紐約時報新視界：華裔大廚推廣吃蟬

【文／Priya Krishna；呂玉嬋節譯、紐約時報】

蟬富含蛋白質，比許多肉類便宜

對於美國廚師黎文萃（Bun Lai）來說，蟬是一種令人著迷的……不，不是昆蟲，而是食物，那甜中帶苦的滋味，讓人聯想到核桃、栗子和紅豆，酥脆的外殼則像軟殼蟹有種奶油味。

黎文萃與母親在康乃狄克州經營一家講求「持續性」的壽司店，近年他開始研究起昆蟲。二○二一年夏天，他在住家附近的農場，舉辦了蟬食晚宴，以更接近大自然的烹飪方式招待客人。

除了美味以外，蟬也符合他的一貫使命：鼓勵客人在兼顧環保的前提下大啖美食。對他來說，蟬也帶有濃厚的家族記憶色彩。

香港出生的黎文萃，在日本九州度過童年時光，根據蟬鳴的位置，爬到樹上抓蟬，是他忘不了的夏日記憶。在日本，蟬象徵夏天和重生。黎文萃的母親在九州鄉間長大，吃蜂蛹是很平常的事。

事實上，許多國家把蟬當成食物，比如墨西哥、泰國和剛果。蟬富含蛋白質，比許多肉類便宜，而且數量龐大，吃牠們不會影響到牠們的存在。黎文萃希望透過「蟬食大餐」，向全球吃蟬的人表達敬意，同時也讓吃昆蟲這件事在美國變得正常─在美國，吃昆蟲常被視為一種恥辱。

黎文萃強調，世界各地有許多原住民吃蟬，並非因為食物不足，而是因為蟬的滋味的確很好。

雖然黎文萃童年時期喜歡捕捉昆蟲，但直到二○○○年，他參觀耶魯大學舉辦的吃昆蟲展覽，才首度品嘗到昆蟲，那次他吃的是蟋蟀飯。

二○一三年，甫獲詹姆士﹒比爾德最佳廚師大獎提名的他，決定開始在菜單上提供蟬料理，當時許多報章與電視節目報導了這件事，但口吻大多帶著懷疑與輕蔑。

近年來，美國其實也有若干昆蟲食品，像是蟋蟀布朗尼、蟋蟀乳酪洋芋片，但多數食品設法掩蓋昆蟲的味道和外觀。黎文萃卻反其道而行，不管生食、烤熟、煙燻或水煮，他都讓蟬保持完整的模樣。

黎文萃並非唯一一個把蟬放到菜單上的廚師。美國印第安蘇族主廚謝爾曼致力推廣原住民料理，蟬是原住民常用食材，他通常將牠們做成配料，或是加上辣椒和龍舌蘭製成醬汁。吃昆蟲長大的大廚希門尼斯，則是將蟬做成莎莎醬，或是混入馬鈴薯湯，讓湯底多了奶油和堅果的味道。

在家中，你也可以吃蟬。黎文萃建議烤熟後食用，或者用橄欖油清炒，亦可加入沙拉中，佐以甜菜和大蔥，增加風味。他還補充一點：到公園抓蟬最安全，蟬在地下蟄伏多年才破土而出，所以要去沒有殺蟲劑污染的地方抓蟬。

黎文萃的母親年近八旬，仍舊在家庭經營的餐廳工作。她說，當她開始在美國開壽司店時，有人告訴她，美國人不吃生魚，如今壽司在美國無所不在。她和黎文萃相信昆蟲也是如此，美國人的飲食習慣會逐漸改變。