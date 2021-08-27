紐約時報新視界：划渡尼羅河

【文／Vivian Yee；呂玉嬋節譯、紐約時報】

大河的魅力

清晨六點，沒有車輛，少了人潮，連鳥兒的啁啾都能清晰入耳，熙熙攘攘的開羅難得出現了靜謐的時刻，只有一群槳手在尼羅河上專心賣力地划著船。

二○一三年，亞麗在開羅市中心開辦了一所划船學校。她說，許多人習慣在淋浴時思考自己的問題，而她則是會在划船時思索她的難題。亞麗的難題絕對不包括划船學校的招生，因為排隊等著上課的人多達數百人。

幾千年前，尼羅河孕育了埃及文明，它的淤泥開創足以建立一個帝國的農業財富。今日，開羅人或者在水上餐廳啜飲咖啡，或者搭乘小型帆船遊河，水龍頭流出的是尼羅河的水。不過，對大多數划船的槳手而言，清晨划船是他們離這條偉大的河川最近的時刻。埃及法老曾經在尼羅河上划船，而現代開羅人也開始從船上感受這條大河的魅力。

在許多開羅人的心中，沒有尼羅河，就沒有埃及，但隨著開發，這條河逐漸變得只是一道風景。近四十年來，在開羅市中心大部分地區，河畔修建起一間又一間的私人俱樂部和餐館，許多重要地點屬於軍隊、警察和司法機構，尼羅河愈來愈難以接近，甚至難以看見。

當然，遠離這條綿延數公里的大河還有其他原因，尼羅河匯集了污水、垃圾和其他污染物，呈現棕綠色，間或發出刺鼻的氣味。划船的業餘民眾不只與警用船、漁船和渡船共享水域，偶爾還能撞見成堆的垃圾，甚至發現死牛沉浮其中。

在一些貧民區，民眾仍舊去尼羅河游泳、釣魚，如果家中沒有自來水，他們在河邊洗盤子、洗衣服，但與昔日的開羅相比，今日的開羅人與這條河的確保持著遙遠的關係。

根據古墓中挖掘出來的雕刻，古埃及人沿著尼羅河划船運送物資─包括修建大金字塔的巨石─慶祝節日或只是四處旅行。古埃及人相信，太陽乘著船穿過天空，死者也是乘著船抵達來世。

二十世紀初，統治埃及的歐洲人率先在尼羅河沿岸成立現代划船俱樂部，在幾十年的期間，這項運動始終為外國人與埃及精英專屬，比賽也以法語進行。

一九五二年埃及發起革命，君主制倒臺，外國人紛紛逃離，埃及開始進行社會主義建設，政府將河畔的土地給予新成立的工會，以滿足工會成員所需的生活與休閒需求。

一九七○年代，為了再度發展觀光，埃及政府在尼羅河舉辦賽舟會，吸引了歐美頂級選手參賽。然而，在埃及人之中，划船的吸引力始終沒有機會與足球等流行運動相抗衡。

划船課每小時學費約為七至十三美元（約新臺幣兩百一十至三百九十元），對大多數埃及人是天價，但對於年輕專業人士和富裕中上階層家庭，划船已經成為一個快速發展的小眾市場，有人將划船視為日常消遣，有的則興致勃勃，進一步加入了業餘划船隊。除了社交媒體推了這波運動趨勢一把，新冠病毒大流行也起了作用，畢竟這是一項戶外活動，少了在室內場所群聚的風險。

許多新加入划船行列的民眾都抱著一個問題：萬一我掉進水裏，會淹死嗎？會不會被淡水寄生蟲咬呢？划船教練解釋，寄生蟲不會在流動的水中繁殖，但是水流確實會讓人比在游泳池更難划水。

面對心存疑慮的學員，開辦划船學校的亞麗會直接喝下尼羅河河水來安慰他們，研究過尼羅河污染狀況的人或許不以為然，不過這個動作的確達到了效果。