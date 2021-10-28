【文／林冠儀】

做菜教會我：放下執念，耐心與細心

熱鍋內的棕紅色醬汁由下往上冒出無數氣泡，咕嚕咕嚕地相互推擠著，像條潺潺小溪，在肉塊間來回地流淌。

我數算著分秒，期待著開蓋、肉香溢滿廳堂的瞬間。

我是個急驚風，卻嫁了個天塌下來也不疾不徐的慢郎中。

美國先生第一次來臺灣，我領著他到故宮走訪。我縱然是個半吊子的導遊，也要拉著他四處探看。卯足全力口講指畫，只為了讓這名親暱的外來客對孕育我成長的文化刮目相看。

走晃了一整天下來，口燥唇乾，往身旁覷一眼，只見美國人不動聲色，彷彿一室珍藏不足為奇。

「怎麼樣，不輸給紐約的大都會博物館吧？」我兀自期待著他的讚許。

「還好。」他的語調不帶一絲情感。

我碰了一鼻子灰，沒趣地啐道：「是你不懂欣賞。」

走向著名的「翠玉白菜」和「肉形石」：「瞧，這就沒見過了吧？」

他一雙大眼長睫緊盯著玻璃櫥窗內的那塊東坡肉。我得意地說：「別小看這肉，可是一塊自然生成的寶藏啊。」

「你看看，多少人慕名而來。」我附在他耳邊輕語。背後已湧現一票排隊人潮，推著、擠著，爭相一睹其風采。

為了準備年夜飯，我特地研究如何做「東坡肉」。

跑遍亞洲超市，只為買一塊帶皮豬五花。炙燒表皮、起一鍋水，放入豬肉，加酒、加蔥、加薑，煮了一個鐘點，有如橡皮般的豬厚顏，才終於軟化。

依著食譜，將料爆香，倒酒、倒醬又倒糖，控著火候，再用小火煨煮。很自然地在廚房吟起詩詞來：「淨洗鐺，少著水，柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。」

可不是？幾個小時過去，打開鍋蓋，香氣四溢。

小心翼翼將豬肉夾到白瓷盤上。醬在鍋裏熬煮收汁，舀一勺淋上，光滑明亮。東坡肉彷彿上了釉般晶瑩剔透。用筷子尖端朝豬皮部位輕推，只見豬皮軟嫩得在盤中輕顫。

上菜前，對著美國先生開講：古代有個叫做Sushi（蘇軾）的文人，被貶官發明了這道菜，就是你到臺灣時，在故宮看到的那塊肉啊。夾一口飯，配一口肉，那滋味之美妙，只怕過多的言詞都會描壞它。

那之後，我又興致勃勃地買了肉材，食譜已了然於心，正待躍躍欲試。一個不留神，火溫調得過高，不久便飄來一陣焦味，一開蓋往裏探看，懊惱地直跳腳。

做菜教會我許多事，放下執念是其一，耐心、細心是其二。

每當我將手指掛上調節火溫的轉盤，都會想起蘇軾名言：「待他自熟莫催他，火候足時他自美」。

魔鬼都藏在細節裏，我又何苦吃緊弄破碗？

沒有耐性，又求好心切，這樣的性格，大抵更易為讒言所誘。

然在這個充斥謊言的世界，若聽人說成功有速成之方，三思而勿信。

過去曾因好奇心驅使，付了張百元鈔，便進去聽課。這個自稱為排行榜暢銷作家，標榜年輕有為，佛心宣導自己如何由百元美金，便打造了百萬電商帝國。我半信半疑，默默聽畢他頭頭是道的成功分享。

蘇軾的話又上了心頭，像是一記醒鐘，在心底悠然響起。

後來，竟又在另一個鼓吹投資美股的群隊裏，聽到如出一轍的話術。

「君子愛財，取之有道。」

那鍋裏，得要加入努力、耐心、恆心、毅力、智慧、知識和堅持，均勻攪拌。當武火燒開後，調為文火燉煮，時間、火候對了，自然勝券在握。

煮東坡肉，要細火慢燉，一點兒都急不得。

諸事皆然。

愛情，又何嘗不是「待他自熟莫催他」？

遙想初識時，深怕成為大齡女子，未交往便急索承諾，先生不慌不忙地說：「我們且走且看吧。」我將此言解讀為推託婉拒，不願浪費時刻分秒，轉身便走，還洋洋得意，自覺瀟灑。

時日一經，我留戀於速成愛情，輕信甜言，到頭來又是幾年光景蹉跎。

還好還好，回過頭，那人仍在，還是那樣泰然自若、不疾不徐。

燉煮了一下午的東坡肉，以幾片燙過的青江菜鋪底為襯飾，擺在瓷盤上益發美麗。

我將那經長時間熬煮的美味端到他的面前，滿心期待他品嘗後的評語：「如何？好吃否？」

「唔，嗯。」只見他雙唇緊閉，細嚼慢嚥，神情淡然，一貫地不置可否。

我夾了一塊送入口中嘗，但覺入口即化，再也顧不得食客回應，忙著吃將起來。

收碗時，只見他的盤裏一片淨空，原該沾有醬紫色的盤底，已被舔拭成白盤的原貌了。