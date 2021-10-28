【文／吳芯茜】

雪泡家搬走了，留下黃貓形單影隻，「不如養牠吧，」鄰居說

家附近有隻白貓，叫做雪泡，常常在牠家門前玩，見到我們就喵喵的跑過來，依偎在腳邊，摩來摩去，好不親熱。陪我們散步的女兒看了好喜歡，就去逗弄，日子久了，找雪泡玩，就成為女兒下班後最主要的休閒活動。

入冬的一天，女兒出門卻沒有看到雪泡，呼喚了一聲，只見牠從另一個鄰居門口跑了過來，仔細一瞧，才注意到還有一隻大黃貓躲在那邊陰影裏，原來雪泡是跟牠在一起。天這麼冷，雪泡不回家，卻跟牠在一起，彼此取暖，那種友情，令我們相當感動。

天氣變暖時，雪泡家搬走了，留下黃貓形單影隻，怪可憐的，而女兒也很惆悵。這時正巧碰到鄰居，抱著黃貓在嬉戲，就與他談起雪泡離開引起的失落，以及家中老貓升天、老鼠為患的情形。正說得咬牙切齒之際，鄰居開口了：「你們沒有貓，養這隻吧。」我嚇了一跳，他進一步解釋，這不是他的貓，他已經有兩隻，養在家裏，黃貓是被棄養的，看牠可憐，才在門口餵牠。這麼一說，我就恍然大悟，真是錯怪了他。冬天時，我還跟女兒抱怨，這家明明有兩隻波斯貓，總是站在溫暖家裏的窗戶邊，也不把這隻大黃貓帶進屋裏，怎麼那麼偏心？

明白了是無主的貓，我馬上答應收養。鄰居說牠叫「橘子」，大概是因為牠是橘黃色的緣故。女兒很興奮地說，到了新家應該有新名字，為牠改個女生名字「咪卡」，因為黃貓很安靜，應該是女生。

接下來的問題是，如何將牠帶回家？貓是不會隨便進別人家門的，尤其是這種在外流浪了一陣子的老貓。所以第一步就是要牠到我們家門口進食，第二步再慢慢引牠進門。計畫好，就開始進行，先買了貓食，放在門口等牠，再要求鄰居不要繼續餵，這樣雙管齊下，餓了牠就會過來。

可是咪卡完全不配合，叫了也不來，我只好移尊就教，每天早晚拿碗貓食，坐在鄰居門口餵牠，我也乘機順順毛，摸摸牠，表示友善，建立感情。如此這般，努力了好幾個禮拜，貓碗也從鄰居門口向我們家，慢慢移動過來，可是總有一條無形的中線在那邊，超過那條界限，咪卡就不肯走過來。我們猜測，那是貓之間，彼此劃好的疆界。

逼得沒辦法，終於有一天我下定決心，非把牠弄過來進食不可，可是沒人肯做惡人，只好老媽我親自出馬。只見映著夏日夕陽的餘暉，一個滿頭大汗的老太太，又捧又抱著一隻大黃貓，快步衝過那條界限，到家門口放下餵食。既然禁忌已經被我打破，咪卡也就接受了這個事實，每日早晚自動報到，在門口等著牠的食物。

我們家有隻小狗，可能因為這個緣故，第二步始終沒有成功。試了幾次，咪卡都不肯進門，只願意在大門口待著，即使冬天也一樣。我們只好擺個大紙箱在那裏，再墊上毯子，這樣就成為牠戶外溫暖的家。

夏天又到了，咪卡始終沒有要住進來的意思，老鼠仍繼續猖獗，我們受不了，只好又領養了一隻小貓，以便把老鼠趕走。沒想到立即奏效，小貓一進門，在家裏一跑一跳，鼠輩聞聲喪膽，馬上搬家，從此天下太平，可以高枕無憂。

然而，「天有不測風雲，人有旦夕禍福」，貓也一樣。太平日子沒過多久，咪卡就不見了，接連幾天沒來進食。正感到奇怪，卻發現小貓尾巴上，有明顯被抓咬的傷痕，心想不妙，外面有什麼凶險，會傷害小動物？女兒從社區網站得知，有土狼在附近林園出沒，好幾隻鄰居的貓，都被咬得支離破碎。咪卡是不是也遇害了呢？我們在擔心猜疑中度過了兩天，第三天下午，才出大門就見到了咪卡，搖搖晃晃的站在那裏。

驚喜之餘，卻見牠骨瘦如柴，滿臉是血，喉嚨上還有個致命的傷口，很深的洞，似乎都能看到裏面的氣管了。牠低下頭，想吃東西、喝水，勉強張了張嘴，很艱難的舔著舌頭，卻又無力的放棄了，顯然是喉嚨上的傷太嚴重，使牠無法進食，這種情形，應該已經有好幾天了吧？

那幾天不見牠來，可能是逃離險境之後，傷重不能動彈，昏睡過去。好不容易熬過來了，才出現在我們面前？二話不說，我們將牠用毛巾包起來，馬上驅車送去急救。獸醫檢視後表示，情況很嚴重，牠傷口又深又大，還發炎流膿，得費心調理。於是在清理血污，消毒殺菌，縫合傷口，打消炎針，打點滴，一連串作業後，還留院觀察了兩天，終於把牠救活過來。

這期間，我們為咪卡擔了許多心，家人心情不免都有些沉重，然而有趣的是，獸醫為牠全身檢查時，告訴我們，咪卡是個男生，倒是讓我們有點意外，原來牠是個「西貝」姑娘，大家不免好笑。

咪卡傷得很重，即使半條命撿回來了，依獸醫囑咐，也必須待在屋內靜養三周，不得外出，否則傷沒養好，再遇到土狼，就一點生機都沒了。咪卡為了活命，不得已在屋內養傷，卻也得到了與小狗相處、了解的機會，三周過後，牠也不再逃避，大大方方的住進我們家，從此咪卡因禍得福，正式成為家貓，再也不用風吹雨打，日曬雨淋的過日子了。