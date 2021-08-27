紐約時報新視界：喀拉拉之旅 尋味兼尋根

【文／Kim Severson；呂玉嬋節譯、紐約時報】

印度喀拉拉邦是茶業重鎮，是香料產區，也是移民美國的戈麥茲（Asha Gomez）的故鄉。三十多年後，當她再度回到出生的地方，才發現原來有一部分的自己始終留在印度。

不過，回到這塊熟悉的土地上，戈麥茲除了要與那一部分的自己重新連結以外，還帶了一組攝影團隊，想透過鏡頭把喀拉拉邦的飲食文化帶到美國。

戈麥茲開過幾間餐廳，廚藝傳承自母親和三個阿姨。現在，她除了經營私廚，也開班授課，擔任食品公司的顧問。她期許把美國的印度菜提昇到應有的層次，就像印度餐桌上少不了麵餅，但各個地區發展出不同的做法及風味，她也認為，印度菜絕對不是只有咖哩一種烹調方式。

然而，戈麥茲很遺憾，大多數美國人所熟悉的印度菜，是一個人頭五美金（約新臺幣一百五十元）的吃到飽自助餐，她強調印度菜有五千年的傳統和歷史，絕對不是廉價粗糙的食物。

這一趟的重頭戲是參觀一家有百年歷史的外燴廚房。在喀拉拉邦，只要是婚禮與節慶聚會，幾乎都會辦桌請客。這裏的傳統慶宴以香蕉葉做盤子，除了葉子中央的米飯外，配菜則多達二十多樣，有鹹有甜，有苦有酸，而且絕對少不了辣醃菜、酸豆湯與椰奶燉菜。

在又濕又熱的廚房，廚師光著胸脯和雙腳，將一桶一桶的香料倒入大鍋。短短幾個小時，就備妥了一千五百人份的午餐。「有時，要創新必須先找回根源。」戈麥茲見到了這一幕，極為感動，開始思索如何將她的兩個家─美國與印度─融合在一起。