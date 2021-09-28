紐約時報新視界：化毒為藝術

【文／Emily S. Rueb；呂玉嬋節譯、紐約時報】

醫院技師歐烏曼，以藝術「代謝」創傷和悲傷

新冠病毒疫情爆發之初，在紐約醫院工作的歐烏曼自願負責檢驗快篩試劑，令人難過的是，許多檢驗結果是陽性。

歐烏曼說，他是第一個知道結果的人，他獨自在寂靜的實驗室中，卻能感受到頭頂正在醞釀一場威力強大的暴風雨。一天晚上，他又一個人在實驗室工作，心中充斥著不祥的預感。接著，他突然靈光乍現─他要利用實驗室隨處可見的「生物危害」標籤貼紙創作。

歐烏曼的童年充滿創傷，他說，為了「代謝」創傷和悲傷，他求助於藝術，將無形之感轉化為有形之體。

從二○二○年四月起，他不停用剪刀分解鮮明的生物危害標籤，然後在曼哈頓公寓的地板上，以外科手術般的精確度重新組合，成為獨樹一格的藝術作品。

生物危害標籤的主色是紅色和橙色，在自然界中，這兩種顏色會向潛在的捕食者發出毒性和危險的信號，也就是所謂的「警戒作用」。對歐烏曼而言，這兩種顏色也表達了個人情緒的毒性。他解釋，悲傷和創傷本身沒有毒，但如果不能以健康方式處理，它們可能導致毒性產出。他說，創作每一件作品的過程─切割標籤，拿在手中思考它們應該在哪裏連接─讓他將自己的負面情緒轉移到紙上，重新建立疫情之於他的意義。

除了在醫院擔任技師，歐烏曼也是一個城市自然學家，正在接受園藝治療師的培訓，希望日後能幫助患者從事園藝或其他以植物為基礎的活動，進而改善身心健康。歐烏曼也相信飼養蝴蝶或飛蛾具有療癒效果，因為「在照顧一個小東西的過程中，你也在照顧自己。」