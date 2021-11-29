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「嘗過了苦 才能知道什麼叫甜」 在美越南人過新年
【文／Andrea Nguyen；呂玉嬋節譯、紐約時報】
農曆新年的精神、美食與遊戲
你知道嗎？越南也過農曆新年。
在越南，農曆新年叫做Tet。在一九七○年代末到八○年代中期，即使經濟不景氣，越南人也會設法好好過年，像是大掃除、準備傳統甜食，甚至幾個月前就開始細心照料院子裏的杏花，因為他們相信在新年漫天綻放的黃花會帶來好福氣。
這些迎接新年的傳統習俗中，越南人總能感受到神聖的喜悅。
近數十年來，大量越南人遷移到異鄉，雖然環境不同了，有些傳統因地制宜，或者只能從簡，然而歡度農曆新年的精神仍舊不變。
三十六歲的克里斯蒂娜，在明尼蘇達州的越南餐廳擔任主廚，她永遠忘不了小時候過年的歡樂情景。她非常挑嘴，在年夜飯上，她不肯吃傳統的糯米餅，只挑她愛吃的吃，比如炸春捲和浮萍糕。春節期間，越南人喜歡玩一種叫「魚蝦蟹骰寶」骰子遊戲，克里斯蒂娜手氣不算好，經常把紅包裏的新鈔輸得精光。
在俄勒岡州，麗莎和她的家人也喜歡玩骰子遊戲。麗莎的父母當年乘船逃離越南，在印尼難民營滯留了五年，麗莎就是在難民營中出生。麗莎滿懷感激地說，如果沒有她父母所做的犧牲，他們不會有今日的成就。
至今，他們家族四代人仍舊按照越南習俗過年，年近九旬的祖母親手綁圓筒粽，搭配其他越南傳統年菜一塊享用，其中絕對少不了苦瓜湯，因為他們認為：嘗過了苦，才能知道什麼叫甜。
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