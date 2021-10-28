紐約時報新視界：到鄉下做泡菜

【文／Choe Sang-Hun；呂玉嬋節譯、紐約時報】

韓國「泡菜節」

沒有什麼比一大堆泡菜能讓韓國家庭更有安全感。在韓國，人們常說「沒有泡菜就活不下去」。

傳統上，十一月是醃製泡菜的季節，初霜降下，各家各戶開始用大甕缸把泡菜埋到地下，預備靠著它們度過漫長的冬天，甚至是鮮蔬歉收的春天。南北韓對這個傳統秋季儀式都引以為豪，兩國分頭發起運動，讓韓國泡菜列入了聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產代表作名錄」。

然而，這個已有數百年歷史的傳統顯露出沒落的跡象。

過去在大城市討生活的年輕人，往往仰賴老家自醃的泡菜。但是，當老一輩年紀大了，無法再做這項費時又費力的工作，他們只好轉向市售泡菜，又或者上網自學，但成品往往讓人很失望。

槐山位於韓國忠清北道中部，以風景秀麗的峽谷聞名，盛產玉米、辣椒和大白菜，而辣椒和大白菜正是泡菜最重要的材料。

住在槐山郡白馬村的韓淑姬，和村中其他婦人仍舊年年替移居城市的子女醃製泡菜。近年來，孩子的都市鄰居也開始央求他們幫忙做泡菜。於是，有村民提出了建議：不如在當地開設泡菜工作坊，在農村的淡季替快速老齡化的人口提供額外收入，同時幫助想要學做泡菜的人？

結果，泡菜工作坊一炮而紅。

工作坊提供預先處理好的材料，參加的家庭只要動手拌一拌，泡菜大致就完成了。此外，村民也努力重現合力醃製泡菜的歡樂氣氛。

根據習俗，在醃製泡菜的時候，全村會總動員，挨家挨戶地輪流幫忙，把數百棵大白菜洗乾淨，放到裝鹽水的甕中，刷上以辣椒、大蒜、薑、蔥、蘿蔔、魚露和其他配料製成的醃汁。忙完之後，殺豬吃肉喝米酒，在歌聲和笑聲中結束忙碌的一天。

白馬工作坊成功後，槐山郡政府舉辦了為期三日的「泡菜節」，吸引了八萬人參加。七十多歲的申泰淑帶著女兒、女婿和外孫女一起來，雖然她使用了主辦單位所提供的醬料，但也加入了她難忘的特殊家族風味—生牡蠣。

申泰淑說，韓國人不能有一餐沒有泡菜，如果有客人上門，餐桌上沒有泡菜，主人家還會覺得很難為情。因此在大城市吃膩了市售泡菜的家庭，紛紛到農村朝聖，學習醃製泡菜。

一個泡菜節工作人員說，當他出國旅行，幾天沒吃到泡菜，就會出現「泡菜戒斷症」。由於泡菜與韓國人的身分認同有著緊密難分的關係，二○○八年，第一個韓國太空人李素妍上太空時，也帶了泡菜一塊出任務。