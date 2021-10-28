【文／陳予】

陪伴你完成生命最後課題

這一只你給我的登山包，表布被鉤破了，胸扣、腰扣皆因長期使用而毀損。這是你送給我的結婚二十周年紀念品，陪著我這五年上山下海，沒有一日離身。我捨不得丟棄，到處打聽，找到了一家願意維修的商家，花了上千元，被你笑傻：「五千元的包，上千塊修理費，我再買一個給你不就得了？」我嘟嘟嘴，拿回剛從維修場寄達的包裹滿心期待地拆開：「天啊，怎麼修得這樣醜？」顏色不一的補丁大大張貼在表面，胸扣、腰扣一黑一灰，縫線歪七扭八，雖然勉強堪用，卻十分不美觀。

雖然如此，我還是裝入書，放進水瓶，掛上鑰匙，帶著這一個傷痕累累的背包又開始上山下海。幾個月後，一日在拉上拉鍊時聽見「恰」一聲，拉鍊的塑膠環扣竟然斷裂，少了扣的拉鍊，只得用手指慢慢推動拉合。我歎了一口氣：「唉，早知如此，何必當初？幹嘛花一大筆錢送修，除了變醜之外，也沒增加多少使用期限，真是多此一舉。」

你笑了笑，病過而瘦了的手輕輕撫上我的臉。歲月一直是這樣無情而公正，我們相遇在你的意氣風發中壯年時期，在我的青春羞澀二八年華；我在而立之年成就了你「成家」的夢，初初跨入新的生活型態，你以知命的豁達包容了我的焦慮擔憂。相差二十年的年齡別，釀你的愛成一罈醇厚的美酒，不斷豐潤我充滿酡紅的幸福，護我於汪洋不驚海潮鏡平的歲月中。然而，歲月是這樣公正無情，你的肉體也比我早二十年邁入老化、病痛之中。

七十五歲這一年，你進出醫院的頻率增加了，曾經飽滿的雙頰隨著藥品的注入更加消瘦，曾經完美無瑕的軀體劃上一道又一道的傷疤，肉體的疼痛不斷消磨著你的美好，你總是頑強努力地對抗，一次又一次，以自身的苦餵養對我的不捨。

背包的拉鍊在我拿出營養品後要拉合時斷裂，那日你拒絕了我的餵食。病床上的你少了一份意氣風發，撐不起一身的執著及堅持，胸懷中曾經有過的濃彩豔色，如今都成了一片空洞透明，曾經為我擋風避雨的厚實胸膛而今凹陷乾扁。你伸手輕輕撫著我：「所以我說，不該修它的，就如我也不該再送修的。」兩天前你簽下了放棄急救同意書，「別再為延長我的一口氣穿透撕裂我，好嗎？」你看著我的包包，輕輕提點我。

早知道修補過後也不可能復原，更無法延續使用年限，當初何必多此一舉換來一身醜陋的傷疤？我把包包收入衣櫃的角落，想你時，我就抱著這一個一身補丁的包包，在一串晶瑩的淚中回味著你的溫暖。我信守給你的承諾，在生命的最後未曾使用任何侵入性急救，陪著你在呼吸漸止、心跳漸緩中完成生命最後課題，寫下最後一抹安詳的微笑。當巨大的思念氾濫泉湧即將溺斃我時，我就會想到那抹淺淺微笑，讓我知道你一切都好，而我也就能歸一切都好，回到海潮鏡平自在安靜之中。