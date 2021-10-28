國家地理新鮮聞：一億年的蜘蛛化石 眼睛依然發光

【文／Michael Greshko；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

十一個罕見的白堊紀蜘蛛化石

如果你穿越到一億一千萬年前的韓國，夜裏拿著火炬走到山洞外，很有可能看到一個怵目驚心的畫面：凡是火光掃過之處，都有無數蜘蛛的眼睛在黑暗中閃爍。

韓國極地研究所古生物學家朴泰潤（Tae-Yoon Park，音譯）領導的團隊，近年發現了十一個罕見的白堊紀蜘蛛化石，這些化石皆不到一英寸寬，其中有兩隻蜘蛛彷彿戴上了夜視鏡。

某些動物在眼球視網膜後方，多一層「脈絡膜毯」（Tapetum Lucidum），這層膜能夠像鏡子一樣將視網膜的光線反射回去。如果你曾見過貓眼在夜晚發出綠光，那就是牠們的脈絡膜毯在起作用。脈絡膜毯提高了蛾、貓、貓頭鷹和許多其他夜行動物的夜間視力，上述的白堊紀蜘蛛也因為脈絡膜毯成了地球上重要的掠食者。

一億一千萬年前，朝鮮半島南部是由火山山脊擴張形成的淺層盆地，魚類和雙殼類在湖泊河流中大量繁殖，根據恐龍和翼龍留下的牙齒判斷，牠們也住在不遠處。蜘蛛被沖進盆地的湖泊後，屍體埋於湖裏沉澱物中，礦物質逐漸取代了身體組織，不過至今在化石中還能看到蜘蛛腳上的毛髮痕跡。

朴泰潤的研究小組進一步研究之後發現，這十一個化石包含了多種種類的蜘蛛，甚至有兩個新發現的蜘蛛，牠們的第二排眼睛格外突出，閃閃發光，很像今日的狼蛛，但獵食方式與狼蛛大不相同。專家特別指出，牠們的眼睛不是位於頭部前面，而是更偏於頭部的角落，有點神祕，值得再深入探究。