不少朋友，因為真誠以待多了不少家人，「被歌迷送過自家種的蔬果、茭白筍和巧克力。」這一種默契和備受關愛，讓小松有滿滿的力量送人溫暖，同樣得以用滿滿的能量度過自己的情緒寒冬。

創作對小松而言是……

創作對小松而言是怎麼一回事？「是療癒，也是生活，是想告訴身邊的人的事情。」對她而言，創作是很赤裸的。然而，幸運地不只能撫慰自己，同時也能帶給別人力量，是她非常喜愛的事情。

專訪尾聲，小松特別現場演唱〈九月〉，我看見她練習勇敢的思考軌跡。你是否也在她唱的情緒裡，找到了自己？

江松霖

大方的小松注重人與人間的交流，擅長將自己與友人間的生活、故事，用屬於她特色的口吻，深入地將遺失的勇氣、不想錯過的美好、日復一日的煩惱共鳴地展現於創作中。她具有強烈的感染力，歌詞不帶討好的辭藻，用最平凡、日常的感受，投注關心、同理陪伴著現今人們無形中層層堆疊的不安與孤獨。而她溫柔細膩的聲線，清晰地描繪出她心中最真切感受到的畫面，總在聽眾心中產生共振的火花。

Fun訊息

小松為此專訪錄製了一段精彩影音，請上「張老師月刊」Youtube頻道或「張老師文化讀家粉絲團」FB粉專觀賞。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年2月號】