不老部落木屋
【文／顧兆仁】
宜蘭大同鄉的寒溪村有一處原始祕境，就是泰雅族的不老部落。初到此地，對於名稱有著好奇心，例如：這兒的平均壽命是否特別長？或是：為何居於此地就不會老？
原來這裏被稱為「BulauBulau」，其實是泰雅族語「閒逛」的意思。通過寒溪吊橋，河對岸的山中有著一片屬於泰雅族原始居住地的美景山林，過的是先民留傳至今的傳統農耕、狩獵、編織與手工打造的生活。在此可以拋開所有依賴現代文明的電子科技，與自然相處，日出而作、日落而息，以DIY方式解決生活中的食衣住行，將發現這是一處遠離塵囂、遵循前人遺訓的世外桃源，讓人更為尊重自然山川運行與重視動植物生態。
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