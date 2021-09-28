國家地理新鮮聞：櫻花的美國之路

【文／Daniel Stone；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

以植物建立的國際友誼

華盛頓特區的春天，以遠近聞名的櫻花季拉開了序幕。欣賞燦爛的粉色櫻花，一直是華盛頓特區最熱門的活動，但很難想像，在一個多世紀前，這座城市可是一株櫻花也沒有。

在美國農業彷彿只有泥巴色的時代，美國農業部有一個名叫費爾柴爾德的植物學家，他到處尋找對美國農民可能具有經濟價值的新植物。在好奇心驅使下，他陸續帶回了許多今日美國人認為常見的植物和水果，比如印度的芒果、中國的桃子和智利的酪梨。

一九○二年，費爾柴爾德首度在日本遇見綻放的櫻花，他為之深深著迷，於是訂了一百二十五株，想帶回馬里蘭州切維蔡斯市，種在自家的前院欣賞。橫濱的苗圃老闆非常高興來了個美國客戶，以非常低廉的價格賣了樹苗給他。

一九○六年春天，費爾柴爾德的櫻花首度在新大陸開花，淺粉色花朵吸引了許多人圍觀，於是他又訂了三百株，送給了切維蔡斯市。

《國家地理雜誌》第一位女性作家暨董事會成員西德莫爾也同樣熱愛櫻花，在日本住過一段時日之後，她帶著櫻花的照片回到華盛頓特區，開始向政府請願，希望他們能在潮汐湖四周種植櫻花。

多年後，塔夫托總統想要「美化」首都，第一夫人便提議廣種櫻花，塔夫托總統也認為這是與日本建立外交友誼的良好機會。

一九○九年秋天，東京市長送給華盛頓特區兩千株櫻花樹苗，可惜抵達時小樹已經奄奄一息，而且爬滿了昆蟲。由於害怕外來的害蟲，美國農業部燒了這批樹苗。幸好，日本又送來三千零二十株更高大更健康的樹。

一九一二年三月二十七日，在西波托馬克河公園的動土儀式上，塔夫托總統種下第一棵櫻花，日本大使夫人則受邀種下第二棵。之後，費爾柴爾德也拿起鏟子，參與了這項活動。

只過了兩個春天，櫻花便贏得了美國民眾的普遍喜愛。於是，美國政府決定以白花滿叢的山茱萸回贈日本。

櫻花樹的壽命約是二十五年左右，如果幸運的話，能存活五十年，再久就是奇蹟了。因此，最初的三千零二十株中，目前僅剩兩株還活著，就在華盛頓紀念碑底座附近，旁邊有一塊紀念牌匾，上頭寫著它們種植的日子：一九一二年三月二十七日。