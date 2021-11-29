古老的狩獵文化 臺灣原住民獵人「力求維持傳統」

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:布農族獵人用自製獵槍射擊獵物(照片／紐約時報提供)
圖說:布農族獵人用自製獵槍射擊獵物(照片／紐約時報提供)

【文／Amy Qin and Amy Chang Chien；呂玉嬋節譯、紐約時報】

古老的狩獵文化

在一個沒有月亮的夜晚，空氣中彌漫著潮濕泥土的氣味，部落獵人扛著自製獵槍，只靠著微弱頭燈的指引，在茂密山林中穿梭。

不過布農族獵人Vilian Istasipal（漢名：林水源）很有信心，他在臺灣東部卓溪鄉中正部落長大，從小就跟著父親進深山打獵，學習布農族男人必不可少的技能，比如設陷阱、打飛鼠、給山豬剝皮。在山林中走了六十多年，他對這一帶的地勢瞭若指掌。

Vilian說，他們殺獵物，但他們也對獵物的生命表達敬意。在他的家中架上，陳列著鹿角、飛鼠皮、野山羊頭骨，甚至還有一頭完整的猴子標本，那是他數十年狩獵生涯的最佳證明。

幾千年來，臺灣原住民的狩獵捕魚活動極少受到干擾，直到大約四百年前，殖民定居者開始一波又一波從中國大陸、歐洲與日本帝國到來，引發了頻繁的暴力衝突。最後，原住民被迫減少狩獵活動，固有文化也遭到同化。

今日，臺灣有近五十八萬的原住民，占總人口的百分之二左右。近幾十年來，面對長期以來的經濟和社會邊緣化，原住民與其支持者發起權利運動。這場運動已經看到了成果，在二○一六年，臺灣總統蔡英文代表政府，為原住民在過去不同政權下所經歷的種種不公平，向原住民族道歉。

狩獵始終是臺灣原住民文化核心，一九三○年代，布農族就遭到日本殖民政府逐出傳統的山區家園，但他們世世代代仍在青翠的臺東裂谷維持狩獵習俗。許多布農族人在卓溪鄉等山城定居，家園四周是精心照料的小米田和稻田，木瓜樹和九重葛點綴其中。

與過去一樣，今日原住民的狩獵文化有許多必須嚴加遵守的禁忌和儀式。傳統上，只有男性才能狩獵，在布農族中，脹氣、打噴嚏和做惡夢都是壞兆頭，許多獵人會因而取消狩獵之行。

布農族文化禁止春天獵鹿，因為母鹿很可能懷孕了。被視為朋友的黑熊，同樣禁止獵殺。在賽德克族和太魯閣族等部落中，狩獵文化一樣受到歷史悠久的習俗限制，這些文化都相信，人類與自然之間維持著基本的平衡。

二十八歲的布農族獵人Alang Takisvilianan說：「當我發現獵物時，我覺得自己命中註定要遇到牠。」人類與動物能在一場公平的戰鬥中正面交鋒，他認為是一件不可思議的事。

雖然原住民能夠用槍狩獵，但禁止捕殺保育類動物，比如石虎和臺灣黑熊，也只能使用某些類型的陷阱、刀具或老式自製獵槍。此外，他們也必須事先申請許可。

為了避免「違法」被捕，六十二歲的Bayan Tanapima按照規定申請了持槍許可。不過，他覺得這件事格外荒謬，畢竟他從青少年時期就開始狩獵，申請許可的規定顯示原住民生活方式並沒有受到認可。

在另一方面，自然資源保護主義者認為，放寬這類的限制，對環境和野生動物都會帶來極大的傷害；也有一些動物權利倡導者表示，狩獵是殘忍的行徑。但是，捍衛狩獵傳統的人指出，數千年來原住民守護著臺灣的環境，這種專業技能應該受到尊重。

在玉里鎮負責原住民問題的警官Ciang Isbabanal表示，對於遏制部分極端行為，法律的確有其必要，不過原住民狩獵的文化禁忌已經根深蒂固，其實沒有必要進行嚴密的外部監督。他希望國家能夠尊重原住民的文化，給他們自由生活的空間。身為布農族的一分子，在脫下警察制服後，他也會拿起獵槍，走入山林。

(照片／講義雜誌提供)
(照片／講義雜誌提供)

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