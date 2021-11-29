勇敢 「旅行遇見的陌生人 改變我的一生」

聯合新聞網 / 講義雜誌
(照片／時報文化出版提供)
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【文／謝雪文《生活中，選擇留下合適舒服的人》‧時報文化出版】

旅行遇見的陌生人，改變我的一生

紐西蘭打工度假時遇見了A，在員工宿舍相處不到一個禮拜的時間卻著實改變我的一生。小我一歲的A頂著瑞典研究所碩士的光環，獨自遊歷過世界不同的國家，我說：「一定是因為你語文能力好才能辦到，像我這麼膽小的人能跨出一步來國外生活，都覺得是極限。」

A搖搖頭，並不像其他人一樣總是誇耀自己、貶低別人，而是理解我說：「其實我也很害怕，但總覺得應該可以嘗試到不同世界看看。」A曾經也在歐洲畢業後得到當地雇主的工作簽，後來放棄後回到北京工作。她說工作沒有貴賤、薪水高的區別，只是一直在尋找人生的夢幻工作，即使這很難，但在旅途中她真實的看有這樣的人存在，他們的身上彷彿散發一種職人的光芒，她希望自己有一天也能跟他們一樣。

我看著A，心裏是說不出的羨慕，一個女孩怎麼有勇氣去追逐那麼多不可能的生活呢？她卻微笑看著我說：「我也覺得你很厲害，又會畫畫，又當過專案經理還有勇氣踏出這一步去旅行。」

我的心彷彿被熱火溫暖，那種被理解的激動，像是一道耶穌光芒從雲層中穿透到充滿枷鎖的我身上。她認同我的過去，即使她根本不了解我，但她明白我的困惑，因為她也走過人生的困境；她不覺得自己很勇敢，但認為我們可以一起勇敢面對不一樣的人生。此刻綑綁生命已久的枷鎖，彷彿因為A的幾番話而顯露曙光，我告訴自己：「既然她可以，為什麼我不可以。」或許能理解自己的人，並不是那群跟你朝夕相處的人。

(照片／講義雜誌提供)
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