國家地理新鮮聞：南極企鵝數量銳減

【文／Jason Bittel；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

「頰帶企鵝」的巢數量，減少了一半以上

在南極半島北部不遠處，有一座冰雪覆蓋的小島，形狀就像是大象的頭。雖然狂風肆虐，冰川環繞，仍有成千上萬的南極企鵝設法在峭壁之間築巢，創造出一片黑白相間的羽毛之海。

此地的南極企鵝，頭部下方有著一條像是帽帶的黑色橫紋，所以牠們又稱「頰帶企鵝」（Chinstrap Penguin）。美國鳥類專家史崔克形容牠們是小小登山家，能夠爬到三百至四百英尺高的地方。

二○二○年，史崔克與科學家同事來到大象島，花了十一天清點企鵝巢，卻發現企鵝巢的數量大幅減少，與五十年前的數字相比，足足減少了百分之五十六。

由於地處偏遠，環境惡劣，上一次人類到大象島進行企鵝普查是在一九七一年，該次調查共尋獲了十二萬三千個巢，而史崔克和他的團隊所發現的數字還不到這個數字的一半。

史崔克團隊尚未深入研究企鵝數量減少的主要原因，但一些科學家推測這與氣候變化脫不了關係。比方說，二○一六年的一項研究發現，南極磷蝦（一種小型甲殼類動物）數量在過去四十年裏減少了八成，極有可能是水溫變暖的結果。磷蝦是南極食物網的基礎，也是南極企鵝的主要食物之一。

企鵝專家布爾斯馬則指出，氣候變化可能帶來另一個後果：如果南極洲變得暖和，雨水也會變多─雨水是企鵝幼雛的殺手，如果幼鳥淋濕了，很可能因為體溫過低而死亡。

布爾斯馬認為企鵝是海洋和陸地的哨兵，當我們察覺牠們的數量出現變化時，我們也該留意環境改變了。