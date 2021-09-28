【文／林冠儀、臺南中華日報】

眼前這碗山藥細麵，就像我們的友誼

不知道從什麼時候開始，愛上了山藥細麵。

冰鎮透涼的山藥，切成長條的絲狀，淋上爽口的日式醬油，襯著新鮮的海膽和蔥花的清香，融化在舌間上的感覺，恍若置身天堂。

夾起山藥絲的瞬間，總會看見漂亮的透明勾芡絲，和著山藥懸盪在空中。黏稠卻滑順，只要輕輕移動筷子，便能將山藥絲分離，吃進嘴裏，滑潤、清爽而甜香。

我和R的友誼，就像黏稠與滑順恰如其分的山藥細麵。分散、聚合，數度以為就要分離，卻一次又一次地串起，默默地陪伴彼此走過了十數個年頭。

「好久不見了，出來吃個飯吧。」在電腦的另一端，我丟了一個訊息給R。

「好啊，周五怎麼樣？想吃什麼？」R說。

「山藥細麵。」我很快地回答。

認識R，是二○○五年暑假的尾端，初入碩班就讀的那個夏季。R長我幾歲，她在美語班教書多年後，決定返回學校當學生。碩班入學前的新生茶敘，她剛好坐在我身旁，我們很自然地聊起來。R的性格沉穩低調、不浮誇、不躁進，是個溫暖善良、善於傾聽的人；而我的性格熱情而衝動，喜歡說話和分享，而這樣的性格差異，也讓我們之間產生了衝擊和互補。

那一年，我們經常一起聽著六○、七○年代的英文情歌，在小房間裏談起最私密的女生情事，分享感情和最不欲人知的憂愁和快樂；談論文學、音樂、電影和人生，身體再疲累，也捨不得睡。談笑間戲謔地夾雜著被穿鑿附會、胡亂拼貼的文學理論，學業和報告被我們拋到很遠、很遠的地方，直到疲倦爬上腦際，沉重的眼皮再也負荷不了躁動的心，我們才停止對談。靜謐的夜裏，唯有電腦的音樂播放程式還醒著，約翰・藍儂還在播放程式裏執著地嘶吼著。

然則，女生的友誼是多變的，要好時情同姊妹，吵架時便翻臉不認人。我們亦曾因觀念意見不合，而冷戰、而衝突，刻意地在彼此的人生路程中缺席；再和解、修補，每每重逢聚首，彼此都像想盡力將這段沒有彼此的空白給填滿似的，席間總有說不完的話，直到餐廳和咖啡館的燈都熄了，也無法澆熄我們談話的興致。

十數年過去，經歷了世事的變遷、歲月的洗滌，我們更加了解和彼此相處的藝術。彷彿找到了最舒服的姿勢和對方相處，反而讓相聚的時光益發輕鬆自在，沒有束縛。

周五下班後，我和R先約在西門捷運站碰頭，再一同前往日式料理餐廳。

當老闆將山藥壽司端上桌，一小撮白色的山藥細麵，裝在白色瓷碗裏，與醬油、海苔、蔥花和海膽的顏色對比下，讓人食指大動。R雙眼盯著山藥細麵，忍不住說：「看起來很好吃的樣子耶，我也想要吃。」

「不行，這是我的，你想吃就自己點一份。」我霸道地說。

「好吧。」R帶著無奈的神情說。

看著她失落的樣貌，我終於心軟，將一半的山藥細麵與她分食。看著她將滑溜溜的山藥放入口中，臉上因吃到美好食物而展現的舒緩神情，我不禁想起這十數年來的友誼，不就像是眼前的這一碗山藥細麵嗎？

人生中，能擁有一個知你、懂你的朋友，一段怎麼甩也甩不開，像是山藥細麵般黏滑而綿延的情誼，夫復何求？