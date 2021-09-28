國家地理新鮮聞：人類直立行走的功臣 足弓

【文／Sarah Elizabeth Richards；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

人類足部的歷史

人類能夠直立行走，深深仰賴於演化過程中逐漸形成一個特徵，那就是足弓。

足弓由縱弓與橫弓組成，縱弓又分為內側縱弓和外側縱弓，三者構成一個穩定的三角形，讓足部有了彈性，多了緩衝的功能，於是我們不只能夠直立行走，還能跑馬拉松，拍攝登在社交媒體上的跳躍照片。

一項跨國研究發現，現代人類足弓的支撐力，有百分之四十要歸功於橫弓，它與內側縱弓合力，使我們走路不會跌倒，我們也因此與需要用腳抓樹枝的靈長類走上不同的演化道路。

為了更進一步認識足弓在人類進化過程中的作用，科學家建立了一個數學模型，比較現代人的足弓和古人類化石，以重建人類足部的歷史。研究發現，橫弓的出現是人類能夠直立行走的重大關鍵，在橫弓出現三百萬年後，人類才開始挺直身體，邁出穩定的步伐。

那麼，這些研究的結論對於扁平足的人也有意義嗎？

扁平足的人內側縱弓塌陷，使得身體其他部位承受壓力，足部經常因為壓力而感到疼痛。但是，大多數扁平足的人不會承受慢性疼痛或傷害，這都要歸功於橫弓這個無名英雄。雖然扁平足的縱弓較低，但橫弓相較之下反而顯得較高，足部仍舊可以提供足夠的穩定支撐。

專家認為，未來研究應該分析扁平足程度與橫弓之間的聯繫，找出量化橫弓曲度的方法，這加深我們對於足部生物動力學的認識，也有益於機器人與義肢的設計，幫助醫師治療足部疾病，甚至啟發更好的鞋子設計。