一幅畫的幸福 在家防疫的小確幸

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:●完成的畫作，掛在早餐店牆上，猶如一間小畫廊，不僅讓客人眼睛一亮，也帶給我許多喜悅與成就感(照片／李淑華提供)
圖說:●完成的畫作，掛在早餐店牆上，猶如一間小畫廊，不僅讓客人眼睛一亮，也帶給我許多喜悅與成就感(照片／李淑華提供)

【文／李淑華】

在家防疫的小確幸

平日早晨一小時都會在早餐店當義工再去上班，很快樂。

我是一個愛玩的自助旅行者，自從今年五月中旬，還在合歡山的旅程中得知山下的疫情蔓延，警覺不妙，隨之而來的疫情生活，整個被打亂，所有的國內外旅程全都被迫取消。讓我不適應到崩潰邊緣。

一次次的延展警戒，讓我灰心、慌張到谷底，還好也從憤憤不平的情緒中從畫中找到了慰藉。

所幸，我會定期買幾幅數字油畫，在偷閒時打發時間靜靜心，也還好疫情期間，除了分流上班，除了視訊會議還有公司的「功課」外，「關」在家裏的日子，隨手拿起畫筆一格格按照數字塗上繽紛的顏色，心情也頓時有了色彩。

可能是適應了自己在家防疫，畫著油畫，特別專注跟上癮，畫得忘我，眼睛度數不知覺中增加了，但是看到一幅幅畫的完成，覺得驕傲與成就。

看了這些畫好的畫，堆在一旁，要回收也不是，要送人也不是專業的畫作，於是某天與早餐店老闆娘聊起，她提出意見：「反正牆面一片白，你可以拿來掛呀。好好布置一番也不錯。」我對這番話，感到非常訝異。到底要不要拿下去掛呢？心中猶豫著。

過了一陣子早餐店老闆娘催促我「你的畫呢？怎麼還不拿下來掛？」

鼓起勇氣開始行動，買了釘子，看好位置做上記號，請朋友的老公來釘釘子，五幅畫就這麼掛了上去，白蒼蒼的牆壁瞬間成了我的專屬小畫廊。

隔天早餐店的常客都問：「哇，怎麼這麼多幅畫，好漂亮唷。」我在角落中竊笑，居然一早就有人會注意到我的畫還讚美它。我多麼想尖叫。

沒幾天，店裏的妹妹說有客人想要買畫，我聽了大吃一驚真不可思議呀。「真的啦，『天燈』跟『小火車』都有人想買耶。看你要賣多少？」妹妹認真地說。

有人欣賞就很高興啦，如果客人喜歡就送他，我再畫一幅補上就好。

沒想到一小幅畫能夠讓我找到疫情的出口及稱讚喜悅，這是另一個小確幸呀。

爾後，決定每半年就將整片牆換上新畫，換下心情，換下裝潢，也為自己換上了幸福與笑容。

(照片／講義雜誌提供)
(照片／講義雜誌提供)

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